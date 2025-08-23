Drahé německé značky pláčou, náhlý krok Číňanů je tvrdě zasáhl ve chvíli, kdy to nejmíň potřebují
Petr ProkopecNěmci mají dnes dost problémů sami se sebou už kvůli svým vlastním strategickým rozhodnutím a tento krok je přistihl v nedbalkách. Ve zbytku roku tak mohou očekávat ještě horší výsledky na klíčovém trhu, kde se už beztak trápí.
včera | Petr Prokopec
Loni v létě Evropská unie uvalila vysoká cla na elektromobily vyráběné v Číně. Říše středu před takovým krokem opakovaně varovala a naznačovala, že nebude bez odezvy. I proto zástupci Bruselu a Pekingu několikrát usedli k jednacímu stolu. Sazby se tak sice povedlo snížit, ovšem jen ve velmi malé míře, která Čínu rozhodně neuspokojila. Něco takového se nelíbilo zejména německým automobilkám, pro které je Říše středu klíčovým trhem - po léta tam dosahovaly vysokých prodejů i zisků.
Nyní se ukazuje, že jejich strach byl oprávněný. Čínská vláda totiž s platností k 20. červenci snížila limit, nad kterým jsou nabízená auta považována za luxusní a jako taková jsou zatížena dodatečným zdaněním ve výši 10 procent. Místo 1,3 milionu je tak hranicí už 900 tisíc yuanů, tedy místo 3,8 milionu korun jde asi o 2,6 milionu. To je opravdu razantní skok v rámci tzv. boje za „rozumné utrácení”, který zasáhne nejen Audi, BMW, Mercedes-Benz a Porsche, ale také všechny čtyři v Číně nabízené modely Range Roveru.
„Byli jsme tímto krokem opravdu překvapeni, neboť oznámen byl o pouhých 48 hodin předem,“ uvedl k vyššímu zdanění finanční ředitel Jaguaru Land Rover Richard Molyneux podle Focusu. Čína totiž skutečně automobilkám nedala mnoho času, aby se na změnu cenové hranice dostatečně připravily. I proto Britové počítají s tím, že v krátkodobém horizontu ponesou luxusní daň na svých bedrech. „Naše dealerská síť je již tak křehká, aby byla dále tímto zatížena,“ dodal Molyneux.
Podobně se hodlá zachovat také Mercedes, který garantuje až do 31. srpna stejné ceny, jaké platily dosud. V dlouhodobém horizontu si ale něco takového pochopitelně nikdo nemůže dovolit, a to kvůli skladbě své čínské nabídky. „Jsme lídry segmentu trhu s cenami nad 800 tisíc yuanů (2,3 milionu Kč) a ovládáme 50procentní podíl v segmentu nad milion yuanů (2,9 milionu Kč),“ vysvětlil jasně důvod, proč je značka vyšším zdaněním silně zasažena, její šéf Harald Wilhelm.
Mercedes jen za letošní rok prodal v Číně zhruba 16 tisíc aut s cenou nad oním 1 milionem yuanů, načež mu i nadále v tomto segmentu patří téměř poloviční podíl. Na druhém místě se pak s 23 procenty umístil Land Rover, na třetím pak s 18 procenty Porsche. Mluvčí značky z Zuffenhausenu přitom uvedl, že v současné době se řeší, jak s celou situací naložit, ovšem protože Taycan v rámci slev často míří pod 900 tisíc yuanů, stalo by se dočasné zlevnění trvalým.
Asi nejlépe z Němců a luxusních značek vůbec je na tom Audi, které nad sníženým limitem prodává jen dva modely, a sice RS6 a A8L Horch. Druhá jmenovaná limuzína je vyráběna pouze pro čínský trh, který tak nejspíše bude muset akceptovat zdražení, jinak o tento vůz přijde. Trochu komplikovanější již má situaci BMW, v jehož případě je nad metou sedm modelů. Jde přitom hlavně o sportovní vozy divize M nebo o limuzínu řady 7. Jak ale mnichovští zareagují, zatím není jisté.
Problémy s krokem čínské vlády přitom skutečně mají především evropské automobilky. Z těch domácích se vyšší zdanění týká jen několika vozů, jako je třeba BYD YangWang U8 nebo Huawei Maextro S800. Skutečně tedy nejde o nic jiného než o odvetu za loňská cla na čínské elektromobily. Přitom Brusel tímto krokem evropským výrobcům příliš nepomohl, i když to měl být důvod pro jeho realizaci - Číňané toho v Evropě mnoho neprodávali, naopak automobilky jako BMW dováží některé elektrické modely na starý kontinent právě z Číny.
Němci se tak dostali do stavu, kdy platí na obě strany, což pro ekonomiku jen stěží může být prospěšné. Jakékoli dodatečné zdanění totiž vede ke zvýšení cen, načež pro změnu padají registrace. Aut poté není třeba takové množství, podobně jako zaměstnanců, kteří je vyrábí. Písničku o propouštění a zavírání továren ovšem v Bruselu slyší poslední dobou opakovaně, přesto však očekáváme, že jediné, nač se EU zmůže, bude leda další utažení šroubů.
Zhruba polovina vozů Maybachu se prodává v Číně. Třícípá hvězda je tedy úpravami daně z luxusního zboží silně zasažena, není ale sama. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Focus
