Elektrická marnost Škody zkouší znovu zaujmout po řadě inovací, vyšší výkon na 30 sekund ji ale asi nespasí

/ Foto: Škoda Auto

Česká značka se bude tvářit, že s tímhle autem trefila desítku, stěží to tak ale lze vnímat za situace, kdy na jejím druhém největším trhu na světě tvoří Enyaqu 1,6 procenta odbytu a meziročně klesá. Menší modernizace „zdarma” ho těžko spasí.

Může to znít neuvěřitelně, ale od představení Škody Enyaq uběhly již tři roky. Pomalu by tedy bylo na čase, aby mladoboleslavská automobilka přišla s faceliftem, na ten je ale podle Mladé Boleslavi příliš brzy. Máme tu tedy aspoň dílčí modernizaci, která ale stěží udělá z vozu něco víc než relativní propadák, kterým dnes je.

Celoevropský odbyt Enyaqu špatný není, i pár desítek tisíc letos prodaných aut nestačí v portfoliu značky na víc než na překonání mimo ČR nechtěné Scaly a končícího Superbu. Je navíc třeba se podívat, co to „celá Evropa” vlastně je. Jde o pár zemí, kde jsou či byly elektromobily zasypány dotacemi, zejména pak Německo. Tamních 13 009 prodaných aut letos do srpna znamená celou třetinu (!) prodejů vozů napříč Evropou. Chcete kontrast? V Česku, které je dnes druhým největším odbytištěm Škody na světě právě po Německu, jde o 977 aut. Znamená to 1,6 procenta podílu na trhu a meziroční pokles odbytu z ohromného růstu celého trhu. Je to úspěch? Jednoznačně ne, prodeje elektromobilů jsou závislé jen na dotacích a dnes vidíme, co s nimi jejich už jen částečné zrušení dělá.

Nevěříme tedy, že modernizace Enyaqu udělá z vozu něco víc než to, čím je dnes, tedy elektrickou marností. Ostatně zvenčí ani moc patrná není. V souladu s novou vizuální firemní identitou se totiž mění veškerá loga a nápisy. Mizí pak odkaz na elektrifikaci v podobě písmen iV, přičemž od nynějška bude jednotlivé verze lišit pouze číselné označení, případně pak názvy RS a Laurin a Klement. Tím jsme s exteriérem hotovi, přesunout se tak můžeme k technice.

Škoda zadní nápravu osadila novým elektrickým motorem, kapacita baterií (využitelných 77 kWh) se ovšem nemění. Vylepšen byl ovšem jejich management, což má vést ke zlepšení dojezdu a akcelerace. Z verze RS se tak stává vůbec nejrychlejší produkční Škoda historie, i když pouze v rámci sprintu na stovku. Ten díky 340 koním (k dispozici jsou ale maximálně 30 sekund) místo původních 299 klesl ze 6,5 na 5,5 sekundy.

Lépe než dříve jsou na tom rovněž varianty 85 a 85x, z nichž první zmíněná učinila oproti předchozí Škodě Enyaq 80 obrovský skok. Namísto 204 koní jich „pod kapotou“ pracuje 286 (znovu ale jen na 30 s), akcelerace na stovku tak klesla z 8,7 na 6,7 sekundy. Verze s pohonem všech kol je pak na tom výkonově stejně jako zadokolka, sprint však v jejím případě trvá jen 6,6 sekundy. Nejvyšší rychlost variant 85 a 85x pak byla navýšena na 180 km/h, jako u verze RS.

Většina majitelů se po většinu času bude držet při mnohem nižších hodnotách, a to hlavně kvůli dojezdu, který vám reálně v nadcházejícím zimním období na cestu z Prahy do Brna a zpátky stačit nebude. Jakkoli vylepšení managementu se papírově projevilo i v této oblasti. Zadokolka tak nově zvládá 565 km na jedno nabití, respektive 576 km v případě Coupe. U čtyřkolky jde o 538 a 548 km, zatímco RS má zvládnout 541 a 547 km, stále teoreticky. Dobití baterie o 70 procent kapacity za ideálních podmínek i okolností za 28 minut přesvědčivé stále není už proto, že 77 kWh kapacity baterií odpovídá ani ne 20litrové nádrži s naftou. Tankovat 14 litrů nafty skoro půl hodiny, když se všechno perfektně sejde? To je tragédie svého druhu.

Co se vnitřku týče, jsou změny podobně neviditelné jako v případě karoserie. Multimediální systém dostal nový software, přičemž s vylepšením lze počítat také u hlasové asistentky Laury. Jiná je rovněž grafika centrální obrazovky, stejně jako digitálního přístrojového štítu a případně i head-up displeje. Upravena byla také ovládací tlačítka, jejichž nová podoba o trochu více odpovídá ne zrovna lidové ceně. Ta u verze 85 startuje na 1 364 900 Kč.

Ve srovnání s dosavadním provedením se tedy nic nemění, veškerá vylepšení tak v podstatě přichází zdarma, což lze Škodě jistě přičíst k dobru. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že k slibovanému zlevňování elektromobilů stále nedochází. O podstatném pokroku pak po třech letech rovněž nemůže být řeč. Obojí je ale v podstatě při stávajících technologiích nereálné, což je již staletí stejná překážka bránící masové elektrifikaci.

Lze už jen dodat, že tisková zpráva se nezmiňuje o základní variantě 60, ta nicméně v nabídce nechybí. Pořídit ji stále lze za 1 239 900 Kč, nezměněn je ovšem i výkon 180 koní. Dobití baterií u tohoto modelu pak trvá 35 minut, což naznačuje zachování původního softwaru. Stovku byste tedy měli znovu zvládat za 8,8 sekundy, nejvyšší tempo pak zřejmě zůstane omezeno na 160 km/h. Ovšem ani tak rychle se většinou elektromobilem nejezdí, baterie jsou i pro jeho méně ambiciózní použití nekonečně limitující.

Enyaq prošel lehčí modernizací, která mu nadělila nový zadní elektromotor a odlišný software. Zlepšilo se tak zrychlení a narostl i udávaný dojezd. Foto: Škoda Auto



Verze RS je nyní rychlejší, výkon 340 koní ale má jen na 30 sekund. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

