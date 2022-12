Ceny nových aut v Rusku zachraňují nejlevnější Dacie. Kdo ani na ně nemá, bere ojeté Octavie včera | Petr Prokopec

Navzdory zavedeným sankcím se dnes z nových aut dá v Rusku koupit skoro cokoli, ceny aut z šedého dovozu jsou ale obvykle dost vysoké. Třetí generace Dacie Sandero je o poznání dostupnější, u ostatních letí ojeté škodovky.

O efektu sankcí západních mocností uvalených na Rusko se dá debatovat donekonečna, přinejmenším jedna věc je ale jasná - Rusy o možnost koupit si nové auto prakticky z jakéhokoli koutu světa nepřipravily. Vlastně z něj paradoxně udělaly zemi neomezených automobilových možností, neboť vedení země hned po zavedení sankcí zrušilo téměř veškerá opatření, která komplikovala neoficiálním dovoz nových aut ze zahraničí bez vědomí výrobců. A právě touto cestou do Ruska proudí dvěma slovy úplně všechno, o jednotlivých modelech u nás byla řeč mnohokrát.

Jinou věcí ale je, kolik tato auta stojí. V době jejich relativní vzácnosti, umělého kursu rublu a složitého dovozu v malých várkách si Rusové musí za tyto vozy dost připlatit, poslední dobou se ale i v tomto ohledu situace zlepšuje. A nyní ji přišlo zachránit auto, do kterého byste to snad i řekli - Dacia Sandero třetí generace, která se v zemi ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajiné ani neprodávala. Tu si sice třeba Češi mohou koupit již druhým rokem, ovšem v Rusku byla až do počátku letošního roku vyráběna pouze generace druhá, pochopitelně s logem Renaultu. Ta se tedy stala minulostí, její nástupce ovšem nově k mání je.

Sandero se do Ruska logicky dostává s pomocí šedého dovozu, přičemž prodejci si za rumunský hatchback, který navíc disponuje vlastním logem a nikoliv emblémem Renaultu, jako tomu bylo v předchozích případech, účtují 1,5 milionu rublů (cca 475 tisíc Kč). Na poměry Dacie to žádná krásná ceny není, na současné poměry cen aut v Rusku ale ano. Však taková Škoda Octavia se v zemi prodává od 2 613 000 rublů, tedy v přepočtu ještě o dalších 400 tisíc dráž.

Jde již o druhý model rumunské značky, který se bez problémů dostal přes hranice, tím prvním byl Duster. Také toto SUV se dříve v Rusku prodávalo s emblémem Renaultu, který jej navíc vyráběl v místní moskevské továrně. Ta ovšem připadla samosprávě ruské metropole a vznikají zde Moskviče. V těch pak bude mít Duster konkurenci, sám je ovšem za 2 miliony rublů (633 tisíc Kč) opět k dispozici za relativně slušné peníze.

K zajímavému dění pak v Rusku dochází i na poli ojetin, kde lidé začínají nejvíce pást po starších škodovkách. V Moskvě se totiž nejžádanějším modelem v listopadu stala Škoda Octavia. Mladoboleslavskému liftbacku na to stačilo 614 exemplářů, přičemž veškerou konkurenci převálcoval druhý měsíc v řadě. Až za Octavií pak skončil Ford Focus, který byl nejžádanější ojetinou od července do září. Překvapivý je pak pohled na čtvrtou příčku, kde figuruje ne zrovna levné BMW řady 5.

Sandero třetí generace se v Rusku oficiálně nikdy neprodávalo, zvláště ne s logem Dacie. Po zavedení sankcí měly pak být veškeré produkty skupiny Renault nedostupné, ovšem co politici míní, to překupníci mění. Sandero je navíc v Rusku k dispozici za relativně malé peníze. Foto: Dacia

