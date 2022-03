Druhé největší SUV VW v novém opět válí, jeho ceny jsou z českého pohledu směšné před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Volkswagenu se v poslední době nedaří, a tak musí být rád za každou dobrou zprávu. Jednu takovou dostal ze svého největšího trhu v Číně, kde se po letech úpadku opět vrátil k růstu. Vděčí za to i modernizovanému Teramontu v obou provedeních.

Na počátku loňského roku přišel Volkswagen s modernizací svého do té doby největšího SUV. Vůz, který od té doby velikostně ještě předčil model Talagon, se ve Státech prodává jako Atlas, zatímco v Mexiku již užívá označení Teramont. Těchto trhů se nicméně facelift netýkal, místo toho byla inovována varianta pro Rusko. Později přišla i modernizace druhá, trochu odlišná, která je pro změnu určena pro Čínu. Člověk se musí ptát, zda se Volkswagenu vyplatí inovovat dvakrát jinak v krátkém sledu to samé SUV v zemích, které od sebe nejsou příliš vzdálené, tuhle otázku ale nechejme na německých účetních.

My raději připomeňme provedené inovace, dopředu se nastěhovala nová maska s úzkými vertikálními lamelami a jednou horizontální podsvícenou lištou. Nová jsou i světla, která mají jak odlišnou grafiku, tak i tvar. A aby toho nebylo málo, dorazil také přepracovaný nárazník, jenž už tak mohutnému vozu dodává na robustnosti. Zároveň disponuje i odlišnými vzduchovými kapsami, jakkoliv ty se zdají být spíše ozdobné než plně funkční.

Přesunout se můžeme dozadu, kde facelift svým pojetím navazuje spíše na předchozí ztvárnění předku. Nicméně i zde došlo na inovace, neboť světla mají odlišnou grafiku a za pomoci LED došlo k jejich propojení. Podsvícené je nicméně i logo značky, kromě toho pak přibylo i více chromu, což ostatně platí i o bocích. Kromě toho můžeme zmínit ještě příchod nového střešního spoileru a poupraveného nárazníku, tím je nicméně přerod u konce.

Podobný přístup je spojen rovněž se stylovou variantou Teramont X imitující kupé, jakkoliv ta se dočkala vlastního unikátního stylu. Maska nyní lépe navazuje na původní světlomety, zatímco v rámci nárazníku došlo na zvýraznění černě lakovaných elementů. Podobně je na tom i záď, kde taktéž došlo na příchod či zvýraznění černých prvků. Kromě toho se stylové provedení dočkalo i většího množství chromových linek a 21palcových kol, za nimiž prosvítají červeně lakované třmeny. Zatímco základní Teramont svým vzhledem ani teď moc neoslní, verzi X to snad i sluší.

V této podobě auta vstoupila do prodeje a nevede se jim vůbec špatně. V lednu letošního roku se Volkswagen v Číně po dvou letech propadů vrátil k růstu, když místo loňských 206 148 aut a předloňských 226 696 vozů prodal celkem 227 953 exemplářů všech svých modelů. Není to tak vysoké číslo, jak se může zdát, v roce 2018 se za stejné období dokázal vrýt pod kůži 346 739 kupcům, za aktuálního stavu věcí je ale i návrat o pár let zpět úspěchem.

Vděčí za něj i právě Teramontu, třebaže velké a na čínské poměry drahé auto by nemělo být tím, které táhne růst. VW má v absolutních číslech i větší hvězdy, relativně je ale Teramont na špici - místo 2 808 kupců i díky modernizaci oslovil 5 916 lidí a prodejně roste o více jak 110 procent. Jde tedy o velmi citelný růst v době, kdy se celkové prodeje VW posouvají vpřed jen velmi pozvolna.

Když se ale podíváme na ceny, možná se ani není čemu divit. Na dnešní dobu jsou obě SUV překvapivě levná, tedy alespoň relativně levná, s faceliftem své ceny dokonce snížila. SUV-kupé Teramont X je navíc tím dostupnějším, neboť jeho ceny začínají na 282 000 CNY, tedy asi 1,01 milionu Kč. To je slušná nabídka vzhledem k tomu, že Touareg u nás začíná na 1 980 900 Kč a soustavně zdražuje, i když se nemění. Teramont pak startuje na 292 000 CNY, tedy asi 1,05 milionu Kč. Větší SUV než Touareg za poloviční cenu? To je z našeho pohledu skoro směšné.

Pod kapotou se nadále nachází pouze přeplňované dvoulitry 330 TSI a 380 TSI, které nabízí 186 nebo 220 koní - čísla před označením poukazují na maximální točivý moment v Newtonmetrech. Motory pak posílají výkon na všechna kola přes automat DSG. Ve hře dříve byl i 300koňový šestiválec, ten by ale zjevně příliš dráždil čínské touhy po minimalizaci spotřeby.

VW Teramont pro Čínu válí ve standardním provedení... Foto: Volkswagen



...i ve stylovější variantě X. Ta se nám nyní zdá docela atraktivní, zvlášť při ceně startující okolo 1 milionu Kč v přepočtu. U nás si bohužel o podobných nabídkách můžeme nechat jen zdát. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen



