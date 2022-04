Dva soci Škody Octavia Combi s obřími kufry si to rozdali v testu, vzhled ani nižší cena nezafungovaly před 6 hodinami | Petr Prokopec

Doby, kdy Škoda Octavia Combi představovala ve své třídě mimořádně prostorné a přitom levné auto, jsou pryč. Velikostí se mu přiblíží hned několik konkurentů, z nichž někteří jsou i levnější. Dva takoví se spolu utkali v klání Auto Bildu.

Asi nemusíme připomínat, že Češi jsou národem chalupářů. Přesvědčit se o tom ostatně můžete každý pátek, kdy z měst míří dlouhé kolony motoristů na venkov, zatímco v neděli se pro změnu vrací zpátky domů. Nejčastějším „účastníkem zájezdu“ je přitom v takové chvíli Škoda Octavia Combi, a to hned v několika generacích. Veškeré ostatní modely jsou pak spíše jen zpestřením jinak poměrně jednotvárného tuzemského vozového parku. Pokud ale ve vás dříme duše extroverta, znamená to, že snadno můžete vyniknout.

V tomto ohledu evropské trhy v loňském roce přivítaly jednoho z nejextravagantnějších zástupců ze říše kombíků, a sice nový Peugeot 308 SW. Ten se přitom Škodě Octavia Combi může hrdě postavit čelem, neboť kromě působivějšího zevnějšku disponuje také rozvorem 2 732 milimetrů. Předchozí generaci tak nový Francouz překonává o 55 mm, zároveň ale do role poražených odsuzuje i český kombík, což může být pro některé překvapivé. Vlastně by nás tak ani nepřekvapilo, kdybychom tu měli nového krále segmentu.

Jak se nicméně říká, člověk nemá křičet hop, dokud nepřeskočí. Momentálně totiž Němci poslali nový Peugeot 308 SW do souboje s osmou generací Volkswagenu Golf Variant. Ten je sourozencem Škody, nicméně ve srovnání s ní disponuje kratším rozvorem i kratší délkou. Do zavazadelníku tak dokáže pobrat méně nákladu, přičemž v tomto ohledu zaostává i za Peugeotem, a to jak ve standardním stavu (605 versus 608 litrů), tak při sklopených zadních sedadlech (1 620 versus 1 634 litrů). Octavia Combi je s 640 a 1 700 litry v obou ohledech dál, ale ne o mnoho.

Výše zmíněné výhody ale Francouzi nedokázali zužitkovat ve svůj prospěch. Navzdory většímu objemu totiž dokáže Peugeot 308 SW pobrat o 72 kilo lehčí náklad, o podstatných 200 kg je pak horší i jeho tažná kapacita. Ještě horší je však posez na zadních sedadlech, ke kterým se navíc poměrně složitěji dostáváte. Zadní lavice je přitom poměrně plochá a doplňují ji velmi příkře sklopená opěradla, načež si o pohodlí necháte zdát i při kratších cestách.

Přesunout se můžeme na druhou stranu vozu, tedy do prostoru motorového. Zde v obou případech odvádí svou práci 130 koní, Francouzi je ovšem dolují z tříválcové jedna-dvojky, zatímco Němci poslali do boje čtyřválcovou jedna-pětku. Ta je logicky kultivovanější, přičemž zaujmout zvládá i nižší spotřebou, a to jak při ekojízdě, tak při té sportovní - tříválce se znovu předvedly jako nesmysl ve všech ohledech. Jinak lepší dojem na straně Golfu nicméně poněkud kazí dvouspojková převodovka DSG, která je méně sofistikovaná než osmistupňový klasický automat.

Zcela v neprospěch Volkswagenu pak vyznívá souboj podvozků. Golf totiž dorazil s výbavou R-Line, která mimo jiné zahrnuje 18palcová litá kola. Ta sice hezky vypadají, ovšem jízdní komfort nepřekvapivě zhoršují. Peugeot navíc disponuje měkčími pružinami a tlumiči. Za volantem se však karta obrací, i z toho důvodu, že titěrný volant francouzského kombíku a stísněnější sedadla nemusí vyhovovat všem. Multimediální systémy obou vozů by pak mohly být rychlejší.

Tím jsme se dostali k verdiktu, který nakonec vyznívá ve prospěch Volkswagenu, a to přesto, že Golf Variant je výrazně dražší než Peugeot 308 SW, a to jak v případě základních variant, tak i testovaných vozů nabušených příplatkovou výbavou. Je to tak rovněž u nás, kde 308 SW s tříválcem o 130 koních začíná na 540 tisících, což je víc jak u tříválcové Octavie se 110 koňmi (560 tisíc) i tříválcového Golfu o stejném výkonu (634 900 Kč, na čtyřválec to chce dokonce 658 900 Kč). Dle našich kolegů toho ale Golf v každodenním životě dokáže nabídnout daleko víc, je to zkrátka Golf - jedno auto pro všechno. A 308 ho navzdory atraktivnějšímu vzhledu a nižší ceně nezastiňuje.

