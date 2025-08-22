Elektrické fiasko Porsche graduje. Firma zavírá svou továrnu na baterky, stovky lidí dostanou v pondělí padáka
Petr MilerSen Olivera Blumeho o přechodu tradičního německého výrobce sportovních aut na elektrický pohon, který snil od prvního dne svého nástupu do pozice šéfa firmy, se zhroutil. Cesta opačným směrem nyní zaznamenává nový milník - vlastní výroba baterií pro elektrické modely končí.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrické fiasko Porsche graduje. Firma zavírá svou továrnu na baterky, stovky lidí dostanou v pondělí padáka
22.8.2025 | Petr Miler
Sen Olivera Blumeho o přechodu tradičního německého výrobce sportovních aut na elektrický pohon, který snil od prvního dne svého nástupu do pozice šéfa firmy, se zhroutil. Cesta opačným směrem nyní zaznamenává nový milník - vlastní výroba baterií pro elektrické modely končí.
„Byl jsem tu první den!” může nyní po vzoru Homera Simpsona prohlašovat Oliver Blume při pohledu na katastrofální dopady slepé sázky Porsche na nechtěná elektrická auta. A nebude ani moc přehánět, klíčový krok vedoucí tímto směrem skutečně podnikl hned po svém nástupu do funkce šéfa automobilky. Jen to jej ale odpovědnosti za toto selhání pochopitelně nezbaví.
Jistě, po bitvě je každý generál, zrovna my jsme ale v pozici, kdy na tuto věc neměníme pohledy podle toho, kam fouká vítr. Neuskutečnitelnost rychlého přechodu zrovna takové automobily jsme na našem webu roky opakovali nesčetněkrát a v každém dílčím projevu tohoto fiaska došlo na naplnění našich očekávání. Nechceme dělat chytré, určitě jsme netrefili den, týden ani měsíc, kdy se to celé začal hroutit, ale to vzhledem k nespočtu pokusů ohýbat trh ve prospěch opaku ani přesně predikovat nešlo - každé další nařízení, přerozdělování, úprava daňových systémů apod. ono nevyhnutelné fiasko odkládá. A také činí o to bolestivějším.
Současná katarze Porsche je velmi bolestivá, firma urychluje návrat spalovacích aut a musí propouštět, přesto jsme opakovaně zmiňovali, že se nám její postup zdá být příliš pomalý a váhavý na to, aby něco řešil. Možná byl a není. A možná nikdy nebyl, jen některé kroky potřebovaly čas. Buď jak buď to nyní vypadá, že Porsche konečně tne do živého.
Automobilka totiž ještě na začátku letošního roku plánovala rozšířit vlastní výrobu baterií prostřednictvím své dceřiné společnosti Cellforce, což nám vzhledem k okolnostem přišlo být až pošetilé. Na jaře už začala brzdit a oznámila, že rozšíření nebude, ale pořád plánovala vlastní výrobu zachovat. Už to neplánuje a udělala další krok - s Cellforce končí.
Porsche na přímý dotaz zatím odmítlo tyto zprávy potvrdit či vyvrátit, podle německých médií je ale hotovo. SWR tvrdí, že rozhodnutí o konci výroby baterií v Cellforce padlo na nejvyšší úrovni a firma propustí 286 zaměstnanců. Potvrzuje to Der Spiegel s odvoláním na zdroje v místním místní úřadu práce - ten už měl být informován o chystaném hromadném propouštění z výroby, zůstat má pouze oddělení výzkumu a vývoje.
Podle tohoto zdroje je už na pondělí naplánována schůzka se zaměstnanci, kde jim mají být tyto špatné zprávy sděleny osobně. Bude-li to tak, pak se Cellforce ze zlatého telete rychle proměnilo v černou ovci. Mělo jít o inovativní bateriové centrum, které mělo mj. dokončit vývoj baterie, jež by bylo možné nabít během 15 minut. Teď je z něj přítěž přikovaná k autům, která sama o sobě táhnou automobilku ke dnu. A nezbývá než přetnout okovy. Příští týden ukáže víc.
Továrna Cellforce měla zajistit nejen vývoj, ale i výrobu baterií pro auta jako Porsche Taycan, která by jim dala patřičnou konkurenční výhodu. Mnoho z ní nezbude. Továrna jako taková bude zavřena, Porsche si ponechá pouze lidi z výzkumu a vývoje, což bude znamenat 286 výpovědí. Foto: Porsche
Zdroje: SWR, Der Spiegel, Porsche
Bleskovky
- Někdo si nechal přelakovat ikonické Ferrari F40 na zelenou, pro tradicionalisty je to zločin
22.8.2025
- Nejmíň oblíbené Porsche 911 v té správné verzi na Autobahnu ukázalo, že i na něm je co milovat a obdivovat
21.8.2025
- Ilustrace ukazují, jak by nová Škoda Octavia Combi mohla vypadat ještě před jejím zářijovým odhalením
20.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pol Espargaro flirtuje se superbiky včera 21:29
- Sprint u Balatonu: Suverénní Marquez, chaos po startu včera 16:27
- Pole Position získal na BalatonRingu Moreira, 10. Salač včera 14:29
- Pole Position si vyjel Maximo Quiles včera 13:00
- První Pole Position získal na BalatonRingu Marc Marquez včera 11:32
Nejčtenější články
- Nadšenec si levně koupil ojetou superlimuzínu exkluzivního Maybachu, po roce říká, že je čas podívat se pravdě do očí
26.7.2025
- Cybertruck je pro Teslu zřejmě zapomenutou kapitolou, už o něm odmítá mluvit i s vlastními investory
26.7.2025
- Sběratel si myslel, že koupí těchto dvou aut vydělá majlant. Mýlil se. Po 6 letech je jasné, že prodělal kalhoty
26.7.2025
- Podle neziskové organizace se Evropa vrátí na vrchol jen lpěním na elektromobilech. Od Číny a EU dostala 33 milionů Kč
27.7.2025
- Alpina po dekádách končí se svým legendárním logem, náhrada snad poprvé není nesmysl od pohledu
27.7.2025
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 08.23. 22:59 - Předseda
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.23. 20:12 - Stepan
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 08.23. 19:09 - Brus
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 08.23. 15:49 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 08.22. 15:51 - Vrooom
- S větrem ve vlasech.... 08.22. 14:21 - pavproch
- Onboard videa 08.22. 13:43 - řidičBOB
- Volkswagen obecne 08.22. 05:33 - Snowman000