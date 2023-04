Dovoz korejských aut do Ruska ve velkém končí, automobilky mají poslední čtyři dny na zásobení dealerů před 2 hodinami | Petr Miler

Pro některé to může být překvapení, ale po uplynulý rok a kousek nebyl problém dovážet do Ruska z Koreje auta všeho druhu. A zejména Kia toho dokázala využít. Teď má s největší pravděpodobností utrum.

Rusko se od loňského jara zdá být izolované od okolního světa, není to ale tak úplně pravda. Z prohledu Evropana se to tak může jevit, opravdu rozsáhlé sankce zaměřené proti největší zemi světa se ale týkají hlavně EU, USA, Velké Británie, Japonska a několika málo dalších významnějších zemí. Spousta jiných států s těmito mocnostmi „nepeče” a buď neomezují nic, popř. přijaly vlastní, o poznání méně příkrá omezení.

Mezi takové patří i Jižní Korea, která dosud omezovala vývoz 57 typů zboží ze země resp. jejich dovoz do Ruska. Šlo převážně o elektroniku použitelnou také pro potřeby zbrojení, s exportem aut problém nebyl. Proto jsme vás také ještě zkraje roku mohli informovat o tom, že Kia ve velkém zásobila tamní dealery modely všeho druhu, které byly vyrobené právě v její domovině. S tím je ale nyní nejspíše konec.

Korea značným způsobem rozšiřuje své vlastní sankce, a tak od 28. dubna začne zakazovat export dalších 741 výrobků (celkem jich bude 798). A auta jsou mezi nimi. Pokud tedy Hyundai nebo Kia (nebo kdokoli jiný) chtějí do Ruska ještě něco dovézt a saturovat své tamní prodejce, mají na to poslední čtyři dny. I když je otázkou, zda to tak skutečně bude.

Je totiž třeba říci, že Korejci předem připouští výjimky strategického charakteru, kterými zrovna auta vzhledem k významu domácího automobilového průmyslu mohou být, zvlášť když uvážíme jejich omezenou využitelnost pro vojenské účely. A i kdyby na výjimky nedošlo, omezení se mají týkat jen výrobků dražších než 50 000 USD (asi 1,065 milionu Kč), což je dost vysoká hranice na to, aby se do ní většina klíčových aut korejské provenience bez problémů vešla. A také je třeba dodat, že se omezení nevztahují na ojetiny, které je možné snadno „vyrobit" i z nových vozů.

Uvidíme tedy, co přesně nová omezení přinesou, v tuto chvíli ale platí, že bezstarostný vývoz aut z Koreje a jejich dovoz do Ruska ve velkém končí a za čtyři dny se situace hlavně pro Hyundai a Kiu zkomplikuje. Jak moc, ukáže až čas.

Korejské přístavy plné domácích aut, která mají namířeno do Ruska, jsou nejspíše minulostí, aspoň tedy v dosavadním rozsahu. Foto: Kia

