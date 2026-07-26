Dva techniky VW zatkli kvůli „šmelení” s akciemi na základě interních informací. Předtím se ptali Googlu: „Zavřou mě, když to udělám?”
Petr MilerČlověk by od podobných lidí čekal víc inteligence, že? I když také to je možná naivní. Kdyby jim inteligence nechyběla, v prvé řadě je nenapadne takové věci vůbec dělat, až v té druhé by je nenapadlo jít na to takto hloupě.
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Dva techniky VW zatkli kvůli „šmelení” s akciemi na základě interních informací. Předtím se ptali Googlu: „Zavřou mě, když to udělám?”
před 5 hodinami | Petr Miler
Člověk by od podobných lidí čekal víc inteligence, že? I když také to je možná naivní. Kdyby jim inteligence nechyběla, v prvé řadě je nenapadne takové věci vůbec dělat, až v té druhé by je nenapadlo jít na to takto hloupě.
Správně česky řečeno „obchodování zasvěcených osob”, činnost i u nás označována spíš anglickým termínem „insider trading”, je nelegální snad všude, kde se dá obchodovat s akciemi veřejně veřejně obchodovatelných firem. Je to v zásadě podvod, zneužití informací, které z podstaty své primární činnosti máte k dispozici, zatímco jiní ne, k vlastnímu obohacení vlastně na úkor všech ostatních.
Takto řečené to leckomu zamotá hlavu, ale příklady táhnou. Řekněme, že existuje široce známá veřejně obchodovaná firma, například ČEZ, jejíž hodnota se odvíjí od aktuálně zveřejněných výsledků hospodaření. Ty vstoupí ve známost určitého dne v určitý čas a na jejich základě začne široká veřejnost teprve nakupovat či prodávat tento titul, což logicky pošle jeho cenu nahoru nebo dolů. Co ale kdybyste předem věděli, jaké ony výsledky budou? A že půjde třeba o obrovské pozitivní překvapení, které pošle hodnotu akcí snadno o 10 procent nahoru?
Je v takové chvíli strašně lákavé si akcie koupit a hned po zveřejnění výsledků prodat. I kdybyste si měli půjčit třeba 5 milionů a hned je vrátit (anebo adekvátně využít opce, páky a další běžné metody k zintezivnění dosažených výsledků), vyděláte 500 tisíc korun, klidně během pár minut, to je skutečně lákavé. A jsou lidé, kteří tu informaci předem mají, ne že ne. Však někdo musí ony zveřejňované výsledky dát dohromady, zpracovat je, auditovat je, vše schválit...
Nebudou to mraky lidí, na to jde o moc citlivou informaci, jejich počet je ale dalece nenulový. A protože právě ti by mohli takovouto šmelinou získat obrovské prostředky na úkor těch, kteří neví a pouze „kvalifikovaně sází”, jsou z obchodování zákonem vyloučeni jako ony zasvěcené osoby. Byl by to jako rozhodčí sázející na výsledek klání, které píská, to je z podstaty vadné.
Nemusí to být ale až takto přímočaré. Hodnotu akcií ovlivňuje i řada jiných událostí, například politická rozhodnutí či velké akvizice. Pokud zítra Warren Buffett významně investuje do čehokoli, hodnota takové firmy vzroste najednou klidně o desítky procent. Protože se věří tomu, že „Warren ví” a ostatní chtějí být také u toho. Vědět to předem... A to samé je, když velká automobilka investuje do malé, je to nový impuls pro stabilitu a budoucí fungování.
Přesně to se stalo v roce 2024, kdy už tehdy trápící se VW vzal obrovské peníze a nasypal je do Rivianu, dokonce opakovaně. Hodnotu akcií prťavé americké automobilky to pochopitelně řádně „vyztužilo” a ve Volkswagenu stejně pochopitelně existovali lidé, kteří předem věděli, že k tomu dojde. Ti měli znovu pochopitelně zákonem zakázáno se jakýchkoli souvisejících transakcí zúčastnit, ať už přímo nebo nepřímo, nejméně dva ale neodolali.
Než se dostaneme k podstatě věci, dodejme, že insider trading je něco jako nejstarší řemeslo světa - prostě existuje odnepaměti, děje se a dít bude. Musíte ho ale dělat aspoň trochu chytře, aby se na něj nepřišlo. Když se velmi neveřejně domluvíte s někým hodně vzdáleným, aby vám ten či onen titul ve vhodný čas koupil nebo „shortnul”, nebudete u toho moc mlaskat a pak si necháte pár se vydělaných tisíc či milionů dát v hotovosti, které postupně utratíte nepříliš viditelným způsobem, těžko se na to přijde. Ale málokdo jedná takto promyšleně, někteří dokonce jednají velmi tupě.
Patří mezi ně i dva dnes už bývalí technici Volkswagenu, Michael Stamp a Michael Plank, kteří byli na konci týdne zatčeni a americkou federální prokuraturou obviněni ze zneužití důvěrných informací získaných prostřednictvím jejich pozic ve Volkswagenu při dohodách o společném podnikání se zmíněným Rivianem, jak informují Auto News.
Obě firmy oznámily dohodu o partnerství 26. června 2024, což poslalo hodnotu akcií americké firmy o 23 % výš. Stamp i Plank do firmy investovali přímo a první zmíněný díky tomu vydělal 250 tisíc dolarů (asi 5,3 milionu Kč), Plank pak 50 tisíc (něco přes 1 milion). Druhý zmíněný se navíc o informace podělil také s rodinným příslušníkem, který si takto vydělal dalších 12 000 dolarů (cca 255 tisíc Kč), jak stojí v obvinění.
Stamp s Plankem se tak ani nepokoušeli o nějaké fígle přes prostředníky, prostě si akcie koupili. A že to nebylo tak, že náhodou Rivianu roky věřili a pak „zarobili” (i to se samozřejmě může stát a nelegální to není), moc dobře věděli, čeho se dopouští. Při kontrole jejich digitálních stop totiž vyšetřovatelé zjistili, že se Googlu různými cestami ptali v zásadě na to, zda a případně za jakých okolností je zavřou či co jiného jim hrozí, když to udělají.
Stamp se tak např. osm dní před oznámením akvizice ptal na „promlčecí lhůtu pro obchodování zasvěcených osob” (, zatímco blízký rodinný příslušník Planka hledal v němčině „jak je trestně stíháno obchodování zasvěcených osob”. Dotyční tedy dokonce byli informováni o tom, co jim hrozí za to, když to udělají. Přesto to udělali.
Lze takovým lidem přát něco jiného než adekvátní trest? Asi ne, byla to do očí bijící naivita. Kdyby aspoň hledali v anonymním módu prohlížeče... Ale nedělali nic, „kradli” za bílého dne a ještě všem kolem říkali, že to vědomě dělají. Dnes 31letý Stamp a 45letý Plank, oba žijící v San Jose v Kalifornii, jsou tak nyní obviněni ze spiknutí za účelem podvodu s cennými papíry, v případě odsouzení jim hrozí až 25 let vězení. V USA je to velmi tvrdě postihované jednání (jak věděli...) a těžko se z toho budou vykrucovat, těžko. Jestli to za těch pár milionů stálo, budou dnes nejlíp vědět sami.
Investice VW do Rivianu za stovky miliard je vzhledem k situaci německé firmy kontroverzní sama o sobě. Někteří ze zaměstnanců Volkswagenu z ní ale udělali ještě kontroverznější akt svou snahou se na něm podvodně obohatit. Foto: Rivian
Zdroj: Auto News
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