Elektrické fiasko dostalo po 17 měsících zásadně levnější spalovací šestiválec, aby ukončil jeho trápení. A V8 přijde též, přátelé

Petr Miler
před 4 hodinami | Petr Miler
Ani ne 1,5 roku, tak dlouho vydržel čekat Stellantis na zázrak, který nepřišel a snad ani přijít nemohl. Elektrické provedení je minulostí a nedivili bychom se, kdyby skončilo úplně. Naopak příchod nového osmiválcového Chargeru už lze označit prakticky za jistotu.
Zrovna včera jsem se na silnici shodou okolností na chvíli ocitl za Dodgem Challenger jeho dosud poslední generace. Netuším, jaká verze to byla, nemám asi tisíc dostupných alternativ zrovna v oku, od pohledu šlo ale o nějaké obyčejné provedení bez dodatečných úprav. Pod kapotou ovšem zřetelně mělo motor V8, což dal řidič při každé drobné akceleraci z křižovatky náležitě znát svému okolí.
Nejel rychle, to vůbec, dokonce ani ostřeji neakceleroval, prostě jen nechal lehounce zaržát koně na nižší převody ve středních otáčkách. S kolegou na sedadle spolujezdce jsme v autě se evropským turbošidítkem pod kapotou nezávisle na sobě pootevřeli okna, chvíli to s šibalským úsměvem poslouchali a pak si trochu jinými slovy řekli: Ten člověk za volantem má vlastně všechno, co si může přát. Nemusí ani jezdit rychle, nemusí mít ani nijak zvlášť sofistikované auto, nemusí v podstatě dělat nic a za volantem se baví už díky permanentnímu nenucenému orchestru, který mu vyhrává zpod přední kapoty. A není to jen zvuk, projev takového motoru prostupuje celým autem.
Tohle je důvod, proč někteří lidé chtějí velké spalovací motory. A je to i důvod, proč je mají dostat, není je v tuto chvíli čím nahradit. Zvlášť vozy jako americké pony a muscle cary jsou kolem nich doslova postavené. A pokud má někdo pocit, že iracionální náklonnost k nim nahradí lepšími technickými parametry, rychlejší akcelerací, nižší emisní stopou nebo čímkoli takovým, nepochopil nic. Dodge si přesto nějakou chvíli myslel, že to dokáže, až prodejní fiasko jeho elektrického Chargeru Daytona ho vyvedlo z omylu. A tak je teď venku i spalovací verze.
Trvalo tedy jen 17 měsíců, než původně čistě elektrický model dostal provedení s motorem s vnitřním spalováním. Dodge totiž naštěstí předem cítil, že to neklapne, nechal si otevřená vrátka pro instalaci klasického motoru s převodovkou a na vývoji začal pracovat už v momentě odhalení elektrické varianty. Na 8. 8. tedy bylo naplánováno odhalení nového Chargeru Sixpack, který - a to byste uhodli - má pod kapotou řadový šestiválec, konkrétně třílitrové biturbo. Datum jeho odhalení ale není samoúčelné a následovat jej bude i verze s motorem V8. Ale k tomu až za chvíli.
Nejprve si představme šestiválcovou novinku, která bude k dispozici ve dvou výkonnostních verzích, každá se dvěma nebo čtyřmi dveřmi. Základní provedení nese označení R/T a nabízí až 426 koní výkonu z řadového třílitrového šestiválce Hurricane. Dalšími parametry se firma moc nechlubí, auto ale má zvládnout 270 km/h maximální rychlosti a prodávat se začne za 49 999 dolarů (1,05 milionu Kč). To je poměrně dost na základní Charger, je to ale pořád o masivních 9 600 dolarů (201 tisíc Kč) méně, než kolik chtěl Dodge za elektrický základ, Daytona R/T, dokud jej pro nezájem nevyřadil z nabídky.
O vyšším provedení Scat Pack toho víme víc - má až 550 koní výkonu a 660 Nm točivého momentu, pohon všech kol, stovku za 3,9 sekundy, maximálku 285 km/h a čtvrtmíli za 12,2 s. Povinností je zatím automat, hmotnost pak činí dost hrozivých 2 185 kg. Je to ale pořád o masivních 431 kg méně než u elektrické verze. Dodejme pak už jen, že pohon 4x4 lze vypnout a nechat pracovat jen zadní kola, a že cena této verze pak začíná na 54 995 USD. Je tak dokonce o 13 200 USD (277 tisíc Kč) nižší než u elektrického Scat Packu
Vizuálně spalovací Charger odpovídá elektrickému provedení a řekli bychom, že mu to sluší. To samé se chce poznamenat na adresu relativně konzervativně pojatého interiéru s 10,25palcovým přístrojovým panelem v základu a 16palcovým za příplatek. Nechybí mu tlačítka pro klíčové funkce, klasicky pojatý volant, normální volič řazení... Tohle bude fungovat, jak má.
Jak bude celé auto fungovat prodejně, ukáže jen čas, do prodeje ale vstoupí už v pondělí s tím, že k dispozici bude zatím jen výkonnější dvoudvéřová verze - čtyřdvířko a základ přijdou později. To může zamrzet, co ale mrzet nebude, je fakt, že dorazí také osmiválcové provedení, pro které měl být původně motorový prostor malý. Nepřímo to potvrdil šéf Dodge Matt McAlear při první prezentaci auta, kdy na otázku, zda by se do motorového prostoru vešel přece jen nevešel osmiválcový Hellcat, řekl: „Nebuďte překvapeni, když se tam vejde.”
A nejde jen mlácení prázdné slámy, neboť McAlear záhy doplnil: „To je krása téhle platformy. Někdo může říct, že jsme měli štěstí, jiný, že jsme byli chytří. Nevsadili jsme vše na jednu technologii, jednomu druhu pohonu. Do této platformy bylo od začátku vloženo hodně úsilí, aby se mohla v průběhu času vyvíjet a přizpůsobovat se poptávce zákazníků,” řekl dále. To bylo spíš chytré než šťastné, i když chytřejší by asi bylo si s elektrickým Chargerem vůbec nezahrávat, neboť jeho šance na úspěch se od počátku limitně blížily nule. Neřešme ale to, co mohlo být a nebylo, a buďme rádi za to, co je. Dodge Charger Sixpack nevypadá jako nezajímavá nabídka...
Tohle je nový Dodge Charger se spalovacím motorem. Otázka je jediná: Bude šest válců dost? Ale i kdyby ne, dorazí také varianta s osmi. Foto: Dodge
Zdroj: Dodge
