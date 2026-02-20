Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost
Petr ProkopecNejde o jeho pracovní minulost jako takovou, ta je na člověka stoupajícího v žebříčku podobné firmy obvyklá, jde spíš o jeho poslední díla. Anebo máte pocit, že by Volkswageny z posledních let v tomto ohledu vynikaly? Přesto teď Andreas Mindt bude řídit všechno, co od koncernu VW uvidíte.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Nejde o jeho pracovní minulost jako takovou, ta je na člověka stoupajícího v žebříčku podobné firmy obvyklá, jde spíš o jeho poslední díla. Anebo máte pocit, že by Volkswageny z posledních let v tomto ohledu vynikaly? Přesto teď Andreas Mindt bude řídit všechno, co od koncernu VW uvidíte.
Koncern Volkswagen aktuálně prochází menším personálním zemětřesením. V „přátelském duchu“ se totiž svou roli šéfdesignéra Porsche rozhodl opustit Michael Mauer, který tuto roli zastával po dlouhých 21 let. Během nich pomohl zrodu zcela nových modelů jako Macan, Cayenne či Panamera, stejně jako se zasadil o přechod ikonického sporťáku 911 do moderní éry. Jelikož je mu ovšem třiašedesát, rozhodl se předat žezlo mladší generaci, a sice Tobiasi Sühlmanovi, který podobně jako nový šéf Porsche Michael Leiters přešel od McLarenu.
Mauer ovšem neopouští pouze jednu šéfdesignérskou roli, ale hned dvě. Po osm let byl totiž rovněž šéfem designu celého koncernu VW. 1. března ale skončí i v této funkci a nahradí jej Andreas Mindt, dosavadní šéfdesignér Volkswagenu. Jeho cílem má být „posílení identity každé značky, inteligentní používání synergií a zajištění výrazných rozdílů“. Dále by měl chránit identitu jednotlivých značek a umožnit, že se na různých trzích budou profilovat v jasném duchu.
„Jsem nadšen, že můžu převzít tuto zodpovědnost a zostřit budoucí design napříč celým koncernem,“ uvedl Mindt ke svému jmenování. A my si zatím nejsme jisti, zda jásat, nebo bude lepší se bát. Na jedné straně jde totiž o člověka, který je podepsán pod vozy jako koncepční Bentley Hunaudieres, původní VW Tiguan či Golf sedmé generace. V posledních letech se ale věnoval hlavně novým VW, mj. těm elektrickým, které nadšení rozhodně nevzbuzují. A všechny ostatní novinky jsou vlastně střižené skoro stejně.
I tento design má své fanoušky, jistě, většinou se ale ozývá kritika, např. poslední Passat a hlavně Tiguan vypadají hodně nemastně a neslaně. Vedení koncernu navíc zavelelo k dalším razantním úsporám, každá automobilka by tak svůj rozpočet měla zredukovat o 20 procent. Půjde se jistě i designovou cestou, pod Mindtovým vedením tedy čekejme odpovídající posuny vedoucí k většímu sdílení komponentů.
Na druhou stranu, design není oblast, kde se změny projeví přes noc. Koneckonců třeba ID.Polo, které měl Mindt navrhnout během pouhých šesti týdnů, ještě ani nemá oficiální debut za sebou. Na řadu rozjetých projektů, hlavně pak ostatních značek, jako je Škoda, Cupra či Audi, tak Mindt nebude mít po příštích pár let žádný vliv. Jsme tedy zvědavi, co nás čeká a nemine, přičemž už jen dodáme, že kromě jmenovaných bude mít Mindt pod palcem také designová oddělení Bentley, Lamborghini, Bugatti Rimacu, Scoutu, Seatu a Porsche. To už je slušný záběr...
Andreas Mindt začal pro německou automobilku pracovat již v roce 1996 po studiích na univerzitě v Pforzheimu. Vedoucí role zastával v designových odděleních Bentley a Audi, než přešel k VW. Nyní bude mít pod palcem všechny značky skupiny. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
před 22 minutami
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
včera
- Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
včera
Nové na MotoForum.cz
- Superbike: Nejrychlejším Bulega před A. Lowesem a S. Lowesem 11:01
- Vítězem Superpole Masia, 9. Vostatek, 27. König 10:41
- Test Triumph Tiger Sport 800: na sportovní notu 08:00
- Pre - časový program Phillip Island včera 13:38
- Ducati Formula 73: limitovaná edice Scrambleru 18.2.2026
Nejnovější články
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
před 22 minutami
- Na prodej je auto, které Maxi Verstappenovi zajistilo první titul mistra světa F1, stojí podle toho
před hodinou
- „Manuální převodovka vlastně nedává žádný smysl,” říká šéf BMW M a dokazuje, že pořád nepochopil nic
před 2 hodinami
- EU se tváří, že touží po rozšíření elektromobilů, její nejnovější krok se ale postará jen o pravý opak
před 4 hodinami
- Dosavadní šéfdesignér VW je teď šéfem designu všech koncernových značek, i když za sebou má dost kontroverzní minulost
před 5 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 02.20. 13:10 - pavproch
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 02.20. 13:08 - pavproch
- Rychlodotazy 02.20. 13:07 - řidičBOB
- Řidiči, co to mají v ruce... 02.20. 12:39 - Truck Daškam
- Policejní kontroly a měření 02.20. 06:34 - Stepan
- Benzina paliva 02.20. 05:56 - pavproch
- Opel obecně 02.20. 00:30 - HondaMan
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 02.19. 21:21 - řidičBOB