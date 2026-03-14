Domnělá spása automobilky prodělávající skoro 2 miliony na autě firmu asi nezachrání, přichází s křížkem po funuse
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Nemáme pocit, že by trh dnes takové auto nedočkavě vyhlížel, tím spíš ne při ceně zatím jediné odhalené verze. Ani ta, která má dorazit příští rok, ale nebude tak dostupná, aby Rivianu vytáhla trn z paty.
Na založení automobilky Rivian došlo v roce 2009, přičemž od té doby žije na dluh. Nejinak tomu bylo i loni, kdy prodala 42 247 aut a na každém značka prodělala přes 1,8 milionu korun. Účetní knihy tedy zaklapla s čistou ztrátou 3,6 miliardy dolarů neboli 76,7 miliardy Kč. Jako již poněkolikáté ovšem uvedla, že se před ní rýsuje opravdu skvělá budoucnost, neboť letos konečně pustí do prodeje model R2. Ten by přitom měl být dostupnější než dosavadní pick-up R1T a SUV R1S, které pod 73 tisíc dolarů (1,55 milionu Kč) nekoupíte.
Aktuálně je Rivian R2 venku, a my marně přemýšlíme, jak by mohl automobilku poslat do ziskových vod. Na úvod totiž bude k dispozici pouze varianta Performance, která se dočkala dvou elektromotorů a výkonu 665 koní. S tímto stádem přitom zvládá stovku za 3,6 sekundy, což samozřejmě nezní špatně. Podobně jako udávaný dojezd 531 km, za kterým ovšem stojí baterie o kapacitě jen 87,9 kWh. To je na takové auto vážně málo, ekvivalent sotva 23litrové nádrže na naftu, navíc jejich kapacitu v nejlepším případě doplníte z 10 na 80 procent za 29 minut. Jinými slovy budete půl hodiny „dolévat sotva 16 litrů paliva”? To okouzlující opravdu není.
Podstatná je ovšem i cena, za R2 Peformance si totiž Rivian účtuje 57 990 USD (1,23 milionu Kč). To je sice skutečně méně než u dosavadní produkce, na druhou stranu se však značka nedostala pod úroveň svého největšího soupeře, tedy Tesly Model Y Peformance. Ta startuje o 500 dolarů (11 tisíc korun) níž, přičemž nabízí 3,1sekundové zrychlení a dojezd 492 km. V tomto ohledu je na tom tedy sice hůř, při délce 4 790 milimetrů jde však o trochu delší vůz (R2 má na kontě 4 715 mm).
Rivian slibuje, že se u základní modelu dostane na úroveň 45 tisíc dolarů (959 000 Kč). Jenže toto provedení dorazí až příští rok, přičemž se u ní počítá s dojezdem 443 km. Nůžky mezi R2 a Modelem Y se tak ještě více rozevřou, neboť u Tesly za základ platíte 39 990 USD (852 tisíc Kč) a dostáváte 516 km dojezdu. Rivian přitom nemá vlastní síť Superchargerů, jakkoli tu konkurenční využívat může. Znám je však jako hlavně výrobce nešťastně konstruovaných aut, u nichž i oprava drobného ťukance vychází na statisíce korun.
R2 sice pravděpodobně bude po servisní stránce levnější, neboť třeba zadní boční panely nejsou součástí střechy, ovšem jakmile dojde třeba jen na promáčknutí plechů při couvání, levné to jako u spalovacích aut nadále nebude. Amerika se navíc díky narovnání tržního prostředí začíná od elektromobility zřetelně odvracet, prioritou jsou pro zavedené značky znovu především spalovací vozy, případně pak hybridy. Rivian tak v podstatě přichází s pověstným křížkem po funuse.
Značka přitom nebude spoléhat jen na vrcholnou či základní verzi, ještě letos totiž pošle do prodeje variantu Premium. Ta rovněž disponuje dvěma elektromotory, jejich výkon však byl snížen na 456 km. Stovku tak zvládne za 4,6 sekundy, zatímco dojezd má činit 531 km. V první polovině příštího roku pak dorazí R2 Standard Long Range, který může disponovat toutéž technikou, či jako zadokolka počítá s 355 koňmi, dojezdem 555 km a cenou 48 490 USD (1,03 milionu Kč).
Připomeňme, že Američané si mohou koupit i taková auta jako Ford Bronco. Ten startuje na 39 995 USD, tedy na stejné úrovni jako základní Tesla, a to i jako 4,8metrové čtyřdvířko. Pod kapotou pak nabízí 300koňový 2,3litrový EcoBoost, který s dojezdem rozhodně problémy nemá. A svou standardní výbavou do terénu dokáže Rivian v mnohém překonat. R2 je tak nožem, který si šéf firmy RJ Scaringe přináší do přestřelky, která navíc už skončila.
Novému elektrickému SUV R2 nemůžeme upřít zajímavý vzhled, jeho základní výbava ale nebude vyloženě košatá. Značka je přitom známa vyššími cenami doplňků a ještě dražšími opravami své prvotiny. R2 navíc přichází ve chvíli, kdy Američané elektromobily již prakticky nekupují. Tohle asi dobře neskončí. Foto: Rivian
Zdroj: Rivian
