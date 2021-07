Ani druhý nejžádanější elektromobil světa nevydělává výrobci prakticky žádné peníze před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Wuling

Jistě, na rozdíl od jiných podobných aut to není ztráta, nebudete ale obracet miliardy a riskovat problémy se záručními opravami a snášet veškerá další rizika pro sumu 300 Kč na jednom autě. Wuling to dělá, má ale jinou motivaci.

Elektromobilita zatím není ziskovou záležitostí, což již zjistila Škoda, Volkswagen či i taková Tesla. Ta je sice poslední dobou v černých číslech, na samotném vývoji, výrobě a prodeji aut ale prodělává a do zisku se dostává jen prodejem „emisních povolenek”. A dokonce i Porsche přiznává, že na modelu Taycan začne vydělávat až za pár let, třebaže jde o opravdu drahý vůz.

Nicméně i tak všichni zmínění výrobci investují do elektrického pohonu další a další peníze. Nic jiného jim ostatně nezbývá, pokud chtějí obstát před pravidly regulátorů. Jakou má tento přístup budoucnost, netušíme, současnost druhého nejprodávanějšího elektrického auta světa ale ukazuje, že ani opravdu vysoké prodeje auta nákladově ořezaného ad infinitum nejsou zárukou zřetelně ziskového hospodaření.

Auto, o kterém mluvíme, se jmenuje Wuling Hongguang Mini EV a na starý kontinent dorazil v přepracovaného podobě jako Dartz Freze Nikrob. Originál zamířil do prodeje v červenci loňského roku a do Silvestra se prodalo 160 000 kusů, letos má do května na pažbě 152 667 prodejních zářezů. To z něj dělá druhé nejprodávanější elektrické auto světa za Teslou Model 3, přesto dle zjištění magazínu Xcar výrobci nepřináší prakticky žádné peníze.

Wuling vydělává na každém prodaném kuse pouhých 89 yuanů, tedy zhruba 300 korun. To není suma, pro kterou byste investovali miliardy do vývoje a výroby, neboť se snadno může kdykoli změnit ve ztrátu. Stačí pár větších reklamací a z černých čísel jsou červená. Ani takové auto by tedy jinak nikdo ve výrobě nedržel, Wuling to ale dělá, a to z obvyklých důvodů.

Podle Xcaru značka inkasuje - podobně jako Tesla - skrze čínský systém „emisních povolenek” 3 000 yuanů (10 100 Kč) za každý prodaný kus. Ani to není suma adekvátní všem patáliím spojeným s prodejem takového produktu, Wuling si ale dále od Mini EV slibuje, že jeho vysoké prodeje rozšíří povědomí o samotné značce a bude tak moci vydělat na jiných, pochopitelně nikoli elektrických vozech.

Wuling tak s Mini EV necouvá, naopak letos na autosalonu v Šanghaji představil otevřenou verzi. Ta je opět klasifikována jako čtyřkolka a nikoliv jako klasický automobil, z toho důvodu nemusí odpovídat mnoha bezpečnostním standardům. Přesto se vůz pohybuje na hranici ztrátovosti.

I tento případ ukazuje, jak utopická je představa světa plného dostupných a pro automobilky ziskových elektrických aut během několika málo. Není přehnané říci, že až na pár výjimek dnes nevydělává nikdo na ničem a i takto masově vyráběný vůz vlastně nehomologovatelný jako klasický osobní automobil balancuje na hraně ztrátovosti. Automobilka jej drží při životě jen kvůli přerozdělování peněz jiných a potenciálnímu marketingovému efektu, vydělat musí pořád na něčem jiném - na tom, co chtějí někteří politici už za 9 let zakázat.

O Wuling Hongguang Mini EV je nemalý zájem, jde o druhé nejprodávanější elektrické auto světa, navíc je homologovaný jako čtyřkolka, a tak může být výrobně velmi levný. Přesto ani ten nepřináší výrobci jakkoli zajímavé zisky.

Petr Prokopec