Ekoaktivisté chtějí mít možnost žalovat úřady kvůli pravidlům pro emise aut, možná by už někdo měl žalovat je

/ Foto: Deutsche Umwelthilfe, tiskové materiály

Zní to bohulibě, ale jsou to kroky mající za následek konkrétní dopady na životy nás všech, za které dotyční nenesou žádnou odpovědnost. Možná by nebylo od věci pro jednou otočit hru.

Environmentálním organizacím jsme na chuť nepřišli. Je sice chvályhodné, že mají snad dobré záměry, ovšem na svět se dívají až příliš omezeným a jednostranně zaměřeným pohledem. V takové chvíli ovšem mohou snadno napáchat více škod než užitku - život nejsou jen ohledy k přírodě a pokud pro nepatrné přínosy na tomto poli devastujeme životy většiny populace, není to dobrý obchod. Svět prostě nebyl, není a nebude černobílý a ekoaktivisté by si to měli uvědomit.

S něčím takovým ale nelze příliš počítat, minimálně ne v případě německé organizace Deutsche Umwelthilfe či Evropské unie. Generální advokát evropského soudního dvora Athanasios Rantos totiž uvedl, že hnutí by mělo mít právo žalovat úřady stanovující pravidla platná pro celý automobilový průmysl. Míněny jsou tím třeba lidé, kteří mají na starosti schvalování softwaru, který motorům za jistých okolností dovoluje produkovat více emisí, než je povoleno. V tomto případě jde Deutsche Umwelthilfe o tzv. termální okno.

Pokud nevíte, o čem je řeč, v rychlosti zmíníme, že software moderních aut dovoluje omezení účinnosti anti-emisních systémů ve chvíli, kdy jsou okolní teploty příliš vysoké či příliš nízké, a hrozilo by tak poškození pohonné jednotky. Dle DUH je takový systém ilegální, což se organizace rozhodla prokázat i u soudu, kde žalovala Volkswagen. Nicméně případ byl soudem zamítnut jako neopodstatněný, a to právě proto, že vše posvětily německé úřady.

Hnutí se tedy na Rantose obrátilo ve snaze najít jiné řešení a výsledkem je ono posvěcení možnosti žalování samotných úřadů. Nejde ale o závazné rozhodnutí, jde o doporučení, kterým se Evropský soudní dvůr bude zabývat v příštích měsících. Nicméně v minulosti ve většině případů došlo na akceptování takových požadavků. DUH proto v podstatě již otevírá šampaňské, neboť doporučení bere jako své vítězství v boji nejen s Volkswagenem, ale i s Mercedesem.

„Dnešek je pro právo velkým dnem,“ uvedl v reakci na doporučení Jürgen Resch, šéf organizace DUH. A dodal, že hnutí v boji nepřestane, dokud „veškeré podvodné diesely, které se pohybují na silnicích, nepřijdou o homologaci a dokud nedostanou efektivní anti-emisní systém. Zpětně tak musí být instalován nový hardware, a teprve poté mohou výrobci požádat o novou homologaci.“

Pro aktivisty to musí znít jako rajská hudba, možná by ale bylo záhodno, kdyby je někdo jiný podobným způsobem přiměl uvědomit si svou odpovědnost za tyto a další podobné kroky. Zcela jednostranný tlak na ekologizaci všeho má za následek třeba rostoucí cen energií pro nás všechny, které by jim někdo mohl předepsat k náhradě. To by se teprve divili. Pochybujeme ale, že by na něco takového byť jen vzdáleně mohlo dojít, pohledy na tuto problematiku jsou v posledních letech v Evropě velmi jednostranné.

Němečtí aktivisté se nově rozhodli jít po krku i úřadům stanovujícím pravidla závazná pro automobilky, vadí jim mj. tzv. termální okna. Chtějí mít možnost je žalovat a domoci se změny takto - možná by bylo načase, aby někdo žaloval je za následky jejich kroků. Foto: Deutsche Umwelthilfe, tiskové materiály

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

