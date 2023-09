Elektrická revoluce? Podíl benzinových aut na trzích EU je už roky stejný, v poslední době dokonce roste před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Když se budete orientovat jen podle výkřiků, že se tam či onde podařilo prodat o určité procento elektromobilů víc, snadno získáte pocit, že elektrická revoluce je v plném proudu. Data ale hovoří o něčem jiném, celý posun je dán umělým znevýhodňováním dieselů, které mizí z trhu.

Letos v červenci bylo v zemích Evropské unie prodáno 115 971 nových elektromobilů. To už není málo aut, znamená to asi 13,6procentní podíl na trhu a 60,6procentní růst ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Takže elektrická revoluce je v plném proudu? Pokud toto tvrzení vytrhneme z kontextu, pak to tak může vypadat. Pokud se ale podíváme na celý obrázek, nevyhnutelně získáme jiný dojem.

Stačí se podívat na graf zveřejněný asociací evropských výrobců aut (ACEA), který maluje pro mnohé překvapivý obrázek. Zachycuje totiž prodeje aut dle typu pohonu od roku 2018 dodnes. A na elektrickou revoluci to z něj nevypadá. Podíl benzinových aut na celkových prodejích je za tu dobu naprosto stabilní a osciluje okolo 60 procent. A aktuálně ve srovnání s roky 2021 a 2022 dokonce roste.

Není tedy přehnané říci, že benzinová auta zákazníky prakticky neztrácejí, i když jsou jim (i jim, myslíme tím autům a jejich kupcům) házeny klacky pod nohy v ohromné míře a s neuvěřitelnou intenzitou. Spalovací auta za posledních pár let zdražila skoro dvojnásobně, i když pro to existuje jen minimum objektivních důvodů. Je to v prvé řadě dílo umělého tlaku na rozšíření elektromobilů, které jsou zvýhodňovány skrze státy i automobilkami zavedené mechanismy. Přesto je lidé chtějí pořád víc.

Tím jediným, co ztrácí, jsou dieselové motory, které se pod politickou palbou ocitly ještě intenzivněji. Automobilky je tak nenabízí pro řadu aut už vůbec, pro další velmi draho. I tak jsou v některých třídách velmi populární, globálně ale přišly i spoustu kupců, kteří si je pořídit ani nemohou. Část z nich kupuje benziny, jiná elektromobily, tak či onak tu nelze mluvit o nějakém revoluční změně nálad na trhu - nebýt politických tlaků, nezměnilo by se prakticky nic.

Z grafu jsou také patrné obrovské nárazové skoky v podílu elektrických aut, zejména pak v listopadu a prosinci. Proč? Protože tou dobou bývají omezované či zcela rušené některé umělé výhody, a tak se lidé ženou pro dotace, dokud nějaké dostanou. Také za aktuálním posunem stojí přesně to - Německo má na kontě za červenec 68,9procentní vzedmutí prodejů (a v srpnu bude nejspíš ještě vyšší), které táhne vývoj napříč Evropou. Je ale dáno jen tím, že s 1. zářím Němci zcela zruší dotace na elektromobily pro firmy. Spousta z nich je tak kupuje v posledních možných momentech, kdy dotaci ještě dostanou.

Otázkou tak pochopitelně je, s čím lze počítat v budoucnu. Řada studií a anket již potvrdila, že elektromobily svůj tržní potenciál téměř vyčerpaly. A další bez dotací stěží přijde, přesun hlavně z benzinových aut do těch elektrických totiž odmítá jak naprostá většina Němců, tak skoro všichni Nizozemci, kteří stále mají spalovací auta. Přitom hlavně v zemi tulipánů jsou bateriové vozy tlačeny vpřed všemi prostředky. Lidi však nadále odrazuje jejich mizerná využitelnost v kombinaci s vysokou cenou resp. rychlou ztrátou hodnoty.

Aktuální vzedmutí zájmu je tedy třeba brát s rezervou, stojí za ním opět politické deformace trhu, na němž lidé spíše „kupují dotace” než elektromobily. Skutečně zajímavé začnou být prodejní reporty od příštího či přespříštího roku, kdy má veškerá vládní podpora padnout. Ale padne skutečně? Pochybujeme o tom, lobbování za opak bude silné. A i kdyby ano, až kruté evropské přerozdělování miliard a bilionů ve prospěch elektrických aut na základě pomýlené kalkulace generovaných emisemi CO2 (elektromobily vždy 0, jako by to snad byla pravda...) stejně neskončí. Není na čase přestat technikům diktovat, co mají vyvíjet, a lidem přestat diktovat, co si mají kupovat? Nemůže to skončit dobře, nikdy to ještě dobře neskončilo.

Elektrická revoluce je v plném proudu, proto se benzinových aut prodává v posledních 5 letech pořád stejně. Trpí jen někdy až šikanované diesely. Grafika: Autoforum.cz/ACEA, tiskové materiály, Zdroj dat: ACEA



Diví se někdo, když navzdory veškerému přerozdělování můžete mít za cenu bídného základního VW ID.3... Foto: Volkswagen



...mnohem schopnější a univerzálnější Octavii RS? A co se stane, až aspoň část onoho přerozdělování zmizí? Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

