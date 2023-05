Důvěryhodnost Tesly drasticky klesla, odhalil průzkum, teď dokonce odmítá dodat dříve objednaná auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Pokud se sami sebe ptáte, jak je vůbec možné, že Tesla po tolika přešlapech, prázdných slibech a projevech arogance stále má něčí důvěru, pak věřte, že oné důvěry má stále méně. Jen za poslední rok ztratila mezi americkými firmami 50 pozic.

Na počátku roku 2004 vydala Tesla vůbec první sérii akcií. Nejvíce jich tehdy koupil Elon Musk, který se o pět let později soudně domohl toho, aby byl uznán za spoluzakladatele značky. To nikomu z fanoušků či dalších investorů nevadilo, neboť Musk byl v dané době brán pomalu jako král Midas - čeho se dotkl, to se proměnilo v zlato. Jenže jak říkal Vlasta Burian ve snímku Řemeslo má zlaté dno, nahoru se musí šplhat pomalu, jinak hrozí, že člověk z oné výšky zase spadne.

Může se zdát, že 19 let je poměrně dlouhá doba, nicméně poslední tři roky byly pro Teslu více než turbulentní. Hodnota akcií značky opakovaně létala nahoru i dolu, přičemž někteří investoři jsou z Muska nadšeni čím dál méně. Ze šéfovského křesla pak sice v nejbližší době rozhodně sesazen nebude, musíme však dodat, že to se pod ním již začíná poněkud houpat. V rámci žebříčku Axios Harris Poll 100 si totiž Tesla během jednoho roku neskutečně pohoršila. A potenciál pro další sešup existuje.

Nejprve se nicméně budeme věnovat onomu žebříčku, který je výsledkem průzkumu, jehož se mezi 13. a 28. březnem letošního roku zúčastnilo 16 310 Američanů. To už je opravdu velký vzorek, o to horší nicméně výsledek pro Teslu je. Respondenti měli totiž na základě devíti faktorů rozhodnout, jaká je reputace různých společností. Stejné to bylo i loni, kdy automobilka okupovala 12. příčku. Letos však Tesle patří až 62., máme tu tedy propad o neskutečných padesát míst.

Ještě horší pro značku je skutečnost, že níže z automobilek - na 67. příčce - skončil pouze Chrysler. Všichni ostatní výrobci aut, kteří byli do žebříčku zařazeni, jsou na tom daleko lépe. Toyota je celkově šestá, což oproti loňsku představuje zlepšení o jednu pozici. Třináctá Honda si naopak o čtyři místa pohoršila, zatímco šestnácté Subaru je o čtyři místa nahoře. Čtyřiadvacáté BMW zůstává při starém, zatímco Ford (32. příčka) a General Motors (34. příčka) se zlepšily o 9, resp. 18 míst.

Axios pamatuje i na koncern Volkswagen, ani v tomto případě se nicméně oproti loňsku nic nezměnilo a Němci zastávají 56. pozici. Ve srovnání s Teslou je lépe hodnocen jejich charakter i důvěryhodnost. V těchto ohledech ostatně Muskovu automobilku válcuje i zmiňovaný Chrysler. Někdejší král Midas by tak zjevně měl začít méně mluvit a více konat, nahnuté to ostatně má i v případě Twitteru, který je až 97.

Zatím se však opravdu nezdá, že by Tesla chtěla vykročit správným směrem. Automobilka totiž 12. května oznámila, že zastavuje výrobu Modelů S a X s pravostranným řízením. A je jí fuk, co si kdo dříve objednal - i Britům odmítá dodat auta v souladu s dřívějšími objednávkami a nabízí už jen vozy s volantem na levé straně. Zákazníkům tedy nabízí kompenzaci v podobě tříletého dobíjení zdarma, nezdá se však, že by na to lidé příliš slyšeli. Místo toho dochází na hromadné rušení objednávek a přechod ke konkurenci.

„Od roku 2018 vlastním Model S 100D, který jsem koupil jako zcela nový, přičemž v říjnu 2021 jsem si objednal Model S Plaid. Od té doby mi soustavně tvrdí, že je auto na cestě, ale nyní bez jakéhokoli vysvětlení přichází tohle,“ uvedl Paul Jones. A dodal, že první věc, kterou následně udělal, bylo sjednání testovací jízdy s Porsche Taycan Turbo S. Harry Green pak má od října 2020 objednaný Model X. Místo něj ale sáhne po Mercedesu EQS.

Podobným lidí je ovšem daleko více, Tesla proto mezi 28. květnem a 30. červnem hodlá uspořádat řadu akcí, během kterých chce obavy z řízení levostranného vozu na silnicích, na kterých se jezdí vpravo, rozptýlit. Pokud jste ale někdy řídili vůz s volantem na nesprávné straně, pak asi sami velmi dobře víte, že úspěch takové kampaně bude prakticky nulový - jezdit takto není nemožné, ale není to příjemné. Tesla si tak vlastně odepsala jeden ze stěžejních trhů. A pochopitelně dál sráží svou důvěryhodnost. Bude tedy zajímavé sledovat, na kterém místě žebříčku se automobilka objeví v roce příštím.

Reputace Tesly drasticky klesá, značka však i přesto dělá pomalu vše proto, aby zákazníky nahnala ke konkurenci. Co to asi přinese? Foto: Tesla

Zdroje: Axios, Autocar

Petr Prokopec

