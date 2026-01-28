Duster se začal jako Renault prodávat v novém. A můžeme jen závidět, i se 160 koňmi je levnější než u nás tříválcová Dacia
Petr ProkopecVíc stylu, víc výbavy, stále slušná paleta motorů na výběr a ceny, o které se ani v Evropě ani nezdá, dokonce ani v cenících Dacie. To všechno definuje nový Renault Duster připravený pro indický trh, tohle je on.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Duster se začal jako Renault prodávat v novém. A můžeme jen závidět, i se 160 koňmi je levnější než u nás tříválcová Dacia
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Víc stylu, víc výbavy, stále slušná paleta motorů na výběr a ceny, o které se ani v Evropě ani nezdá, dokonce ani v cenících Dacie. To všechno definuje nový Renault Duster připravený pro indický trh, tohle je on.
Indie se loni stala po Číně a USA třetím největším automobilovým trhem světa, prodáno tam bylo 4,55 milionu nových aut. Prim hrála SUV, na která připadnul 55,8procentní tržní podíl. To je výrazný vzestup oproti roku 2012, kdy na tento segment připadalo „pouze“ 12 procent. Poté ovšem do Indie dorazila Dacia Duster, byť s logem Renaultu. A v místních vzbudila touhu, která ovlivnila i nabídku lokálních značek. Většina z nich pak prodejně začala mít navrch, hlavně proto, že se snažila vejít do čtyřmetrové délky - v takovém případě zasahuje auta prodávaná v Indii nižší zdanění.
Duster ovšem i tak zůstal jistým symbolem úspěchu. Renault proto aktuálně vytáhl jeho novou generaci, u které zarazí snad jen absence pohonu všech kol, který si Indové nemohou objednat ani za příplatek. V ostatních ohledech však můžeme závidět, neboť automobilka upravila venkovní design, uvnitř přidala na výbavě a pod kapotu nasadila čistě spalovací výkonné motory, které v Evropě už nekoupíte, i když tady Duster jako Dacia startuje na 441 900 Kč. V Indii je oproti tomu k dispozici od 950 tisíc rupií, tedy od pouhých 210 000 Kč.
Duster je tedy na třetím největším světovém trhu levnější než Škoda Kushaq, která je menší, mj. kratší. Nebude tedy překvapivé, když dosavadní nemalý zájem o něj ještě vzroste. V případě pohonných jednotek přitom klientela bude moci sáhnout po litrovém tříválci, který byl naladěn na 100 koní, a jenž byl spárován s šestistupňovým manuálem. Nad ním pak stojí přeplňovaná jedna-trojka se 160 kobylami a dvouspojkovým automatem, k dispozici je ale poprvé také hybridní jedna-osma s taktéž 160 koňmi - tedy vyšším výkonem než v Evropě.
Oproti nám známé verzi přitom Renault upravil hlavně čelní partie, kam zamířila světla s unikátní grafikou. Masku pak již nezdobí logo ani francouzské, ani rumunské značky, místo toho zde trůní nápis „Duster“, který chce toto SUV vizuálně posunout do vyšších sfér, podobně jako výrazný ochranný plát podvozku a nárazníku s hliníkovým vzhledem (hliník to ale není). Emblém Renaultu pak najdeme na bocích, přičemž zadní sloupek ozdobily vertikální žábry. Vzadu pak došlo hlavně na instalaci podsvětlené lišty propojující zatmavené lampy.
Uvnitř Duster pro indický trh již standardně páruje 10,25palcový digitální přístrojový štít s 10,1palcovou obrazovkou multimédií. Oba displeje jsou přitom integrované do palubní desky lépe než dosud, systém navíc nově umožňuje i hlasové ovládání. Renault navíc přepracoval výdechy klimatizace i středovou konzoli, přihodil ambientní podsvícení a umělou kůži. Sedadla jsou pak nejen vyhřívaná, ale i chlazená, zatímco víko zavazadelníku lze ovládat elektricky.
K tomu všemu se přidává také rozšířená bezpečnostní výbava, nově totiž Duster kromě šesti airbagů disponuje také 17 asistenčními systémy. Všechny znovu dostáváte ve standardu, mimo Evropskou unii jsou tak nová auta dál lákavá i díky nízkým cenám. Přesné ceny vyšších specifikací zatím neznáme, i vrcholná 160koňová jedna-trojka se čtyřmi válci se má v maximální výbavě vejít do 1,6 milionu INR, tedy asi 350 tisíc korun. Za to u nás u Dacie pořád nekoupíte žádný Duster. Renault tedy původně rumunskému SUV zametl cestu k skutečně úspěchu do hladka, a to i tím, že klientele v Indii nabízí už 450 servisních míst.
Renault Duster pro Indii působí skoro jako reklama na dokonalost. Láká jak venkovním designem, tak bohatou vnitřní výbavou i pohonnými jednotkami. A při své ceně snad ani nemůže nebýt znovu hitem. Foto: Renault
Zdroj: Renault
Bleskovky
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
před 6 hodinami
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
26.1.2026
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
25.1.2026
Nejnovější články
- Majitelé starších Tesel poznávají kruté ceny náhrad za odešlé baterie, hodnotu zbytku auta překonávají i několikanásobně
před 3 hodinami
- Rusové stvořili vlastní dodávku ve stylu Cybertrucku, svůj Cybervan mají hotový dřív než Tesla
před 5 hodinami
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
před 6 hodinami
- Kvůli tomuhle vás Volkswagen musí dostat do svých elektrických modelů do dvou let, i kdyby na chleba nebylo
před 8 hodinami
- Duster se začal jako Renault prodávat v novém. A můžeme jen závidět, i se 160 koňmi je levnější než u nás tříválcová Dacia
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Elektromobily a vse kolem nich 01.28. 19:22 - řidičBOB
- whitelist & blacklist 01.28. 15:47 - pavproch
- VZKAZY 01.28. 15:14 - pavproch
- Politický koutek 01.28. 15:06 - GeneHawkins
- Policejní kontroly a měření 01.28. 14:02 - řidičBOB
- BMW Divize 01.28. 12:55 - petr_riha
- Přituhuje 01.28. 07:19 - Truck Daškam
- Ford Fiesta ST - Špatné starty na polozahřátém motoru, nepravidelný chod 01.27. 10:59 - gaminn