Dramatický kolaps Porsche může mít jen jeden důsledek, říkají už i Němci, připravme se na velkou změnu

Německo je po totální kapitulaci dlouholeté pýchy svého automobilového průmyslu v šoku z toho, jak rychle se jedna z nejziskovějších automobilek vůbec proměnila v enfant terrible celého odvětví. Porsche se stalo odstrašujícím příkladem pro ostatní a současný šéf to nemůže ustát.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Dramatický kolaps Porsche může mít jen jeden důsledek, říkají už i Němci, připravme se na velkou změnu

před 9 hodinami | Petr Miler

Dramatický kolaps Porsche může mít jen jeden důsledek, říkají už i Němci, připravme se na velkou změnu

/

Foto: Porsche

Německo je po totální kapitulaci dlouholeté pýchy svého automobilového průmyslu v šoku z toho, jak rychle se jedna z nejziskovějších automobilek vůbec proměnila v enfant terrible celého odvětví. Porsche se stalo odstrašujícím příkladem pro ostatní a současný šéf to nemůže ustát.

Před zničujícím následky sázky na protežovaná elektrická auta v době, kdy nejsou reálně schopna konkurovat stejně uměle upozaďovaný řešením, která dávno známe, jsme varovali roky. A říkali opakovaně jedno - šéfům automobilek, který tento směr slepě zvolili, nezbude, než znovu otočit kormidlem jinam. Anebo se smířit s tím, že budou vyměněni za ty, kteří to udělají za ně.

Během posledních měsíců jsme poté, co automobilkám začal docházet dech kvůli vyčerpávání tržního potenciálu elektrických aut na straně jedné a omezeným prodejům menšího množství stále méně atraktivních spalovacích modelů na straně druhé, svědky jakýchsi prvních dnů zúčtování právě z tohoto ranku.

Jako úplně první dojel na svůj neprozřetelný dogmatismus Carlos Tavares, šéf koncernu Stellantis, který byl s okamžitou platností odejit ke konci roku. Byla to velká věc, však po léta vedl jeden z největších automobilových koncernů světa, který se od té doby mění k nepoznání a místo elektromotorů sází spíš na osmiválce. Jeho evropské kolegy to ale příliš nezneklidnilo. Stellantis má významnou americkou odnož a tradovalo se, že s elektromobily to teď nepůjde hlavně tam, že Trump, že cla, že...

Evropa si měla dál v pohodě žít svůj zelený sen, i tahle iluze ale záhy dostala na frak. Hroutit se totiž začalo Porsche, které jen letos čtyřikrát zhoršilo svůj výhled na letošní rok, a loňskou skoro 15% ziskovou marži poslalo k očekávání prakticky nulové. A nikde není psáno, že se během zbytku roku nemůže změnit v zápornou. Důvodů je nepochybně víc, ten hlavní je ale jeden - právě slepá sázka na elektrifikaci téměř bez možnosti vrátit se rychle zpět.

I tady zkrátka začal přetékat dřez a vyřešit to mohl jen radikální řez. Ten skutečně přišel, když automobilka v podstatě jedním tahem přešla z téměř jen elektrické budoucnosti na téměř jen spalovací. Dosavadní postup se pak stal drahým omylem, neboť Porsche i mateřský VW bude kumulativně stát přes 100 miliard Kč na dodatečných nákladech. Krok firmy navíc spustil lavinu - zatím uvnitř VW Group -, neboť když elektrifikace nefunguje pro Porsche, nebude fungovat pro nikoho, zejména pak ne pro podobně orientované značky.

Někdo možná řekne: „Vyřešeno!” ale tak jednoduché to není. Problém Porsche má jméno, zní Oliver Blume. Právě tento muž je tím, kdo má celé toto fiasko na svědomí a už chvíli se mluví o tom, že bude nahrazen. Nyní se to zdá zcela nevyhnutelné, neboť ztratil i podporu německého tisku.

Automobilwoche tak už otevřeně píše o tom, že Blume musí udělat místo pro nový začátek, na němž se už vzhledem k participaci na předchozích omylech nemůže efektivně podílet. Podle Němců „učinil špatná manažerská rozhodnutí”, neboť zatímco konkurenti jako BMW si zachovali flexibilitu, Blume podstoupil obrovské riziko. A prohrál. „Chtěl v rekordním čase transformovat výrobce sportovních vozů na dodavatele téměř výhradně elektrických aut - cílem bylo dosáhnout 80% podílu elektromobilů do roku 2030. Modely jako Taycan a elektrický Macan ale nesplnily očekávání,” uvádí Automobilwoche.

Podle Němců lidi odrazuje od nákupu už dramatický propad hodnoty, alternativu ale nemají. A znovu ukazují na Blumeho jako na viníka, neboť to byl on, kdo nechtěl investovat do vývoje nových spalovacích motorů a souvisejících architektur kvůli maximalizaci zisků a nafouknutí hodnoty akcií firmy. Chtěl víc, teď ale nemá nic: „U řady 718, Boxsteru a Caymanu, jejichž elektrické verze byly roky odkládány, vytváří ukončení generace spalovacích verzí v tomto segmentu fatální mezeru v nabídce,” uvádí dále kolegové s tím, že navzdory mladému portfoliu a novým modelům Porsche poprvé po letech klesají prodeje.

Změna směřování byla nyní znovu učiněna Blumem, to je v pořádku. Jenže drahý omyl, který si bude Porsche vyžírat roky, už mu z trika nikdo neodpáře. „Změna strategie, o které nyní bylo rozhodnuto, přichází pozdě. (...) Nezbytná reorganizace bude v nadcházejících letech vyžadovat od managementu vše. Je proto ideální čas na zahájení generační obměny v čele představenstva. Blume musí co nejdříve opustit svou pozici,” říká bez okolků Automobilwoche a má naši podporu.

Vzhledem k jeho dvojí pozici v čele nejen Porsche, ale i celé VW Group, bude jeho odchod na jednu stranu složitý, na tu druhou ale snazší. Stěží opustí obě funkce naráz a po odchodu z vedení Porsche může ještě nějaký čas sloužit jako šéf skupiny, která jako celek v tak ošemetné situaci není. Na druhou stranu ale i ta míří špatným směrem a Blume znovu nebude tím, kdo ji zachrání. Tip na nástupce bychom tu měli, teď je jen otázkou, jestli akcionáři VW budou dost odvážní na to podobně radikální krok udělat. Na velkou změnu se ale připravme tak jako tak.


Dramatický kolaps Porsche může mít jen jeden důsledek, říkají už i Němci, připravme se na velkou změnu - 1 - Mate Rimac Oliver Blume Porsche Rimac Bugatti 01
Oliver Blume (vlevo) nemůže současný kolaps Porsche ustát, po jeho hlavě už se veřejně volá i v Německu. Připravme se tak na dramatickou změnu. Tak dramatickou, že by jeho místo zaujal Mate Rimac (vpravo)? To se teprve uvidí... Foto: Porsche

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.