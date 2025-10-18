Dosud neznámá firma ukazuje Porsche, jak znovu dělat žádoucí auta podle jeho vlastního receptu
Petr ProkopecJejí jméno zní německy, ve skutečnosti jde ale o americkou firmu, která se vzhlédla v tom nejlepším, co kdy Porsche stvořilo. Vytáhla tedy plochý osmiválec, který skončí v lehkém sporťáku blízkém závodní 917, nový motor se ale vejde i do silničních 911.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Dosud neznámá firma ukazuje Porsche, jak znovu dělat žádoucí auta podle jeho vlastního receptu
včera | Petr Prokopec
Její jméno zní německy, ve skutečnosti jde ale o americkou firmu, která se vzhlédla v tom nejlepším, co kdy Porsche stvořilo. Vytáhla tedy plochý osmiválec, který skončí v lehkém sporťáku blízkém závodní 917, nový motor se ale vejde i do silničních 911.
Jak jsme nedávno připomínaly, Porsche po prakticky dvě poslední dekády provozovalo natolik ziskový byznys, že v tomto ohledu stěží hledalo konkurenci. Je sice pravdou, že Ferrari dosahuje na každém voze ještě většího výdělku, ovšem ve srovnání s Němci jich Italové prodávají zhruba třicetkrát méně. Pokud by tedy celý koncern VW nepropadl elektrické mánii, mohl dnes jen ze zisků Porsche financovat další akvizice a hrnout pod křídla Volkswagen Group značky, jejichž finanční situace není úplně lichotivá. Jenže bateriový pohon Wolfsburgu i Zuffenhausenu zatemnil mozek natolik, že je to nyní Porsche, kdo potřebuje peníze na masivní restrukturalizaci.
V důsledku toho je aktuálně možné, že Mate Rimac tuto značku vyšachuje ze společného projektu a stane se neomezeným vládcem Bugatti. To ale nakonec není to nejhorší, co může Porsche stihnout. Na rozdíl od vedení automobilky totiž klientela na spalovací pohon nezanevřela. A pokud nenajde uspokojení v Zuffenhausenu, jednoduše zamíří jinam. Zvláště když některé firmy mohou zákazníkům nabídnout prakticky totéž, jen v ještě o trochu lákavějším provedení.
Z Německa se tak můžeme přesunout do Spojených států, a to do Minnesoty, kde sídlí společnost Rünge Cars. O té jste nejspíš ještě neslyšeli, ostatně na trhu není až tak dlouho. Na druhou stranu má ale už poměrně široké portfolio, které bylo inspirováno ranými silničními i závodními vozy Porsche. Jen u toho ovšem firma nezůstala, do některých verzí totiž montuje skutečné motory německé automobilky. Povětšinou jde o čtyřválce z modelu 356, které mají pár desítek koní.
U varianty RS010, které stálo modelem Porsche 904 Carrera GTS, totiž lidé z Rünge Cars přišli už s vlastním motorem. Plochý čtyřválec o 2,3litrovém objemu pak sice odpovídá koncepci originálu, oproti němu však produkuje 200 koní, tedy citelně vyšší výkon. Při jeho stavbě pak Američané nejspíš zjistili, že zvládnou dosáhnout i větších met, a proto se pustili do díla, které nedávno spatřilo světa - a v Zuffenhausenu v té chvíli nejspíš jen suše polkli.
Firma totiž vytáhla 5,3litrový atmosférický, navíc vzduchem chlazený plochý osmiválec. Ten zvládá točit až 9 tisíc otáček. A i když zatím nebyl upřesněn jeho výkon, v zákulisí se spekuluje o 600 koních. Na dnešní dobu to sice není nic enormního, ovšem sporťák R3, do kterého má být jednotka zasazena, bude vážit jen 780 kilo. Američané mu navíc hodlají dodat šestistupňový manuál, který bude roztáčet kola bez jakýchkoli asistentů a pomůcek.
Model R3, který byl pro změnu inspirován závodními speciály od Porsche 917 přes 956 až po GT1, tak má nabídnout ničím neředěnou radost z jízdy. Jen u toho se ovšem Rünge Cars nehodlá zastavit. Zmíněný plochý osmiválec, který byl vyvinut ve spolupráci se společností Swindon Powertrain a specialistou na vzduchem chlazené motory Solem Snydermanem, je totiž natolik kompaktní, že může být instalován i pod kapotu silničního Porsche 911.
Němci tedy nedostávají pouze jeden pohlavek, na jejich hlavu jich míří několik. A pokud se jim po nich konečně nerozbřeskne, snadno se může stát, že si Rimac nakonec na opasek připne i jejich skalp. To vše kvůli sázce, která byla od počátku nesmyslná. Neznáme totiž nikoho, kdo by před rokem 2019, kdy byl představen Taycan, Porsche prosil o jeho elektrické novinky.
Nový americký sporťák R3 dostane plochý osmiválec, jehož 600 koní má být spárováno s manuálem a velmi nízkou hmotností. Také jste právě slyšeli, jak v Zuffenhausenu jen suše polkli? Foto: Rünge Cars, tiskové materiály
Zdroj: Rünge Cars
Bleskovky
- Vtipálci ukázali riziko aut řízených nikým, desítky robotických taxíků zcela zablokovaly provoz a netušily, která bije
včera
- Nový Mercedes třídy S by s designem posledního konceptu vypadal docela „cool”, designér ho nakreslil
16.10.2025
- Jeden z největších nesmyslů moderních aut pomohl zabít dalšího člověka, uhořel. Ostatní řidiči se marně snažili pomoci
16.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Aprilia se dočkala: Vyhrál Raul Fernandez 11:37
- V Moto2 vítězství lokalamatadora Agiuse, Salač DNS 10:31
- Rueda potvrdil vítězstvím svůj titul 10:16
- Mistr světa Manzi vyhrál finále šampionátu, 17. Vostatek včera 19:29
- Bulega odvrátil první Toprakův mečbol včera 19:10
Nejnovější články
- Poslední osmiválcový supersedan světa s ručním řazením končí, obrat výrobce ale dává naději na pokračování
před 2 hodinami
- Dechberoucí, dodnes sotva jetý VW Passat W8 kombi s ručním řazením může být váš, je to dokonalé memento doby
před 4 hodinami
- Je to zrušení potírání spalovacích motorů, nikoli jejich zákazy, co nyní vytváří tisíce nových pracovních míst
před 5 hodinami
- Ferrari postavilo pro svého zámožného klienta unikátního moderního nástupce legendární F40, na cenu se raději neptejte
před 7 hodinami
- Zbavit se zbytečných zaměstnanců nakonec pro Mercedes nebylo tak těžké. Stačilo jim nabídnout 13 milionů a jdou sami
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.19. 13:12 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 10.19. 12:05 - mafel
- Rychlodotazy 10.19. 10:59 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 10.18. 11:47 - pavproch
- BMW Divize 10.18. 10:35 - pavproch
- Porsche - vse o sportovnich modelech 10.16. 15:38 - Vrooom
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 10.15. 20:06 - Truck Daškam
- Cupra obecně 10.15. 18:48 - pavproch