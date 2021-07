Dvě největší americké automobilky se soudí o používání označení, které používají všichni ostatní

Mohlo by se zdát, že automobilky dnes mají dost problémů i bez toho, nikdy ale asi není od věci provětrat právní oddělení malicherným soudním sporem. Přesně do něj se Ford a GM pustily.

Říci, že doba výrobcům aut příliš nepřeje, je velmi diplomatickým popisem současné reality. Na jedné straně jsou regulátory tlačeni do výroby vozů, které většina lidí nechce, na té druhé nemohou prodávat dost takových, které většina lidí chce. Do toho se přidává chaos způsobený koronavirovou pandemií a reakcí na ni, který způsobuje výkyvy na straně poptávky i dodávek nezbytných komponentů. Proplouvat tímto obdobím bez ztráty květinky je nepochybně náročné a spoustu času stojící.

Ani takový stav ale evidentně nebrání automobilovým firmám pouštět se do sporů, které bychom mohli označit za absurdní nebo přinejmenším za malicherné. Řeč dnes konkrétně bude Fordu a General Motors, dvou největších amerických automobilkách, které zrovna pohodové období neprožívají. Ford zasáhl nedostatek čipů jako málokoho jiného a GM - krom toho, že řeší totéž - momentálně čeká svolávací akce za desítky miliard. Tak proč si to nezpestřit jedním docela malým soudečkem, že?

Nepůjde bohužel o soudek whisky, ale soudní spor, v jehož centru je označení „cruise”. V češtině se moc nepoužívá, doslova je to plavba, v tomto případě jde ale o zkráceninu spojení „cruise control”, v češtině tempomat. Stejné slovo pak automobilky rády používají pro funkce autonomního řízení, protože jde v podstatě o stále pokročilejší tempomat.

GM tak má svou divizi Cruise, která vyvíjí právě samořiditelná auta, krom toho pod hlavičkou některých svých značek nabízí funkci Super Cruise, což je něco jako Autopilot Tesly. No a Ford nedávno začal pro totéž používat označení BlueCruise. Řekli bychom k překvapení nikoho, neboť BMW má svůj Active Cruise Control, Hyundai Smart Cruise Control, skoro každá automobilka má „nějaký cruise”. GM to ale zjevně zaskočilo.

Nejprve se tak Ford pokusil od použití spojení BlueCruise odradit mimosoudně, když ale Ford opakovaně odmítl, protože něco jako „ModrýTempomat” opravdu nezní jako označení zasahující do práv kohokoli, došlo na žalobu. Spor tak bude muset rozhodnout soud a uvidíme, jak se k věci postaví.

Šéf komunikace Fordu označil snahy GM za „nepodložené a frivolní” a máme tendenci s ním souhlasit, jde o příliš obecné slovo na to, aby si někdo mohl vymínit jeho exkluzivní používání. Ale znovu - rozhodnout musí soud a jeho závěry nechceme předjímat.

GM's claim is meritless and frivolous. Drivers for decades have understood what cruise control is and “cruise” is common shorthand for the capability. Any number of companies use the word “cruise” to brand driver assist technology. That’s why BlueCruise was chosen. https://t.co/zxhW1EONG4