Dříve nejprodávanější zahraniční auto Ruska se znovu začalo vyrábět, sankce zastavily produkci jen na 4 měsíce

Zdá se, že na návratu automobilového Ruska alespoň blíže předválečnému stavu se nebudou podílet jen Číňané. Vládnout pravděpodobně budou a z nastalé situace nejspíš vytěží víc než ostatní, ani Korejci se ale nechtějí zcela vzdát svých držav.

Na většině evropských trhů s auty léta dominovaly hatchbacky a kombíky, v posledních letech jsou to hlavně SUV, kterým ale na záda stále dýchají hatchbacky. Část evropských zemí, zejména těch východních, si ale stále libuje v sedanech. Pro nás je to pochopitelné, tříprostorová karoserie má své výhody a nezaměnitelnou eleganci, zrovna v Česku ale většina lidí slyší na vnitřní prostor a jeho využitelnost. A na tomto poli jsou vozy s výklopnou zádí nedostižné.

Rusko patří mezi ty země, které fandí sedanům. Třeba i všechny nejprodávanější Lady jsou malé sedany, a tak byl dlouhá léta nejprodávanějším zahraničním modelem též sedan. Šlo o Hyundai Solaris, které si ještě loni vybralo přes 60 tisíc Rusů. A to byly spíše dozvuky někdejší slávy (i v této zemi začala vládnout SUV), neboť ještě v roce 2015 byly prodeje tohoto Hyundai téměř dvojnásobné (přes 115 tisíc aut).

Šlo v podstatě o ruskou specialitu, která se v této zemi i vyráběla, letošní dění ale její místní produkci učinili utrum. Solaris se tak prodává jen ze zásob a bude rád, když letos pokoří metu 20 tisíc prodaných vozů. Příští rok ale může být znovu lépe - Solaris se totiž vrací do výroby a k dispozici bude jako nový i v Rusku.

Obnovení produkce přímo v zemi bylo nereálné, Hyundai ale má továrnu také ve vedlejším Kazachstánu (Hyundai Trans Kazakhstan), která dříve montovala Solarisy z ruských součástek. Fungovala ze zásob až do července, poté zdroje vyschly, Korejci ale zapracovali a dokázali na tomto místě výrobu rozjet znovu díky komponentům z Číny, Koreje, Indie a částečně stále od dodavatelů z Ruska. Voila, Solaris je po pouhých čtyřech měsících zase zpět.

Říkat si tak nebude, přejme u nás známější jméno Accent, auto ale bude pořád jedno a to samé. K dispozici bude pouze ve výbavě Business s motorem 1,6 o výkonu 123 koní a automatickou převodovkou. Výbavové prvky zahrnují mj. dvojici airbagů, vyhřívání předních sedadel a zrcátek, klimatizaci nebo multimédia s pětipalcovou obrazovkou. Auto už se dá i koupit, jaká je cena? 9,9 milionu tenge (to je kazašská měna), tedy v přepočtu asi 483 tisíc Kč. Žádná láce, na rubly to ale dělá 1,4 milionu a odhaduje se, že v Rusku bude auto k mání oficiálně okolo 1,6 milionu rublů (cca 564 tisíc Kč), což by z něj na současné ruské poměry udělalo zajímavou nabídku.

Pokud se válka bude táhnout dál a dál, jsme přesvědčeni, že cestu kolem sankcí si najde stále více výrobců. Rusové prostě auta kupují znovu víc a kde je poptávka, bude i nabídka. Pro automobilky nedává smysl odolávat jí z politických důvodů - auta, která lidé chtějí, se do země stejně dostanou, akorát bez nich...

