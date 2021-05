Dosud neodhalená nová Škoda nafocena s minimem maskování v ČR, bude hodně šik před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Čtenář Tomáš, publikováno se souhlasem

Přes snahy dokázat v posledních letech opak si Škody málokdo spojuje se stylovými auty s atraktivním designem. Další chystaná novinka bude ale zjevně právě takovým vozem.

Škoda dokončuje elektrický Enyaq v jeho stylovější verzi. Půjde konečně o produkční verzi konceptu Vision iV, který se ukázal předloni v Ženevě a byl doslova zavalen pozitivní publicitou. Mezinárodní tisk jej dokonce označoval jako „Lamborghini pro chudé“, byť tedy ještě nebylo jasné, kolik bude vůz stát a že na rozdíl od jiných modelů Škody zase tak moc pro chudé nebude. Přesto není divu, že mladoboleslavská automobilka rozhodla o sériové výrobě, s níž začne ještě letos a stejně tak ještě v tomto roce můžeme očekávat oficiální premiéru.

Stylový Enyaq byl minulý týden vyfocen bez kamufláže, jednalo se ale o dost nekvalitní snímek, navíc z jediného úhlu. Nyní máme díky jednomu z našich čtenářů mnohem kvalitnější materiál, který byl pořízen za bílého dne v Lomnici nad Popelkou. Pohled na zadní část proto poněkud kazí ochranná maskovací fólie, i přes ní je ale patrné, jak moc se střešní linie vozu svažuje a a navazuje na jinak pojaté víko zavazadelníku. Stejně tak byly přeprofilovány blatníky a odlišné jsou rovněž nárazníky. A patrné je i to, o kolik více šik tato varianta bude - působí jako mnohem menší i atraktivnější auto.

Škoda přitom původně s oficiálním odhalením počítala v dubnu, tento termín však byl promeškán. Zda za tím stojí koronavirus, či šéf značky Thomas Schäfer svého času jen mlžil, nevíme jistě. Stejně jako je otázkou, zda můžeme počítat s pražskou lokací. Další informace, jenž se jeví jako pravděpodobnější, totiž naznačují, že novinka dorazí na veletrh mobility. Ten startuje 7. září v Berlíně a má být náhradou za podzimní autosalony, které na střídačku hostily Frankfurt a Paříž.

Vůz by přitom měl být odhalen jako Enyaq iV Coupe, označení GT užívanými stylovými modely značky v Číně tak nemá být přeneseno. To ovšem může mít spojitost s dostupností, neboť stylovější Kodiaq a Kamiq jsou k mání pouze na největším trhu světa. Novinka ale bude k dispozici ve všech zemích, ve kterých Škoda operuje. I když je otázkou, kdy se tak stane, neboť v takové Austrálii není k dispozici ani základní Enyaq, což se minimálně do příštího roku nezmění.

Nejde přitom o pravostranné řízení, jak dokládá pohled na britský ceník, kde mladoboleslavský elektromobil najdeme. Vše je spíše ovlivněno lokálním prostředím, které elektrická auta nijak zvlášť nefavorizuje a bez dotací jsou elektrická auta téměř neprodejná. U nás ale s touto novinkou můžeme počítat stoprocentně - kdy přesně, ukáže čas.

Díky za fotky, Tomáši!

Škoda Enyaq iV Coupe byla nafocena v Lomnici nad Popelkou. Po tamních silnicích se prý prototypy automobilky pohybují pravidelně, obvykle si ale prý musíte hodně přivstat, abyste vozy oblepené ochrannou kamufláží nachytali. Foto: Čtenář Tomáš, publikováno se souhlasem

