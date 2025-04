Drazí Němci v Číně padají ke dnu raketovým tempem. A snad už ani nečekají, že by to ještě mohli spravit včera | Petr Miler

Pocit obrovského nevděku a velké nespravedlnosti nyní musí mít lidé z prestižních německých automobilek, kteří udělali první poslední, aby jejich auta v Číně zabodovala. Ale nebodují. Z prodejních dat mizí jako pára z prostoru nad hrncem a nezdá se, že by tento vývoj měli jak zvrátit.

Když někdo řekne, jak jsou na tom dnes evropské automobilky špatně, spousta lidí dotyčnému odvětí, že jenom šíří „doom and gloom”, jak říkají Američané, tedy pocity zkázy a temnoty. Je ale na místě se s tím takto vypořádat?

Situace se jistě může kdykoli změnit k lepšímu pár ne zase tak převratnými politickými rozhodnutími, ale pokud se nic takového nestane, budou to mít Evropané skutečně těžké. Jejich samotné fungování je decimováno zelenou politikou Evropské unie, která jim především uměle zvyšuje náklady za hranici únosnosti. Vnitřní evropský trh je pak odsouzen ke skomírání jak kvůli obdobné přeregulovanosti, tak kvůli tomu, že podobně zvýšenými náklady trpí všichni, kteří si mají nějaké auto koupit, od firem po domácnosti. A i když jde o značky, které si vyšší ceny, a tedy i vyšší náklady mohou do určité míry dovolit, beztak mají problém někde něco prodat.

Pokud se z výše zmíněných důvodů smíří s upadající pozicí v Evropě, co jim zbývá? USA? Jestliže tam bude dál panovat aktuální situace, nemají šanci, vysoká cla jim seberou zisky, prodeje nebo obojí. Čínu? Tam upadají kvůli sílící domácí konkurenci. Ve zbytku světa pak obvykle není moc o čem mluvit, zpravidla ve všech ostatních regionech prodají zhruba to, co v některém z těchto třech klíčových odbytišť. A z konkurence jsou na tom opravdu nejhůř.

Američanům zůstane aspoň Amerika, Číňanům bohatě stačí Čína a Japonci jsou doma též mimořádně silní. Evropané bez dobře fungující Evropy nemají nic a Čína už je opravdu nespasí. Dříve tam padaly ke dnu hlavně mainstreamové značky typu Škoda, teď už si ale ta s kosou přišla také pro drahé Němce. A nezdá se, že by si při tom chtěla dělat jakékoli přátele.

Zkraje týdne jsme vás informovali, jak mizerně je na tom Porsche, další německé značky na tom ale nejsou o moc líp. Pravda, masivních 42 procent poklesu prodejů za první kvartál z roku na rok nezaznamenaly, ale výskat si vážně nemohou. Mercedes je od ledna do března v Číně dole o 10 procent a BMW o 17,2 procenta. Výsledky Audi zatím nemáme, data CAAM za únor ale naznačují podobný vývoj - jen z měsíce na měsíc padly čtyři kruhy prodejně o 19,54 % a jsou na tom dokonce hůř než BMW.

Proč to tak je? Porsche hovoří o novém zaměření bohaté čínské klientely na „hodnotově orientovaný prodej”, což zní všelijak, ale asi není nemístné to interpretovat tak, že ani Číňané při penězích nechtějí dál Němcům platit za jejich sice prestižní, ale fakticky ne zase o tolik lepší vozy. A Němci snad už ani nečekají, že to někdy spraví - Porsche své aktivity za velkou zdí už omezilo a říká, že se teď soustředí na u „value over volume”, tedy hodnotu místo objemu. Přeložit to jako kapitulaci asi není od věci, což je pozoruhodný obrat proti stavu, kdy Němci Číňanům doslova podkuřovali a jen pro ně dělali speciální verze svých tradičních modelů.

Pokud se vývoj bude dál ubírat tímto směrem, evropské automobilky budou mít stále méně z čeho brát. Mohl by to být další impuls pro místní politiky, aby nechali vnitřní evropský trh znovu dýchat a vzkvétat, protože jinak místní automobilový průmysl snadno zahubí. Ale něco nám říká, že to je to poslední, čeho se reálně můžeme dočkat...

Mercedes bude bez Číny byl skoro poloviční firmou, auta jako čínský Mercedes C 260 L tvořily po léta okolo 40 % jeho odbytu. Stejně jako jeho němečtí soupeři ale teď za velkou zdí s nebývalou razancí ztrácí půdu pod nohama. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Porsche, Mercedes-Benz, BMW, CAAM

Petr Miler

