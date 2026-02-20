Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost

Nejde o jeho pracovní minulost jako takovou, ta je na člověka stoupajícího v žebříčku podobné firmy obvyklá, jde spíš o jeho poslední díla. Anebo máte pocit, že by Volkswageny z posledních let v tomto ohledu vynikaly? Přesto teď Andreas Mindt bude řídit všechno, co od koncernu VW uvidíte.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost

/

Foto: Volkswagen

Nejde o jeho pracovní minulost jako takovou, ta je na člověka stoupajícího v žebříčku podobné firmy obvyklá, jde spíš o jeho poslední díla. Anebo máte pocit, že by Volkswageny z posledních let v tomto ohledu vynikaly? Přesto teď Andreas Mindt bude řídit všechno, co od koncernu VW uvidíte.

Koncern Volkswagen aktuálně prochází menším personálním zemětřesením. V „přátelském duchu“ se totiž svou roli šéfdesignéra Porsche rozhodl opustit Michael Mauer, který tuto roli zastával po dlouhých 21 let. Během nich pomohl zrodu zcela nových modelů jako Macan, Cayenne či Panamera, stejně jako se zasadil o přechod ikonického sporťáku 911 do moderní éry. Jelikož je mu ovšem třiašedesát, rozhodl se předat žezlo mladší generaci, a sice Tobiasi Sühlmanovi, který podobně jako nový šéf Porsche Michael Leiters přešel od McLarenu.

Mauer ovšem neopouští pouze jednu šéfdesignérskou roli, ale hned dvě. Po osm let byl totiž rovněž šéfem designu celého koncernu VW. 1. března ale skončí i v této funkci a nahradí jej Andreas Mindt, dosavadní šéfdesignér Volkswagenu. Jeho cílem má být „posílení identity každé značky, inteligentní používání synergií a zajištění výrazných rozdílů“. Dále by měl chránit identitu jednotlivých značek a umožnit, že se na různých trzích budou profilovat v jasném duchu.

„Jsem nadšen, že můžu převzít tuto zodpovědnost a zostřit budoucí design napříč celým koncernem,“ uvedl Mindt ke svému jmenování. A my si zatím nejsme jisti, zda jásat, nebo bude lepší se bát. Na jedné straně jde totiž o člověka, který je podepsán pod vozy jako koncepční Bentley Hunaudieres, původní VW Tiguan či Golf sedmé generace. V posledních letech se ale věnoval hlavně novým VW, mj. těm elektrickým, které nadšení rozhodně nevzbuzují. A všechny ostatní novinky jsou vlastně střižené skoro stejně.

I tento design má své fanoušky, jistě, většinou se ale ozývá kritika, např. poslední Passat a hlavně Tiguan vypadají hodně nemastně a neslaně. Vedení koncernu navíc zavelelo k dalším razantním úsporám, každá automobilka by tak svůj rozpočet měla zredukovat o 20 procent. Půjde se jistě i designovou cestou, pod Mindtovým vedením tedy čekejme odpovídající posuny vedoucí k většímu sdílení komponentů.

Na druhou stranu, design není oblast, kde se změny projeví přes noc. Koneckonců třeba ID.Polo, které měl Mindt navrhnout během pouhých šesti týdnů, ještě ani nemá oficiální debut za sebou. Na řadu rozjetých projektů, hlavně pak ostatních značek, jako je Škoda, Cupra či Audi, tak Mindt nebude mít po příštích pár let žádný vliv. Jsme tedy zvědavi, co nás čeká a nemine, přičemž už jen dodáme, že kromě jmenovaných bude mít Mindt pod palcem také designová oddělení Bentley, Lamborghini, Bugatti Rimacu, Scoutu, Seatu a Porsche. To už je slušný záběr...


Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost - 1 - VW Andreas Mindt ilustracni foto 01Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost - 2 - VW Andreas Mindt ilustracni foto 02Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost - 3 - VW Andreas Mindt ilustracni foto 03
Andreas Mindt začal pro německou automobilku pracovat již v roce 1996 po studiích na univerzitě v Pforzheimu. Vedoucí role zastával v designových odděleních Bentley a Audi, než přešel k VW. Nyní bude mít pod palcem všechny značky skupiny. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše