Elektrické Kie a Fordy už v USA skoro nikdo nechce ani v momentě, kdy měly růst v jakési předsmrtné křeči 2.8.2025 | Petr Miler

/ Foto: Kia

Pokud se říká, že po něčem neštěkne ani pes, pak po Kie EV6 už pomalu ani nekvokne slepice, která se kolem ní promenáduje na hlavní fotce. V USA je to vlastně zarážející, v Evropě je ale nakonec situace podobná. To samé u Fordu.

Donald Trump hned začátkem letošního července uvedl v platnost dosavadní vlajkovou loď mezi jím iniciovanými zákonnými změnami v USA, tzv. Big Beautiful Bill Act, tedy něco jako Velký krásný zákon. Balíček rozsáhlých změn v zacházení s americkými státními financemi počítá mj. s ukončením jakýchkoli federálních dotací i nepřímých podpor prodeje elektrických aut, po zásahu amerického parlamentu nakonec už k 30. září letošního roku. Od 1. října si tedy budou muset aspoň na federální úrovni (státní dotace a další podpory zůstávají pochopitelně zachovány, pakliže existují) elektrická auta vystačit jen s tím, co mají, a za kolik to nabízí.

Vznikl tak tříměsíční časový rámec, kdy lze podpory nadále využít. Čekalo se tedy, že se lidé na elektrická auta aspoň po tento svérázný kvartál slétnou jako vosy na bonbón, však mohou takto ušetřit 7 500 dolarů, asi 160 tisíc korun, to přece není málo. Jak se ale ukazuje, současný odpor Američanů k tomuto druhu aut je takový, že ani popsaný stav prodeje nenafukuje.

Rozhodně to platí o elektrických modelech Kie a Fordu, v obou případech značek hodně posedlých tímto typem aut, které jen s nimi rychle spojily svou budoucnost a nabídly široké portfolio modelů. Už celý červenec se vědělo, že s dotacemi je amen, což automobilky jako tyto dvě mocně využívají při svých marketingových aktivitách. Však se podívejte třeba na web americké Kie, fráze jako: „Get up to $7,500 Federal Tax Credit until September 30!” tam svítí na každém rohu. Výsledek? Jedno velké fiasko.

Konkrétně Kie se obecně v USA daří, v červenci její americké prodej narostly o 12 procent, ale co elektrická auta? Lákání na dotace pomohlo, protože brutální celoroční pokles klíčových modelů EV6 (-42,6 %) a EV9 (-41,9 %) se zmírnil, ale ani to nestačilo na růst. I když tedy prodeje elektromobilů měly letos v létě v USA růst v jakési předsmrtné křeči, realitou je trvající pokles, jen menší: -16,6 % resp. -4,3 % za červenec 2025 oproti červenci 2024. To je fascinující, ani takové lákadlo se vší reklamou okolo nezabránilo výraznému meziročnímu poklesu.

A není to jen případ Kie. Čísla za celý trh zatím nemáme, ale Ford je na tom velmi podobně. Celoroční pokles prodejů elektrických modelů o 9,9 % se pouze zmírnil na červencových -0,2 %, jinak je to pořád červené číslo. A je třeba si uvědomit, jak málo prodaných aut by stačilo k tomu aby se trend obrátil, nominálně je odbyt elektromobilů velmi malý. Všechna auta Fordu jsou letos s americkými prodeji tady:

1 302 699 vozů.

A elektromobily někde támhle:

47 217 vozů.

3,5 promile, to je všechno. Dokážete pochopit, jak si Ford mohl malovat, že za pár let nebude prodávat nic jiného než to druhé? Musíme dokola kroutit hlavami nad tím, co za nesmyslný nápad to bylo.

Elektrické Kie a Fordy už v USA zjevně skoro nikdo nechce, ale nedělejme si iluze, že Evropa je diametrálně jinde. Ford tu má v nabídce dva nové (tedy loni neprodávané elektromobily), což čísla logicky posouvá výš, ale pokud se podíváme jen na loni prodávaný Mustang Mach-E, pak je za první půlrok v Evropě podle čísel Data Force s pouhými 3 239 prodanými vozy úplně v háji vedle loňských 10 293 kusů prodaných za stejné období (-68,6 %).

A Kia? Také ta tu má nová želízka v ohni, která celkový dojem matou, ale EV6 (9 960 aut letos vs. 13 677 loni) i EV9 (4 982 vs. 5 407 aut) jsou na tom meziročně jen o málo líp než v Americe. Ale víte co, jak se dnes asi už učí ve školách: S elektromobilitou na věčné časy a nikdy jinak! A ty, kteří ještě nepochopili, je třeba dehumanizovat a udělat z nich třeba šváby. A zašlápnout je, však co také se švábem? Hlavně se nezajímat o realitu, nesledovat přání zákazníků, neřešit nějaký širší prospěch... Je třeba se obejmout a za zvuku elektrické internacionály vyrazit světlým zítřkům vpřed, zpátky ni krok.

Omlouváme se, že jsme to nepochopili hned. Ale jak vidíte, už se napravujeme, už to přichází...

Neměly se náhodou zrovna teď prodávat třeba Kie EV6 jako housky na krámě? No nic. Foto: Kia

Zdroje: Kia, Ford, Data Force, Autoforum.cz

