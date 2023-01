Živořící znovuzrozený Moskvič už odkládá své plány, ze snu o moderních autech nemusí zbýt nic před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Plány měli Rusové velké, o tom žádná, ani relativně drobné dílčí mezikroky ale nejsou schopni realizovat v termínech, které si sami stanovili. Cíle na příští rok tak už nyní odkládají. A ty pro rok 2025 v tuto chvíli zní spíš jako sci-fi.

Znovuzrozený Moskvič se zatím příliš nepředvedl, jeho auta podle všeho nekupuje prakticky nikdo. Přestože ruská automobilka má k dispozici továrnu, kterou „zdědila“ po Renaultu a do značné míry v ní jen lepit loga na auta smontovaná z čínských komponentů, lidé jsou k novince obezřetní.

Pro letošní rok má značka v plánu vyrobit 50 tisíc aut, přičemž tentokrát už nemá jít jen o přeznačkováná čínská SUV JAC JS4. Novou identitu dostanou i modely JAC S7 a Sehol A5 Plus, jenž na ruský trh zamíří jako Moskvič 6 a Moskvič 5. Také v jejich případě se ale počítá se stejnou metodou montáže. Ta ostatně zasáhne i do roku příštího, kdy by nicméně již měl začít narůstat podíl lokálních komponentů. V prvé řadě přitom Rusové počítají se zprovozněním lisovny a výrobou vlastních karoserií.

V tomto ohledu je třeba připomenout, že znovuzrození značky má proběhnout ve třech fázích. Ta první má skončit s oním rokem 2024, přičemž počítá jen s mírním využitím lokálních komponentů. V té druhé se nicméně již čínský základ dočká nejen karoserií, ale také brzdových systémů či elektroniky s nálepem Made in Russia. Ve třetí fázi pak Moskvič počítá se zrodem nového elektromobilu, který již bude postaven na vlastní modulární platformě. O jeho pohon se pak mají postarat ruské jednotky.

Právě třetí fáze nicméně v tuto chvíli nevypadá zrovna nadějně. S elektromobilitou se totiž sice počítá od začátku, nicméně v tomto ohledu měla znovu podat pomocnou ruku moskevská samospráva, jenž by se zasadila o zrod a neustálé rozšiřování infrastruktury. Zatímco dle původních plánů mělo v metropoli stát do konce loňského roku 600 stanic, nakonec jich nejsou v provozu ani čtyři stovky. Nepříliš aktivní jsou pak v této oblasti i státní korporace jako Rosatom.

Moskvič původně počítal s tím, že z oněch 50 tisíc aut by pětina používala elektrické ústrojí. Zaměřit se pak hodlal především na taxikáře a firmy nabízející sdílené vozy. V obou případech je ale dostačující infrastruktura nutností. Bez ní totiž znovuzrozená značka nemá šanci klientelu oslovit. Bez jejích peněz pak pro změnu může zapomenout na vlastní vývoj. Nepomůže pak ani rozšíření dealerské sítě do jiných měst, ta jsou na tom s dobíjecími stanicemi ještě hůř.

V plánech automobilky se tedy objevují od počátku trhliny. Ostatně i ono zahájení výroby vlastních karoserií se původně mělo odehrát v prvním čtvrtletí příštího roku, nakonec ale na to dojde až ve druhém kvartálu. Zůstává ale otázkou, do jaké míry s tím lze počítat. Jedinou jistotou se zatím zdá být jen letošní zvýšení prodejů oproti loňsku, kdy továrnu opustilo jen pár set aut. Bylo by totiž opravdu tristní, kdyby se stal opak.

Moskvič 3 je jen překarosovaným JAC JS4, přičemž k dispozici je s benzinovým i elektrickým ústrojím. Zatímco však první verzi můžete natankovat kdekoli, a navíc levně, u té druhé si mimo Moskvu prakticky neškrtnete. Slavné to však není ani v samotné metropoli. Foto: Moskvič

Zdroj: Drom

