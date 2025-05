Dosud neznámá čínská značka poráží doma drahé Němce na hlavu, rychle zastiňuje veškeré prodeje BMW i Mercedesu včera | Petr Prokopec

/ Foto: Aito

Pokud čekáte na jasný důkaz toho, že donedávna zcela neznámá asijská značka může kompletně a rychle zastínit tradiční evropské automobilové firmy v jejich vlastní hře, tady je.

Když se v posledních začtu do prodejních reportů týkajících se čínských aut, nezřídka mi u toho padá čelist až k zemi. I když jde totiž často o vysoká čísla, nejsou to výsledky za rok či měsíc, nýbrž za pouhý týden. Spojené jsou navíc pouze s jedním trhem, i když ten je největší na světě. Právě proto jsou Číňané vnímáni jako velká hrozba, neboť pokud ovládnou svou domovinu, pro téměř všechny významné soupeře ze zbytku světa to bude znamenat razantní pád prodejů a nutnost hasit problémy, což je učiní zranitelnějšími i jinde.

Asi nepřekvapí, že v čele těchto reportů najdeme BYD, který ostatní výrobce překonává s takovým rozdílem, že je často třeba hned několik značek, aby došlo k vyrovnání registrací této jedné čínské automobilky. Druhá Tesla se naopak musí soustavně o svou příčku obávat, neboť na záda ji dýchá hned několik výrobců. Mezi ně se v posledních týdnech začala řadit i značka Aito, o které jste dost možná ještě neslyšeli. Pokud byste se na ni ovšem zeptali u Audi, BMW, Mercedesu či Porsche, patrně by věděli. A dobré pocity by to v manažerech těchto firem nevzbudilo.

Na zrození této značky totiž došlo až v prosinci 2021 v rámci spolupráce mezi automobilkou Seres a výrobcem mobilních telefonů a elektroniky Huawei. Hned následující rok mělo Aito na kontě 76 180 registrací, předloni pak prodalo 94 380 aut. Pouhých pět dnů před koncem roku, tedy 26. prosince 2023, pak byl představen klíčový model značky, a to 5 230 milimetrů dlouhé SUV M9, který je možné pořídit s čistě elektrickým pohonem nebo jako range extender disponující jedna-pětkou jakožto generátorem elektřiny.

Tento vůz totiž jako jediný zástupce značky startuje nad metou 500 tisíc yuanů, což zhruba odpovídá 1,5 milionům korun. Máme tu tedy luxusní SUV, které jde proti zavedené německé lize tvořené vozy jako Q7 a Q8, X5, X6 či X7 nebo GLE a GLS. Všechny si je nicméně maže na chleba, navíc způsobem, jaký v Ingolstadtu, Mnichově a Stuttgartu opravdu nezvládají rozdýchat. Pouhých 86 dní po premiéře totiž počet objednávek překročil 60 tisíc a rok po debutu šlo dokonce o více než 200 tisíc.

Je mi jasné, co v tuto chvíli namítnete - že objednávky se nerovnají prodejům. Jakkoliv ale normálně byste měli pravdu, v případě M9 to až tak moc neplatí. Jen za loňský rok má totiž toto SUV na kontě 156 051 registrací, z čehož 139 657 aut disponovalo onou jedna-pětkou. Zájem o dobíjecí elektromobil je tedy výrazně vyšší než o ten ryzí. Hlavně však jediný vůz bez problémů poráží zmiňované Němce, neboť celé BMW loni v Číně dosáhlo na 145 tisíc registrací a Mercedes na 127 tisíc, jak shrnuje Bloomberg.

Vedle M9 má Aito v repertoáru i modely M5 a M7, přičemž druhého zmíněného se loni prodalo dokonce 193 599 kusů. Letos v březnu pak automobilka představila další SUV M8, které je jen o chlup menší a tudíž o trochu levnější verzí firemní vlajkové lodě. K mání je zatím pouze jako range extender, to ale zjevně zájem neomezuje - na konci dubna měla totiž automobilka na kontě přes 60 tisíc závazných objednávek, o týden později pak dokonce o dalších deset tisíc víc.

A jak jsou na tom faktické prodeje? Od 12. do 18. května, tedy minulý týden, Aito prodalo 7 490 aut. Tím se již dostalo na pátou příčku mezi výrobci bezemisních a nízkoemisních aut. Němce v takových žebříčcích dnes už vůbec nenajdete, na to jsou jejich prodeje moc nízké. Zatím se tak sice děje v Číně, Evropu však má tato značka ve svém hledáčku, přičemž loni již oznámila, že na expanzi dojde v brzké době. Pokud z toho mají lidé z vedení německých značek těžké spaní, divit se opravdu nebudeme.

To je on, čínských byznysmenů šampion. Tedy luxusní SUV M9, které s drahými Němci doslova vytřelo podlahu. A to ani o jeho značce před pár roky nikdo neslyšel. Foto: Aito

Zdroj: Bloomberg, Aito

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.