Dva fandové ohromili automobilku tak moc, že z jejich závoďáku udělala oficiální tovární stroj | Petr Prokopec

Za normálních okolností amatérští závodníci nemají šanci se přiblížit továrním strojům, nedisponují finančním ani technickým zázemím, které by to dovolilo. U Lady ale běžné pořádky zjevně neplatí.

Rallye Paříž-Dakar se poprvé jela na přelomu let 1978 a 1979. Tehdy byla pojmenována podle skutečných startovních a cílových destinací, které dělilo asi deset tisíc kilometrů. Trasa vedoucí z Francie do Senegalu se sice v následujících desetiletích měnila, nicméně závodníci vždy vyjížděli z Evropy a končili v Africe. Tento kontinent se však po roce 2007 stal po teroristických útocích na turisty až příliš riskantní. A zatímco ročník 2008 byl zrušen, ten další se již jen v Jižní Americe, kde Dakarská rallye zůstala až do předloňska.

S rokem 2020 nicméně přišlo další stěhování, nově tak závodníci jezdí v Saudské Arábii. Tam se navíc od letoška mohou hlásit také do zcela nové kategorie Classics, u níž bylo zredukováno startovné a samotný závod se jede po lehce odlišné trase. Kategorie je určena pouze vozům vyrobeným před rokem 2000, na novou trať se tak vydávají mnohé legendy z minulosti. S jednou takovou se na Dakar 2022 chtěli vydat Mario Jacober a Sladan Miljič jako fandové Lady.

Jde o dva Švýcary, kteří si kvůli tomu založili tým Racing Lada a mezi 2. do 14. lednem 2022 se chtěli objevovat na startech rychlostních zkoušek pod svou vlastní značkou. Kvůli tomu nový závodní speciál na základech Lady Niva z roku 1984. Jde tedy o provedení ještě s horizontálními zadními světlomety, které dvojice koupila v Novosibirsku. Vůz byl rovnou v Rusku kompletně rozmontován. Spolu s kompletní renovací techniky i karoserie bylo zesíleno šasí. Cílem bylo sestavit auto ještě v Rusku a po dokončení základních prací vůz převézt do Švýcarska, kde by proběhlo testování a další ladění.

„Jsme dva nadšenci ze Švýcarska, kteří chtějí složit hold někdejší slávě Lady Niva na Dakaru. V našem volném čase renovujeme klasické sportovní vozy a organizujeme rallye a další podobné projekty. Naší vizí je být prvním závodním týmem s Ladou Niva v posledních 35 letech,“ uváděli Jacober a Miljič ještě na začátku letošního roku.

Jejich aktivity si ale všimla automobilka, která je zcela nezvykle oslovila s tím, že by nad celým projektem převzala patronát a auto pomohla připravit v rámci divize Lada Sport. Něco takového se neodmítá a níže můžete vidět výsledek. Jacober, Miljič a AvtoVAZ dali dohromady „Red Legend Team” a dnes za účasti generálního ředitele automobilky Maureho ukázali hotový vůz, se kterým nastoupí do Dakaru 2022 jako s oficiálním továrním strojem Lady.

To je skoro pohádkový příběh, jak je ale vidno, ani o takové dnes není nouze. Jak se jim povede, uvidíme v lednu, my už jen dodáme, že snahy Švýcarů i Lady chtějí navázat na rok 1981, kdy Jacques Posch po dlouhou dobu Dakar vedl a notně tak zaskočil konkurenci. Poté jej sice zradil chladič, přesto nakonec závod dojel na třetím místě. Ještě většího úspěchu Niva dosáhla v roce 1983 při jiném pouštím podniku, Rally faraonů, kdy obsadila komplet celé pódium. Navazovat tedy je nač.

Dva švýcarští nadšenci se chtěli s vlastní Ladou Niva vrátit do Dakaru, jejich nápad ale zaujal automobilku tak moc, že jim pomohla připravit auto do závodu jde s nimi. Foto: AvtoVAZ



Vůz má navázat zejména na úspěchy Jacquese Pocha z 80. let minulého století. Foto: AvtoVAZ

