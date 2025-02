Dodge začal v zoufalosti nabízet nechtěný elektrický muscle car za 7 tisíc Kč měsíčně, ani to ho nemusí zachránit včera | Petr Prokopec

Tohle auto bylo od začátku střelou mimo terč a každý soudný člověk to musel vidět. Automobilka sice nyní zkouší trajektorii svého šípu korigovat, špatná dřívější rozhodnutí ale zpátky vzít nemůže. A je otázkou, co dokáže zachrání podbízivější cenová politika.

Představte si, že jste restaurace vyhlášená svými steaky. Dokonce natolik, že se na ně sjíždí lidé z opravdu velké dálky, kteří si svůj stůl rezervují měsíce dopředu. Najednou se ovšem doslechnete o podniku, který nabízí veganské jídlo. Po tom se sice ptá jen málokdo, ovšem vy se i přesto rozhodnete, že za svým dosavadním podnikáním uděláte velmi tlustou čáru a místo šťavnatého hovězího začnete nabízet podivně vypadající hmotu. V té chvíli si ovšem pomalu můžete začít sepisovat parte.

Z gastronomie se můžeme přesunout k automobilce Dodge, která se v posledních pár desetiletích stala pomalu synonymem pro osmiválcové muscle cars a SUV. Přes tohle všechno se ale podobně jako ostatní značky z koncernu Stellantis rozhodla, že jde o minulost, přičemž budoucnost patří elektromobilitě. S velkými pompami proto Dodge začal pracovat na nové generaci modelu Charger, která měla dostat jen bateriový pohon. Již představení konceptu ale odstartovalo značnou kritiku.

Američané proto lehce couvli a rozhodli, že ve svém podniku začnou nabízet alespoň kuřecí a rybinu, když už ne ono hovězí. Tedy jinými slovy oznámili, že Charger se dočká i spalovacího motoru, ovšem pouze šestiválcového. Jak moc s ním uspěje, je otázkou, s tím elektrickým však vůz zjevně strádá. Naplno to již poznali dealeři, kteří původně počítali s nemalými přirážkami nad oficiální cenu. Nakonec však své sklady zvládají vyprazdňovat pouze za pomoci nemalých slev.

Nyní do stejné řeky vstoupila přímo automobilka. Dodge totiž vyrukoval s nabídkou leasingu, která je opravdu velmi levná. Základní Charger Daytona R/T s 503 koňmi si totiž lze pronajmout od 299 dolarů neboli 7 250 Kč měsíčně, přičemž na úvod musí zájemci u dealera složit pouze 4 579 USD (cca 111 tisíc Kč). Smlouva je přitom platná na čtyřiadvacet měsíců, podmínkou je však maximální nájezd 7 500 mil neboli 12 100 kilometrů ročně.

V případě výkonnější verze Scat Pack, která má na kontě 679 koní, je pak třeba počítat s měsíčním poplatkem 399 USD (9 700 Kč), úvodní platba však činí pouze 4 429 dolarů (asi 107 tisíc Kč). Nabídky jsou nicméně spojené s modelovým rokem 2024, tedy s vozy vyrobenými loni, které ovšem i nadále zabírají místo ve skladech. Navíc, i když jsou oficiální, dealery, u nichž byste jich mohli využít, budou zájemci hledat velmi těžko, jak si ověřili kolegové z Carscoops.

Ti zároveň informují o nabídkách pro zaměstnance automobilky, které jsou ještě velkorysejší - měsíčně je totiž Charger Daytona má stát jen 268 dolarů (6 500 Kč), na úvod pak zaplatí pouze 2 000 USD (48 500 Kč). To vše ale jen potvrzuje, co jsme zmiňovali již od počátku - tedy že kráčet zrovna u tohoto vozu a značky elektrickým směrem je chyba. Dodge to pochopil až loni, na druhé straně však přece, a i proto popohnal onu spalovací verzi.

Přirovnat ji ovšem můžeme spíše k suššímu steaku, ne tak šťavnatému, jako kdysi. Je to sice stále lepší než rozšmelcované sójové boby, ale i tak si člověk neodpustí myšlenku, jaký mohl Charger být, kdyby Stellantisu dlouho nevládl Carlos Tavares. Jedním z lidí, kteří o něčem takovém sní, je amatérský designér David Baylis, který se rozhodl navrhnout, jak by muscle car vypadal s odpovídajícím pohonem. A jde o pastvu pro oči.

Kvůli objemnějšímu ústrojí byla překopána celá příď, která se v ještě větší míře inspirovala generacemi ze 60. let minulého století. Kapota se pak dočkala ventilačních otvorů, stejně jako zvýšení, aby pohonná jednotka měla co dýchat a do vytyčeného prostoru vůbec zapadla. Výraznější jsou pak i lemy blatníků, zatímco zádi prospěla integrace masivních koncovek výfuku. Tuningové firmy tak vlastně mají vytyčený směr, jakým se ubírat. Pak si mohou opravdu účtovat nemalé peníze, na rozdíl od dealerů Dodge.

Nový elektrický Dodge Charger se nedávno začal objevovat u dealerů a hned se dal koupit se slevou takřka půl milionu korun. Ani to nepomohlo, a tak nyní s výprodejem loňských zásob pomáhá i sama automobilka. Foto: Butch Hora, Hall Chrysler Dodge Jeep RAM Virginia Beach, publikováno se souhlasem

