Drahé značky Stellantisu jsou stále větší propadáky, za půl roku nevyrovnají 14denní prodeje Mercedesu

/ Foto: Alfa Romeo

Image stále mají, přetavit ji v prodeje ale nedokáží a někdy ani nemohou. Výsledky jsou tristní i absolutně, ještě hůře ale vyzní ve srovnání s konkurencí. Mercedes prodá víc modelu GLA než Alfa, Lancia i DS všech aut dohromady.

O tom, že se italským a francouzským prémiovým značkám zrovna nedaří, nepíšeme zdaleka poprvé. Zejména ty, které byly donedávna součástí koncernu FCA, jsou vzhledem ke svým výsledkům a přetrvávajícím trendům dávno zralé na zavření, po sloučení FCA s PSA a vzniku Stellantisu jim ale nový šéf tohoto konglomerátu dal ještě 10 let na to, aby se prosadily. A to celému prémiovému triu, které dle klasifikace Stellantisu tímto spojením vzniklo - Alfě Romeo, Lancii a DS.

Je to velmi dlouhá doba, během níž se může stát cokoli, přesto zůstáváme skeptičtí k tomu, že by se zejména prvním dvěma mohl jakýkoli pokus o obrat podařit. DS je v podstatě nová značka bez historie - i když se snaží navázat na někdejší slavné Citroëny, může se z ní podařit vykřesat kde co. Alfa a Lancia jsou ale legendy svého druhu, které podle nás nemohou vystavět svůj nový úspěch jen na základě toho, jak se jmenují. Přesně o to se ale Stellantis chce pokusit, když hodlá ze všech třech udělat výrobce čistě elektrických modelů.

U Lancie je to možná jedno, prodává (třebaže úspěšně) jen 10 let starý Ypsilon v Itálii, Alfa Romeo ale svou současnou existencí ukazuje, kde ještě umí zabrat. I když její moderní éru lze vzhledem k celkovým výsledkům označit za totální fiasko, kolega mě nedávno po studiu prodejních statistik upozornil, že sportovní modely QV nejsou propadáky ani trochu. Jak Giulia QV, tak Stelvio QV jsou v rámci svých subsegmentů naopak velmi úspěšné a dokáží konkurovat autům jako jsou BMW X3 M a X4 M, Mercedes-AMG GLC, BMW M3, Audi RS4 a jim podobným.

Pokud tedy Italové chtějí uspět, potřebují postavit také něco, co se bude líbit masám. A k tomu ale nemíří ani trochu. Jdou přesně opačným směrem - skončí i s tím posledním, co oslovuje alespoň petrolheady, a nabídnou elektrické modely, které jistě neohromí ani ty, ani širší skupiny zákazníků. V kontextu s tím se ani nedivíme, že i fandové Lancie žádají šéfa Stellantisu, aby slavnou značku raději nechal v klidu zemřít...

I kdyby ale nový koncern měl uspět, bude potřebovat skoro zázrak, neboť dnešní pozice Alfy, Lancie a DS je naprosto tristní. Ve své analýze pro Fiat Group World to shrnuje nadšený analytik tělem i duší, Felipe Munoz z JATO Dynamics. Ten spočítal, že za první letošní pololetí prodaly tyto tři značky celosvětově pouhých 79 tisíc aut, což je méně než to, co (momentálně také nijak závratně úspěšný) Mercedes prodá za pouhých 14 dnů.

A druhý pohled je snad ještě tristnější - za stejné období prodali Němci 81 tisíc kusů modelů GLA, tedy nijak extra populárního, prostě jen dobře prodávaného kompaktního crossoveru. Jen tím překonali prodejní výsledky všech modelů všech prémiovek Stellantisu, a to přesto, že meziročně rostou o 21 %. Bez zajímavosti pak není, že všechny sice klesají oproti roku 2019, nejméně z nich ale jde doůů Lancia se svým jedním modelem a jedním trhem. Jak tragikomické.

Jako vždy přejeme každému to nejlepší a budeme rádi, když se Stellantisu podaří prémiové trio vrátit na automobilovou mapu světa. Nevěříme v to ale ani v nejmenším - některé automobilky odepisují pro neúspěch i jednotlivé modely, které se prodávají lépe než všechny Alfy, Lancie nebo DS dohromady...

Ani relativní úspěch modelů QV nestačí nejen Alfě, ale ani té v součtu s Lancií a DS na víc než vyrovnání 14denních prodejů Mercedesu. A nebo nevyrovnání celkových prodejů Mercedesu GLA. Cesta z těchto hlubin výš bude nesmírně složitá. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Fiat Group World

