Elektrické Mercedesy dostanou směšná nová jména, ukazují, jak moc se hra otočila před 8 hodinami | Petr Miler

Tohle už je opravdu komedie - nová jména elektrických Mercedesů nejenže se snaží zastřít, že jde elektrické vozy, ale navíc jsou nesmyslně dlouhá. Přídomek „with EQ Technology” nikdo normální používat nebude.

„Myslí, že jsem úplně blbá?” otázala se mě už loni má partnerka, když jsem jí předestřel, že její kdysi oblíbené Audi A6 už se nebude jmenovat A6. Změní své jméno na A7 v podstatě proto, aby Audi za A6 „vydávalo” docela jinak koncipovaný elektromobil a přimělo tak tradiční klientelu koupit si elektrického nástupce „omylem”.

Nevíme, jak moc velký si úspěch Audi od tohoto kroku slibuje, část lidí se ale jistě nachytat nechá - přece vždycky kupovali A6, a jdou si tedy pro novou A6. A když jim prodejce řekne, že je jen elektrická, ale to je skvělý nový projev „Vorsprung durch Technik”, prostě si ji koupí a až pak se budou divit, jak moc jinak fungující vůz dostali. Přesto nepochybuji o tom, že většina lidí bude stejně reagovat jako má partnerka a takový krok způsobí více zla než dobra.

Je to v podstatě zavádějí, klamavá obchodní praktika, která nejlépe ukazuje, jak moc se hra kolem elektromobilů otočila, jak moc výrobci ztratili jistotu, že je lidé budou kupovat. Dříve k věci zaujímali úplně opačný postoj - elektrickým novinkám dávali nová jména, nové designy, koncipovali je jako něco skvělého, nového a převratného, co musí být vidět, co se musí odlišit - viz třeba Volkswageny ID. Postupem času ale zjistili, že tím těmto vozům nedělají službu a jen dovolují lidem je snadno odlišit jako něco, co jednoznačně nechtějí. A tak je nyní začínají naopak skrývat ve svých nabídkách jako něco, co od zbytku produkce rozeznáte co nejméně.

Úplně tím samým procesem nyní prochází Mercedes. Také ten chce, pardon chtěl být jen elektrický už za pár let a vytáhl s novou řadou modelů EQ. Dal jim úplně nový design, nová jména, předkládal je jako vozy budoucnosti, až poznal, že jde o propadáky nechtěné ve formě nových i ojetých aut a raději s nimi zase hned končí. To ale neznamená, že končí s elektrickými auty - jen je bude po vzoru Audi v nabídce co nejvíc „maskovat”, aby v zákaznících nevzbuzovaly odpor. A udělá to hned.

Důkazem budiž elektrické provedení třídy G, z podstaty nesmyslné auto, které s jeho velikostí, hmotností, obvyklými výkony nebo zaměřením nejde se současnými akumulátory vyvinout do podoby čehokoli kloudného ani omylem. Mercedes by se na takové auto měl vykašlat úplně a počkat s ním do doby, než bude s to být konkurenceschopné, takhle ale dnes automobilky neuvažují. Místo toho ho schová do nabídky Géčka jako takového.

Také tento vůz se měl jmenovat EQG a být na první pohled rozeznatelný, jak ale nyní informuje sám Mercedes a upřesňuje Auto Express, vůz se představí 24. dubna v méně specifické podobě a bez specifického označení. Bude to prostě třídy G 580 s přídomkem „with EQ Technology”, stejné označení pak má dostat třeba elektrická třída C apod.

Musím říci, že si lámu hlavu nad tím, jaký brainstorming musel předcházet této volbě. Ustoupení od označení EQG je v kontextu výše zmíněného logické a nepřekvapivé, ale „with EQ Technology”? Probůh, to zní jako snaha maskovat elektrický pohon ad infinitum. Automobilka mohla sáhnout třeba po jméně G 580 E nebo EV, vůz si mohl říkat G 580 Electric, cokoli z toho by dávalo smysl, také by to ale moc křičelo cosi o elektrickém pohonu. Dodatek „with EQ Technology” je nicneříkající, nevyslovitelný, neodlišitelný od hybridních pohonů apod. Dokážete si představit, že někdo přijde do českého dealerství Mercedesu a říká, že chce něco „with EQ Technology”?

Na jednu stranu je to úsměvné, na tu druhou to ukazuje, jak obrovským trápením zacházení s elektromobily pro automobilky je. Musí to vědět, přesto místo toho, aby podobné nesmysly zahodily do koše, cedí přes zuby strojené úsměvy a kárají každého, kdo si o zřetelně nahém císaři dovolí říci, že nemá šaty. Tento to oklikou sám přiznává už dva týdny před premiérou.

Mercedes EQG nebude EQG, půjde o model G 580 with EQ Technology 2024. Absurdní změna těsně před odhalením jde ruku v ruce se snahou elektromobily v nabídkách spíše zastírat, než se jimi chlubit, tady to ale Němci vzali za hodně špatný konec. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Mercedes-Benz, Auto Express

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.