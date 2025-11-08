Dosud neznámá firma stvořila neuvěřitelné Ferrari, na jaké by si už Italové netroufli. Roků práce ale může rychle začít litovat
včera | Petr Prokopec
Ferrari 599 Fiorano je v historii italské automobilky zapsáno tak trochu smutně. Šlo totiž o její vůbec poslední dvanáctiválcový model, který byl k dispozici se šestistupňovým manuálem. Po tom ovšem sáhlo jen 30 zákazníků, přičemž dvacet z nich pocházelo ze Spojených států a zbytek z Evropy. Pro Ferrari tak šlo o další ujištění o správnosti preferování automatů s pádly pod volantem, kterým následně začalo dávat bezvýhradně přednost. Díky tomu se ovšem z manuálních variant staly velmi vyhledávané kousky, za které jsou zájemci ochotni zaplatit pomalu cokoli, co si jejich dosavadní majitel řekne.
Z Itálie se můžeme přesunout do Velké Británie, kde sídlí společnost Talos Vehicles. Ta se dosud věnovala úpravám hlavně domácích vozů, jako je Land Rover Defender či Range Rover. Postupně ale její repertoár rozšířily i pick-upy Ford Raptor a Volkswagen Amarok. Zákazníkům pak nabízí i restomody založené na Fordu RS200 či dokonce Audi S1. Jejím nejnovějším dílem je ovšem právě modernizované Ferrari 599, které je nabízeno pod názvem Talos XXT. Vzniknout má jen pět aut, a to nikoli ročně, nýbrž celkově.
Britové totiž oznámili, že vyrobí pouze jeden set karbonových forem, které mohou být použity pouze pětkrát. Jsme ale zvědavi, jak na jejich novinku zareaguje samotné Ferrari, neboť karoserii stále zdobí emblém vzpínajícího se koníka a ikonické žluté štíty. To pro právníky značky vždy představuje pověstný rudý hadr, na který reagují nelítostnými právními kroky volajícími po pokutách, zákazech a v krajních případech i likvidaci produktů, které porušují ochrannou známku. Britové zkrátka dráždí italského hada bosou nohou, zvláště když jejich bodykit je evidentně inspirován okruhovým provedením 599XX. Oproti němu ale může na veřejné silnice, přičemž Talos říká, že nevyrobil muzejní exemplář, ale vůz pro radost.
Firma dvanáctiválec naladila na 680 koní, se kterými lze dosáhnout stovky za 3,5 sekundy, zatímco maximální rychlost činí 330 km/h. V prvním případě jde vůči sérii o posun, XXT je totiž výkonnější než 599 GTO. To však díky absenci křídla bylo o poznání rychlejší. Klientela si ale bude moci dopřát i výkonnější naladění, stejně jako mezi příplatky trůní třeba ochranná klec - to pro případ, že někdo ze zákazníků s tímto vozem skutečně bude chtít i jezdit. Talos se navíc rozhodl, že zákazníkům nabídne možnost volby manuální převodovky, jakkoli na oficiálních záběrech vidíme automat.
Pokud vás takové auto ohromilo, vězte, že Talos nepochází z levného kraje - za své úpravy si účtuje 850 tisíc liber neboli 23,5 milionu korun. Britům navíc ještě musíte dodat původní vůz, který vám bez dalších pár milionů v kapse patřit také nebude. Jak moc pak zásahy tuningové firmy povedou k navýšení hodnoty, je sporné. Přihoďte k tomu ještě možnost soudního sporu, a rázem se celí projekt nejeví tak zajímavě jako na první pohled. Jsme tedy vážně zvědaví, jak se vše vyvrbí.
Na svém webu Britové vystavili vůz bez ikonických log a štítů, obrázky poskytnuté médiím ale právníky Ferrari budou dráždit. A nezůstane jen u nich. Foto: Talos Vehicles, tiskové materiály
Zdroj: Talos Vehicles
