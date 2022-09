Drsný off-road, který proslavil Top Gear, dostal menšího bratra, se svým jménem by se měl ČR raději vyhnout před 8 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá podobně nesmlouvavě jako jeho větší bratr, opět chrání posádku pancířem a k němu přihazuje i větší obratnost a neuvěřitelnou flexibilitu. V Česku by si ale se svým jménem moc respektu nezískal.

Na sklonku minulého týdne americký koncern General Motors oznámil, že přestává přijímat objednávky na elektrický Hummer, i když se jen chvíli předtím chlubil tím, kolik má na tento vůz objednávek. Smysl to na první pohled nedává žádný, však jde o žádaný vůz automobilky, která loni dokázala vyrobit a prodat 6,3 milionu vozů. A GMC Hummer byl představen už před dvěma roky, takže výroba by měla být v plném proudu. Jenže není a hned druhý pohled ukazuje, že to celé naopak smysl dokonale dává.

Právě Hummer je totiž ztělesněním problémů, které jsou s elektromobilitou spojené. Více než čtyřtunové monstrum totiž používá baterie o kapacitě 246,8 kWh, které jsou samy o sobě tak drahé, že kdyby automobilka ve Hummer velkém prodávala za dříve oznámené ceny, prodělá kalhoty. A kdyby jej nabízela za reálné ceny, prodá jich zlomek. Je tak v pasti očekávání snížení výrobních cen akumulátorů, které ani po dvou letech od premiéry nepřišlo a přijít ani nemá. Navíc GM možná ani nemá dostatek baterií jako takových, a tak si musí dobře rozmyslet, zda vyrobí jednoho takového mastodonta, nebo třeba čtyři exempláře Chevroltu Bolt. V případě spalovacích vozů by přitom jediným limitem byla kapacita továren.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto zpátky k novinkám. Jihoafrická společnost Paramount Group, jejíž obří obrněné SUV Marauder proslavil Richard Hammond ještě za dob moderování Top Gearu, totiž přišla s menším modelem Maatla. Jeho jméno zní v češtině poněkud legračně, rozhodně ale nejde o žádného matlala, jak by zkomolenina názvu mohla naznačit. V Setswanštině se název překládá jako Odvaha, které má nové SUV více než dost. Tak jako větší bratříček se totiž i novinka pyšní pancéřových kabátem, který odolá i ručním granátům M26.

Snad podstatnější než ochrana je nicméně nová technologie Smart Floor. Díky ní totiž lze velmi rychle vyjmout sedadla a přeměnit vůz třeba na ambulanci či hlídkový vůz. Osazen je přitom veškerými možnými senzory, kamerami a radary, pročež není problémem střežit kupříkladu hranice ve dne i v noci. Stejně tak se nicméně Maatla může uchytit i během mírových či válečných misí, neboť pobrat dokáže až dvě tuny nákladu. Kromě toho lze novinku osadit různými zbraňovými systémy.

O konkrétních specifikacích se jihoafrická firma zatím příliš nerozpovídala, nejspíše i kvůli ochraně posádky. Paramount nicméně uvádí, že Maatla může na silnici dosáhnout nejvyšší rychlosti až 100 km/h, zatímco při konstantní osmdesátce činí dojezd 600 km. Bez jakýchkoliv úprav pak vůz zvládá brodivost až 750 milimetrů, přičemž operovat může při teplotách od -10 do +55 stupňů Celsia. Osazen pak byl i redukční převodovkou a třemi uzamykatelnými diferenciály.

Tím dostupné informace o novince končí, přihodit tak můžeme už jen jednu související se samotným výrobcem. Paramount totiž v létě oznámil, že se mu povedlo zvýšit rychlost výroby. Ač tedy na model Maatla má již padesát objednávek, řada by na váš v případě zájmu mohla přijít velmi brzy. Záleží tedy jen na vás, zda chcete elektrický off-road s omezenou využitelností či pancéřované SUV, které se dostane kdykoli kamkoli. I když Česku byste se s jeho jménem snad měli raději vyhýbat, i když nebude mít problém tu jezdit.

Maatla navzdory úsměvně znějícímu názvu, tedy alespoň v případě Čechů, rozhodně není žádný matlal. Pyšní se totiž jak pancéřovým kabátem, tak působivou průchodností v terénu. Foto: Paramount Group

