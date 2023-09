Dokonáno jest: VW udělá i z Golfu elektromobil, verze GTI a R budou obzvlášť „vtipné” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Němci okolo tohoto rozhodnutí navenek dlouho tančili, což akorát naznačovalo, že mají dávno jasno, jen to nikomu nechtějí říci. Teď už nic nenasvědčuje tomu, že by Golf IX mohl být spalovací, na elektřinu přejdou i jeho ostré deriváty.

Nejen politici, ale i firmy už se naučily, že s nevítanými změnami není dobré publikum konfrontovat hned. Je třeba jej na to řádně připravit, aby si v momentě, kdy pořád stejně špatné rozhodnutí padne, řekli už jen: „No jo, vždyť to už přece dávno čekáme.” Je to psychologická hra a jednu takovou s námi už nějaký ten pátek hraje Volkswagen.

Ten se dlouho tvářil, že přemýšlí nad tím, zda příští generace jeho ikonického Golfu bude spalovací nebo elektrická. Pokud se něco takového děje, je to obvykle jen znak toho, že rozhodnutí dávno padlo a pozitivní není. Firma musí vědět, že o Golf jako o elektromobil v podstatě nikdo nestojí, však i jeho elektrickou alternativu v podobě modelu ID.3 skoro nikdo nechce (za celý letošní rok 39 tisíc prodaných aut v Evropě, i odpískané Polo se prodává dvakrát líp), takže touto cestou se s nadšením vydat nemůže. Protože má ale z nějakého důvodu pocit, že se jí vydat musí, tak jí prostě půjde i navzdory preferencím zákazníků.

Protože dlouho říkal, jak o ideální cestě přemýšlel, může nyní tvrdit: „Pečlivě jsme zvážili...” To bude mimořádně komické, neboť tím jen skryje docela jiný proces: „Nepřemýšleli jsme ani chvíli a dogmaticky jsme vsadili na elektrický pohon, i když o něj lautr nikdo nestojí.” Kdyby nějaké pečlivé zvažování skutečně proběhlo, mohl by být realistický závěr jediný - elektrický Golf bude nesmysl, bude předražený, bude nepoužitelný jako Golf, natož pak GTI nebo R. Přesto se všechno tohle elektrickým stane, tedy alespoň má stát.

Mimořádně dogmaticky uvažující a už od dob řízení Škody evidentně od reality odtržený Thomas Schäfer nyní jako šéf značky Volkswagen Autocaru nepřímo potvrdil, že o všem zmíněném je rozhodnuto. Golf IX tak má být elektrický a podle Schäfera by bylo „bláznivé” kdyby se elektrickými nestaly i verze GTI a R. Jak už jsme ale nejednou komentovali, zrovna tyto verze s elektrickým pohonem fungovat prostě nemohou, protože budou moc drahé, moc těžké, nikam nedojedou a budou se dlouho dobíjet. To je opak toho, co v GTI nebo R potřebujete.

VW to dobře ví. Jeho někdejší sportovní šéf, bez přehánění geniální Jost Capito vycvičený dekádami práce na autech jako BMW M3 a M5, Porsche 911 Carrera RS, původním Fordu Focus RS nebo právě moderních Golfech R, opakovaně prohlásil, že sportovní auta kalibru GTI a R s elektrickým pohonem rozumně vyvinout a vyrobit zkrátka nelze. Takové lidi ale VW vyhodil a místo toho si jede svou. Golf tak elektrifikuje za každou cenu, GTI za každou cenu, R za každou cenu. Že z toho budou jen horší auta za vyšší ceny, které teprve dorazí už tak strádající Golf, který je ve své osmé generaci pořád velmi dobře použitelný, „jen” je zřetelně nekvalitní a drahý, ho očividně nezajímá.

Samozřejmě, dokud se to reálně nestane, tak se to nestalo. Vzhledem k tomu, že elektrický Golf IX má dorazit až někdy v letech 2028 či 2029 na nové platformě SSP, může do té doby VW ještě zjistit, že lepší cesta vede jinudy. Něco takového ale může bez problémů zjistit už teď, stačí chtít. VW ovšem realitu vidět nechce a kdokoli odporuje jeho na hlavu postaveným rozhodnutím, toho se snaží různými způsoby umlčet. Dopadlo už někdy podobné jednání jinak než zkázou toho, kdo se jej dopouští?

VW Golf VIII bude podle všeho posledním autem tohoto jména, které si udrží spalovací pohon, dokonce i verze GTI a R se mají stát elektromobily, i když to jde proti jejich podstatě. VW už zkrátka nepřemýšlí a nezajímá ho poptávka, nabídku definují hlavně jeho vlastní dogmatické cíle. Foto: Volkswagen

Zdroje: Autocar, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.