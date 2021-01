Druhý největší trh s auty v Evropě padá ke dnu, tak špatně nebylo od druhé světové před 2 hodinami | Petr Prokopec

Jen lidé citelně starší 73 let mohou osobně pamatovat poslední moment, kdy se prodeje nových automobilů propadly takovým způsobem, jako za poslední rok ve Velké Británii. Tehdy bylo nutné ve fabrikách na auta vyrábět zbraně.

Na loňský rok by řada lidí i firem jistě raději zapomněla. Patří mezi ně i automobilky, které byly koronavirem zasažené opravdu výrazně. Na jaře došlo na odstávky továren i zavření dealerství, a přestože podzimní lockdowny již nebyly tak přísné, ekonomická nejistota dále sílila. Nové auto si tak za dané situace dopřálo citelně méně lidí než v předchozích letech, což pochopitelně vedlo k výrazným poklesům prodejů

Jeden z těch nejvýraznějších je bohužel spojen s druhým největším automobilovým trhem Evropy, tedy velkou Británií. Tamní odbyt se loni propadl o krutých 29 procent neboli takřka 600 tisíc aut. To je největší kolaps od roku 1943, kdy byla většina továren převedena na výrobu armádní techniky kvůli vrcholící druhé světové válce.

Ještě před příchodem pandemie přitom Sdružení výrobců a dealerů SMMT odhadovalo, že za rok 2020 bude na britském trhu prodáno zhruba 2,2 milionu aut. Výsledných 1,63 milionu prodejů je v absolutních číslech nejméně od roku 1992 a není divu, že ušlé příjmy SMMT odhaduje na 20 miliard liber, tedy skoro 580 miliard korun.

Je přitom otázkou, co bude dál. Dalším lockdownům se zjevně nevyhneme ani letos, propad ekonomik tedy nejspíše bude pokračovat. SMMT proto již ani nepředpokládá, že by se také letos prodalo více než dva miliony aut. Vše bude do jisté míry záviset na obnovách firemních parků, neboť fleetové prodeje poklesly daleko více než ty soukromé. Hawes navíc naznačuje, že privátní klientela by se do showroomů měla letos vracet, u firem to už tak jisté není.

Nynější prognózy SMMT se od reality nejspíše příliš lišit nebudou. Je totiž třeba dodat, že na rozdíl od většiny evropských zemí Británie loni nezavedla zásadní podpůrné programy. „My jsme je neměli, takže jsme neviděli ani žádné umělé navyšování poptávky. To znamená, že 29procentní propad je něčím, s čím se průmysl zkrátka musí vyrovnat,“ dodává Hawes. Dle něj by tak sice v příštích letech na podobně drastické poklesy dojít nemělo, výrazný růst ale také nečeká.

To je ve výsledku špatná zpráva pro britskou vládu. Nejen proto, že ta v důsledku oněch restrikcí letos přišla o 1,9 miliardy liber (54,93 mld. Kč) na daních. Problém je to i pro její snahy o elektrifikaci celé země. Británie totiž hodlá v roce 2030 zakázat prodej spalovacích vozů a má předem stanovené cíle v případě počtu elektrických aut v provozu. Ty se nyní jeví ještě absurdnějšími než dříve, dosažitelné nejsou ani za ideální situace, natož pak za té současné.

Za uplynulých dvanáct měsíců bylo totiž prodáno 110 tisíc elektromobilů, což sice představuje 180procentní nárůst, pro splnění cílů je ale třeba prodávat asi 1,8 milionu elektrických aut ročně, tedy více než kolik se aktuálně prodává automobilů všech typů.

Mimo to je třeba zmínit, že klientela s vyššími příjmy, která si elektromobily může dovolit, nejen díky jejich vyšší ceně, ale i proto, že má garáž, kde je může dobíjet, začíná být stále více saturována. U zbytku publika již nelze čekat takové nadšení, ale spíše obavy z nedostačujícího dojezdu, kvůli kterým budou lidé raději zůstávat u starých spalovacích aut. Ani to britské bilanci nepomůže.

Koronavirové restrikce pochopitelně dopadly i na Jaguar. Automobilka však klesala hlavně v prvním pololetí, v tom druhém si již připsala v některých měsících i růst. Předloňské výsledky však ani nedohnala, natož aby je překonala.

