Elektrická naděje Fordu selhala v losím testu, dalece nestačí ani na svůj benzinový vzor před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Někteří rádi malují elektrická auta jako ta, která jsou díky nízkému těžišti danému těžkou baterií v podlaze lépe ovladatelná. Podle výsledků losích testů Fordu Mustang Mach-E to tak ale rozhodně nevypadá.

Z losího testu se v poslední době stala pomalu pohroma moderních aut. Tedy alespoň soudě dle výsledků, kterých dosahují ve Španělsku pod taktovkou km77. Mimo to se náhlému vyhýbacímu manévru věnuje také švédský magazín Teknikens Värld, jehož někdejší šéfredaktor Robert Collin celý test před třiceti lety vymyslel. Později převrátil na střechu Mercedes-Benz třídy A, z čehož německá automobilka neměla zrovna klidné spaní a následně povolala do servisů 130 tisíc aut kvůli instalaci ESP.

Stabilizační kontrola je ale dnes u aut, která se prodávají na evropských trzích, součástí povinné standardní výbavy. Logicky by tedy nové vozy měly test absolvovat bez ztráty květinky, to se však neděje. Přesné důvody jsou otázkou, v úvahu jich připadá celá řada - zejména pak vysoká hmotnosti v kombinaci s pneumatikami myslícími stále více na minimalizaci valivého odporu či špatně zkalibrované ESP. Právě to má trápit i Ford Mustang Mach-E, který Švédové nejnověji otestovali. A po něm mezi kužely poslali i Teslu Model Y a Hyundai Ioniq 5.

Zástupce modrého oválu test zvládl absolvovat pouze v rychlosti 68 km/h, vyšší tempo nebylo kvůli rozevláté zádi možné. V případě testu, za kterým stáli Španělé, Mustang Mach-E dosáhl až na 71 km/h, to je ale oproti u minimu v podobě 77 km/h též mizérie. V obou případech testeři uváděli jako důvod nevyzpytatelného chování špatnou stabilizační kontrolu.

Dodejme, že při švédském testu zvládla Tesla Model Y totéž v rychlosti 75 km/h, Hyundai se dostalo alespoň na 72 km/h. Pro modrý ovál to není zrovna dobrá vizitka, zvláště když se nabízí srovnání Mach-E s klasickým Fordem Mustang. Ten Španělé otestovali v jeho stávající generaci a z benzinového kupé dostali 77 km/h. Americká legenda tedy test splnila, nový model, s nímž Ford spojuje tolik naděje pro budoucnost, zdaleka nikoli.

Ford Mustang Mach-E se v losím testu moc nepředvedl, dalece zaostal za přijatelným minimem. Foto: Ford

Zdroj: Teknikens Värld, km77.com@Youtube

Petr Prokopec