Dva chytré kroky z minulosti teď Toyotě vydělávají miliardy, i díky nim je znovu jednička před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Toyota se vrátila na pozici největší světové automobilky a nyní je dokonce výrobcem nejprodávanějšího auta Evropy. Je tomu tak i díky rozhodnutí z roku 1989 a změnám zpřed 10 let.

Nejspíše vám neuniklo, že většina automobilek v posledních měsících uzavírá své továrny či jinak omezuje výrobu aut. Děje se tak kvůli nedostatku čipů, který nastal dílem kvůli loňským omezením výroby, dílem kvůli očekávanému snížení prodejů ve zbytku roku a dílem kvůli zvýšenému zájmu o domácí elektroniku. Důvodů by se našlo i více, výsledek je ale jen jeden - čipů není dost, tento problém nemá rychlé řešení a s následky se podle šéfa Continentalu budeme setkávat po celý zbytek roku.

Problémy mají téměř všichni, hlásil je kde kdo od koncernu VW, přes Ford, GM, Hondu či Nissan až po Teslu. Bez čipů moderní vozy zkrátka nelze rozumně vyrábět, a firmy tak po náročném roce 2020 čekají další těžkosti. Hyundai se těmto obtížím dokázalo vyhnout chytrým loňským rozhodnutím v ceně miliard, jak se ale nyní ukazuje, na „správné straně barikády” není samo. Větší problémy nemá ani Toyota, která se loni vrátila na pozici světové jedničky a letos v lednu nečekaně ovládla i evropské prodeje.

Pochopitelně je to v prvé řadě tím, že dělá žádoucí auta, bylo by jí to ale k ničemu, kdyby jich neuměla vyrobit dost. A to bez ohledu na výše zmíněné umí. Japonci totiž dnes paradoxně těží z neštěstí, které je postihlo v roce 2011 a ze strategického rozhodnutí učiněného ještě o 22 let dříve.

Před 10 léty japonskou provincii Fukušima zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo přes 22 tisíc obětí. Japonská automobilka byla do té doby známá logistikou ve stylu „just-in-time“, jako prakticky všichni ostatní. Minimalizovala tedy skladové zásoby ve prospěch rychlejší obrátkovosti komponentů, svůj přístup ale musela přehodnotit. Ono zemětřesení totiž narušilo dodavatelské řetězce takovým způsobem, že vrátit vše zpět do chodu zabralo značce v Japonsku čtyři měsíce a ve světě dokonce šest. A to bylo pro firmu vyrábějící okolo 10 milionů aut za rok extrémně drahé.

Právě tyto problémy vedly automobilku ke změně přístupu. Toyota se svými dodavateli uzavřela smlouvy, dle nichž musí držet na skladě dvou- až šestiměsíční zásobu čipů, a to pochopitelně pouze pro tuto automobilku. Zatímco tedy všude jinde se výroba opětovně utlumuje, Toyota ji mohla navýšit a očekává, že výdělek za fiskální rok 2020/2021, který končí 31. března, bude vyšší o 54 procent oproti původním předpokladům.

Jak jsme ale už naznačili, počátek stávajícího stavu Toyoty je spojen s mnohem vzdálenější historií. Automobilka je totiž průkopníkem na poli hybridních technologií, a když chystala Prius první generace, mnohé čipy prakticky neexistovaly. Již v roce 1989, tedy dlouhých osm let před příchodem onoho hybridního hatchbacku, tak otevřela továrnu na jejich výrobu. Toyota je přitom nejen produkovala, ale také navrhovala, díky čemuž získala vůči ostatním výrobcům velkou výhodu. Mimo to má značka vůči ostatním ještě jednu výhodu, patří jí totiž čtvrtina společnosti Denso, která vyrábí... Ano, mimo jiné i čipy. I díky tomu je v komfortnější pozici než naprostá většina konkurentů.

Toyota nemá problém s nedostatkem čipů a polovodičů, neboť po roce 2011 přišla s novým dodavatelským systémem a vlastní i čtvrtinu společnosti Denso. Foto: Denso



I díky tomu může být Yaris nejprodávanějším autem Evropy, konkurence možná žádanější auta neumí vyrobit. Foto: Toyota

Zdroj: Reuters

