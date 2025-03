Druhý nejprodávanější model Mercedesu už má datum na svém parte. Pokud o něj máte zájem, objednávejte rychle včera | Petr Miler

Upřímně řečeno nás nikdy moc nebral, přesto jsme přesvědčeni, že na něj za pár let budeme vzpomínat jako na malý zázrak, který byl a není. Zatím je. Ani celý další rok ho ale nejspíš neobjednáte.

Včera jsme vám mohli přinést jednu z typických automobilových zpráv posledních let - něco se prodává, je to žádané, má to své dlouho budované postavení na trhu a hromadu věrných kupců, ale bohužel, stejně to skončí, protože to není takové nebo makové. A v tomto případě je to obzvlášť tristní.

Ne snad kvůli autu samému, řeč je o skonu Mercedesu třídy A, který nám nikdy moc k srdci nepřirostl - první generace byla MPV, druhá byla pořád blízko MPV, třetí byla pořád moc vysoká, čtvrtá se teprve začala blížit tomu, co bychom si představovali, další už ale nebude. Třída A skončí a můj život bude stejný, tady žádné slzy. Když se ale na věc člověk podívá obchodně i optikou jakéhosi globálního ekonomického vývoje, pak má tendenci začít mlátit hlavou o zeď.

Jak jsme uvedli už včera, Áčko je druhým nejprodávanějším Mercedesem v Evropě, navíc velmi jednoznačně. Ztrácí jen na SUV GLC, jinak překonává všechno a všechny a řadu automobilkou protežovaných typů klidně i mnohonásobně. Jasně, nespadli jsme z jahody, Mercedes řekne, že doba je těžká, třída A za milion levná, aby se na ní dalo vydělat v jakékoli formě, a tak jsou mu prodeje vlastně šumák. Navíc se prodává téměř jen v Evropě, takže i když spřízněný sedan CLA tady tolik nefrčí, Amerika a Čína kupují jen ten, takže jasná věc, zůstane CLA. Zní to i logicky, je to ale pohled asi tak strategický, jako když si moje partnerka nekoupí v supermarketu jídlo, protože zrovna nemá hlad.

V prvé řadě bychom řekli, že Áčko tu má klientelu, která si pro sedan z většiny nepůjde. Hatchbacky jsou specifické zboží, Evropané je mají rádi pro jejich univerzálnost v kompaktním balení, sedan je pravým opakem. Tyhle lidi si CLA nezíská. Automobilka navíc musela udělat hodně pro to, aby třídě A dala tu správnou image, zvlášť po někdejším fiasku s losím testem první generace. A uspěla, vůz tu má hromadu kupců, kteří ho kupují ze setrvačnosti. Ani tyhle lidi si CLA nezíská, je to jiné auto. Ale především - to už Mercedes nesleduje, co se děje ve světě?

Budu trochu evropsky-národovecký, ale Evropané nejsou takové neloajální mrchy jako Američané a Číňané. Prostě mít tu loajální klientelu něco znamená, starali bychom se o ni. Američanům místo Mercedesu předhodíte přeleštěné Hyundai s chromovanou koulí (Genesis) za 80 procent ceny „merklu” a jdou pro něj. Číňanům předhodíte domácí Ruchbuchčun, který včera neexistoval, dáte mu palubní karaoke a rachejtle místo směrovek, přidáte poloviční cenu a Mercedesy zase nebodují.

Kdy tohle Evropané udělali? Kde jsou všechny Genesisy, Acury, Infiniti, jak dopadly Hyundaie Grandeur, Kie Opirus, jak dlouho trvalo prosadit se Korejcům, kde jsou dnes Číňané? Přijde nám hanebné tohle ignorovat a říci: Evropané nazdar, kvůli Číňanům a Američanům už máme jen třídu CLA. Navíc jakou. To Mercedes nevidí, jak v Číně ztrácí pozice a CLA tam za pár let může prodat také 20 kusů za rok? A kde je v USA? Jedno špatné probuzení D. J. Trumpa po nočním koncertu, který zavede cla na evropské dovozy, a finito basta. CLA se vyrábí v Kočkometu, pardon v Kesckemétu a začít auto zrovna na jeho základech dělat v Americe není věc na 14 dnů. Přitom kdyby přišel s novou „normální” třídou A, má v Evropě postaráno skoro o 100 tisíc ročních prodejů bez velké snahy. Tohle pro Mercedes nic neznamená.

Ale to vlastně už víme, jen jsme to chtěli postavit do jiného světla, přijde nám to absurdní. Co jsme nevěděli, bylo, kdy třída A reálně skončí, kdy už ji nepůjde koupit, to nám automobilka sama neřekla. Tak jsme se jí zeptali a dostali tuto informaci: „V průběhu roku 2026.” To už jsme zaznamenali dříve, ale mohlo se stát, že s ohledem na turbulentní vývoj automobilka své rozhodnutí ještě přehodnotí. Nestalo se.

Z další komunikace s mluvčím centrály pak vyplývá, že třídě A nejspíš zlomí vaz stále bující evropské regulace a požadavky kladené na nově prodávané vozy, takže ani nemá možnost život vozu dál „beztrestně” prodlužovat. Je-li tomu tak, pak konec auta čekejme k červnu 2026, neboť v červenci regulací, kterým se nedá už nijak vyhnout, znovu přibude.

Na koupi vozu vám tak nejspíš zbývá sotva rok, neboť tři měsíce před koncem výroby se obvykle objednávkové knihy zaklapnou. A i když - jak padlo - jsme si Áčko nezamilovali, za pár let budeme jistě koukat s otevřenými ústy koukat na to, že šlo v této třídě koupit třeba Mercedes-AMG A45 S, který s 1 550 kg hmotnosti a 421 koňmi akceleroval na stovku za 3,9 sekundy a jel až 270 km/h. A i když vám nádrž jen na 51 litrů pila krev, mohli jste hoblovat Autobahn stylem supersportů víc jak 200 km v kuse a po pár minutách to dělat dál. Wow.

Tohle bude prostě pryč a nevrátí se to v žádné formě. Tedy pokud se nestane zázrak a lidi jako jsou Ola Klaunelius, pardon Källenius, někdo nepošle z vedení automobilek na pracovní úřad a nevrátí do těchto firem skutečné manažery schopné přemýšlet nad věcmi poněkud obšírněji než má drahá polovička při nákupu. Ale to bychom si chtěli moc, že?

„Ale ne, to je render chlape, však takový 421koňový knedlík Mercedes nemohl dělat!” viděli jsme komunikaci fandů Mercedesu z budoucnosti, snadno bude stačit rok 2030. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.