Elektrická revoluce? Odtud potud, automobilka právě nasypala 19 miliard do nového osmiválce

/ Foto: Chevrolet

Osmiválcový motor by dnes měl být už ani ne ohrožený druh, ale rovnou vymírající řešení, které se do výroby nikdy nevrátí. Tedy pokud bychom měli věřit prohlášením automobilek. Jak vidno, slova a činy nemusí být ani v tomto případě totéž.

Na počátku roku 2021 šéfka amerického koncernu General Motors Mary Barra potvrdila, že budoucností této značky má být jen a pouze elektromobilita. Podle tehdejších plánů tak do roku 2025 mělo být představeno hned 30 novinek používajících už jen bateriový pohon. Na jeho konto pak mělo zamířit neskutečných 27 miliard dolarů (cca 592 miliard korun). Američané navíc dodali, že stěžejním se pro ně stává rok 2035, stejně jako byl zmíněn fakt, že vývoj elektrických aut bude zkrácen z tehdy typických 50 jen na 26 měsíců.

S těmito plány GM přišel ve chvíli, kdy již měl na kontě jednu svolávací akci Chevroletu Bolt. Do servisů totiž kvůli obavám ze samovznícení muselo hned 50 932 kusů elektrického hatchbacku. To však nebylo nic ve srovnání s tím, co přišlo v srpnu roku 2021. Automobilka totiž zcela zastavila prodej i výrobu vozu a do servisů povolala veškerou produkci. Následně pak oznámila, že jediným řešením je výměna baterií, což bude stát 1,8 miliardy dolarů (39,5 mld. Kč). Značnou část z této sumy měla přitom zaplatit společnost LG Chem.

Z Chevroletu Bolt se tak stal největší průšvih moderní historie aut, přičemž daleko k takovému označení nemá ve výsledku ani GMC Hummer EV. Jeho výroba totiž odstartovala na podzim roku 2021, kdy se automobilka chlubila neskutečným zájmem. Nicméně předloni dodala pouze jeden exemplář a do konce třetího kvartálu loňského roku měla na kontě pouze 783 registrací. Následně pak vyšlo najevo, že elektrický pick-up má neskutečnou spotřebu elektrické energie a jako takový životní prostředí ničí více než spalovací vozy.

Ve světle těchto skutečností pak vlastně nepřekvapí jinak z podstaty překvapivé oznámení amerického výrobce. GM totiž hodlá napěchovat 854 milionů dolarů (18,72 mld. Kč) do čtyř továren, aby je připravil na výrobu zcela nového benzinového osmiválce. Většinu z těchto peněz přitom dostane podnik Flint Engine Operations v Michiganu, kde se pohonná jednotka bude montovat a kde budou vznikat klíčové díly jako blok či hřídel. Stejně tak by zde měla probíhat také výroba hlav válců.

Ohledně nového motoru GM až přespříliš výřečný nebyl, pouze zmínil, že agregát dostane prvky snižující emise. Počítat tedy stoprocentně můžeme s deaktivací přinejmenším poloviny válců. Jednotka šesté generace přitom nahradí aktuálně používanou rodinu, která byla představena v roce 2013 a do které patří nejen 6,2litrový osmiválec LT2, jenž debutoval pod kapotou Chevroletu Corvette C8, ale také stejně objemný motor LT5 z Corvette ZR1 C7.

Nový agregát je přitom pro značku klíčový, pomoci ji má v navýšení prodejů jejích velkých SUV a pick-upů. Tyto vozy pak pro změnu mají přinést do kasy ty největší zisky, z nichž mají být financovány elektrické plány. Pokud si přitom uvědomíme, jaké peníze míří tímto směrem a jaký zlomek tím spalovacím, začíná být nad slunce jasné, proč ceny nových aut rostou až do nebeských výšin. Ale to je hrob, na kterém jsme plakali už nejednou.

Stávající osmiválec LT2 pohánějící Corvette C8 spadá do páté generace jednotek. Koncern GM nicméně oznámil, že chystá i tu šestou, přičemž jen do továren starajících se o její výrobu napěchuje takřka 19 miliard korun. Kdo by to v roce 2023 čekal. Foto: Chevrolet

Zdroj: General Motors

