Dozorčí rada VW rozhodla v otázce prodeje části značek německého koncernu

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Verdikt měl padnout v listopadu, nejpozději pak v prosinci a nyní je skutečné tady. Koncern Volkswagen uvažoval o prodej Lamborghini, Bugatti a Bentley, nakonec neprodá nic.

Pod křídla koncernu VW Group spadá spousta značek, z nichž některé se svým zásadhem navzájem překrývají. Není tak vlastně překvapivé, když ve chvílích, kdy Němcům začíná téct do bot, objeví online spekulaci o možném odprodeji té či oné entity. Nejinak tomu bylo po roce 2015, kdy došlo na odhalení podfuků s diesely, nejinak je tomu nyní, kdy svět zachvátila pandemie koronaviru a Evropu tlak na elektrifikaci aut za každou cenu. Kvůli tomu se již nějakou chvíli mluví o tom, že by se koncern mohl zbavit Bugatti, celé své „italské divize“ i některých dalších úzkoprofilových značek.

Němci v reakci na tyto informace uváděli, že oficiální rozhodnutí padne do konce roku, mluvilo se o listopadu nebo prosinci. Včera se právě kvůli tomu sešla dozorčí rada koncernu a scénář škatulat pro nejbližší dobu je venku. Na žádný rozprodej nedojde, VW přikročí pouze k rázné reorganizaci. S účinností od 1. března 2021 tak pod Audi přejde Bentley, které je již nějakou dobu ztrátovou kaňkou na jinak ziskovém saku VW Group. Tento krok má přitom oběma značkám umožnit najít stejnou cestu v rámci elektrifikace, stejně jako by měl v příštích dvou letech zajistit snížení fixních nákladů o 5 procent a materiálových nákladů o 7 procent.

Co se týče Lamborghini, Ducati a Italdesignu, pak zde nejspíše stále je ve hře sloučení „do jedné legální struktury“, alespoň dle šéfa koncernu Herberta Diesse. Půjde však o velmi pozvolný proces, který navíc ještě ani neodstartoval. Byť jeden krok již VW Group učinil, do čela značky ze Sant’Agata Bolognese totiž znovu dosadil Stephana Winkelmanna, který Lamborghini vládnul v letech 2005 až 2016. A jelikož jde o člověka, kterého lze popsat jako slepici snášející zlatá vejce, je jisté, že nedošlo na jeho odklizení směrem ke značce, která by měla být v nejbližší době prodána.

Winkelmann přitom zůstává i v čele Bugatti, přičemž by obě značky měl taktéž přivést blíže k elektrifikaci, třebaže sám pro ni ani trochu nehoří. Je nakonec pochopitelně možné, že politici v příštích deseti letech dostanou náhlý záchvat rozumu a uvědomí si výhody jiných řešení a přestanou deformovat trh za pomoci různých dotací i emisních sankcí. Dá se však předpokládat, že to dříve začne v pekle sněžit.

Ve finále tak lze sesumarizovat, že koncern VW Group hodlá navzdory spekulacím zůstat tak rozvětvený, jako je tomu dnes. Winkelmann navíc nedávno uvedl, že Lamborghini a Bugatti se zatím k elektrifikaci nijak upínat nebudou, neboť technologie není natolik špičková, aby mohlo dojít na splnění veškerých požadavků. Jejich spalovací jednotky, tedy dvanáctiválce a šestnáctiválec, tak mají v provozu vydržet ještě dlouho, a to zjevně pod koncernovou střechou. Slyšeli jsme tedy v předchozích měsících mnoho povyku pro nic? Skoro to tak vypadá.

Koncern VW Group se nerozpadá, místo toho Bentley přechází pod Audi. Foto: Bentley



Nového majitele pak nemá dostat ani automobilka ze Sant'Agata Bolognese... Foto: Lamborghini



...ani ta z Molsheimu Foto: Bugatti

Zdroj: VW Group

