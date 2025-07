Elektrické Mercedesy jsou takové fiasko, že je automobilka někde s létem zlevnila až o 320 tisíc Kč včera | Petr Miler

Za 320 tisíc se pořád dá koupit celé nové auto. Anebo můžete až v této výši dostat slevu na elektrické propadáky Mercedesu, a to paradoxně nejvíc tam, kde touto dobou měly spíš zdražovat kvůli zavedeným clům, tedy v USA.

Jak moc trpělivosti budou mít zástupci největších akcionářů Mercedesu, než se zbaví současného šéfa automobilky Oly Källenia? To ví jen oni, jsme ale přesvědčeni, že čas švédského manažera ve vedení automobilky se krátí s každým dnem, kdy se automobilce hroutí její prodeje a zisky. A on svými dalšími rozhodnutími jen přilévá olej do ohně všeho toho zmaru.

Firma má za sebou velmi tristní kvartál, během nějž se meziročně připravila skoro o desetinu věch zákazníků, to je brutální pokles. Nejvíc rmoutit ji ale musí pohled na prodeje jejích elektrických modelů. Vozy, které zaplevelily nabídku značky od sklepa po půdu (CLA, EQA, EQB, EQE, EQS, EQE SUV, EQS SUV, Třída G „s technologií EQ”, to je maskované elektro, EQT a EQV - tohle není humor, skutečně už 10 typů) a měly se stát jedinými nabízenými vozy od roku 2030, se prodejně meziročně propadly o alarmujících 24 procent. A možná ještě víc fascinující je, že celá tahle skvadra se zmohla na pouhých 35 tisíc aut prodaných za kvartál po celém světě. Z 453 700 vozů celkem je to při zmíněném počtu modelů vážně směšné množství.

Jsme přesvědčeni, že vyžaduje velmi málo inteligence, aby člověk v takové situaci poznal, že tudy cesta opravdu nevede. Källenius se tváří, že pochopil, to dělá velmi rád, ale nekoná. A vlastně se ani tak přesvědčivě netváří. To, co si nedávno dovolil říci, by v normálně fungující firmě mělo pramenit v okamžitý konec, nemluvě o tom, co následovalo. Vypadá to, že valná hromada by udělala lépe, kdyby do vedení firmy posadilo chrousta.

Nejsem zrovna entomolog, jeden mi ale říkal, že chroust má tak málo inteligence, že není schopen efektivně reagovat ani na vnější impulsy, a tak se rozhoduje v podstatě generátorem náhodných čísel. Když se ho pokusíte zabít tak, že by mohl uniknout smrti předjímáním vašeho kroku, nezareaguje na to, co děláte, s 50% pravděpodobností udělá úhybný manévr na jednu nebo na druhou stranu bez ohledu na to. Sám by prostě nic lepšího nevmyslel, a tak je pro něj 50 % slušná šance na život.

Mercedes je na tom dnes podobně. Pokud by tedy ve vedení firmy seděl chroust, s 50% pravděpodobností od elektrických aut skutečně ustoupí, což je znovu docela slušná šance na přežití. Källenius s něčím takovým jistě počítá též, ale 50% šanci tomu zřetelně nedává, když po opakované údajné změně zaměření a stále tristnějších výsledcích říká věty jako tu, že s dalším novým elektrickým modelem „jsou všechny teoretické argumenty proti elektromobilitě vyvráceny”, takže lidé přece musí začít taková auta kupovat. Tento člověk je pořád přesvědčený, že se vydal po správné cestě.

Třeba ale jeho schopnost konat správně podpoří aktuální dění, které svědčí o stále se zhoršující schopnosti modelů EQ najít si zákazníky. Není to něco, co by automobilka chtěla ventilovat, neboť když se o tom zmínil jeden ze zaměstnanců dealera Mercedesu na sociálních sítích, musel jej později smazat. Kolegové z Car Buzzu si ale všimli včas, a tak se teď ví, že v USA třícípá hvězda ve snaze něco prodat zlevnila modely EQ následujícím způsobem:

EQE: na 66 100 USD místo 76 050 USD (sleva o 9 950 USD, asi 210 tisíc Kč)

EQE SUV: na 66 100 USD místo 79 050 USD (sleva o 12 950 USD, asi 274 tisíc Kč)

EQS: na 101 400 místo 105 550 USD (sleva o 4 150 USD, asi 88 tisíc Kč)

EQS SUV: na 91 100 místo 106 400 USD USD (sleva o 15 300 USD, asi 323 tisíc Kč)

Slevy jsou tedy masivní, až o víc než 320 tisíc Kč na auto. A mimochodem na směšné cifry vedle těch, které stále platí u nás, rozdíly jsou i víc než půlmilionové. Bylo by to samo o sobě zajímavé, je ale třeba dodat ještě dva faktory:

- USA zvýšily cla na dovoz takových aut, takže slevy jdou úplně opačným směrem,

- v září USA přestanou tato auta federálně dotovat o až 7 500 USD (skoro 160 tisíc, u Mercedesu to ale není aplikovatelné na všechny modely), což jiné značky berou jako poslední šanci prodat tyto vozy za současné ceny, než je budou muset zlevnit v mnohem větší tržní řeži.

A Mercedes za takové situace stejně masivně zlevní? Jak velký nezájem o všechna ta EQ musí být? A kolik asi nyní prodělá na každém voze, když mu přibyly desítky procent nákladů a on o desítky procent zlevňuje? Milion? Můžeme jen domýšlet. Jedno ale víme jistě - Ola K. není pro řízení automobilky v této době milionová volba.

Připomenout na tomto místě se sluší slova Wendelina Wiedekinga, bývalého šéfa Porsche, zachránce firmy před úpadkem a strůjce jejího moderního úspěchu. Ten svého času v reakci na záměry zbylé části vedení s některými modely slavně řekl: „Každý produkt musí vydělávat peníze. Jinak se prostě věnujete koníčku, a to není úkolem automobilového průmyslu.“ Mercedes se dnes věnuje spoustě koníčků. Možná je na čase dělat zase automobilový průmysl...

Mercedes EQS je jedním z řady elektrických modelů značky, které totálně zachází na úbytě. Dění v USA o tom svědčí víc než co jiného. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Car Buzz, Mercedes-Benz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.