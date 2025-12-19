Elektrické plány Fordu se dál hroutí. Baterky za 135 miliard nemá do čeho montovat, o skutečných záměrech roky lhal
Petr MilerHistorie celé operace spojené s nákupem dnes nepotřebných baterek ukazuje neuvěřitelné lži a přetvářky, které ze strany Fordu jeho plány roky provází. Automobilka celou operaci zahájila až dlouhé měsíce poté, co navenek začala tvrdit, že mění směr.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrické plány Fordu se dál hroutí. Baterky za 135 miliard nemá do čeho montovat, o skutečných záměrech roky lhal
před 9 hodinami | Petr Miler
Historie celé operace spojené s nákupem dnes nepotřebných baterek ukazuje neuvěřitelné lži a přetvářky, které ze strany Fordu jeho plány roky provází. Automobilka celou operaci zahájila až dlouhé měsíce poté, co navenek začala tvrdit, že mění směr.
Pokud se koncem této dekády bude volit automobilka s nejvíc nekoncepčně uvažujícím, strategicky marným a sebezničujícím vedením v moderní historii, Ford bude žhavým kandidátem na to dostat náš hlas. Co firma v posledních letech předvádí, bere dech.
Pramení z toho vskutku tragikomická show - komická tím, co také lidé z nejvyššího vedení umí předvádět, tragická tím, jak zničující dopad to má na prodeje. Ford už v roce 2021 vsadil na špatnou kartu a každý soudný člověk to viděl, navíc z této sázky nikdy z vlastní vůle skutečně neslevil A přehodnocuje ji až v úplné krajnosti, také to je vidět na aktuálním dění.
Jak si všimli kolegové z Carscoops, partner Fordu na poli výroby baterií, firma LG Energy Solution, mezi povinně zveřejňovanými informacemi pro akcionáře v domácí Koreji uvedla, že americká automobilka zrušila dříve dohodnutý nákup baterií v hodnotě 6,5 miliard USD (asi 135 miliard Kč) s odvoláním na měnící se podmínky na trhu a upadající zájem o elektromobily.
Elektrické plány Fordu se tak dál dramaticky hroutí, neboť tento krok přichází jen chvíli po odpískání výroby vlastních továren na baterky v ještě vyšší hodnotě. I tento krok je ale dramatický - 6,5 miliardy dolarů představuje zhruba třetinu tržeb divize Energy Sollution firmy LG za celý rok, nešlo tedy ani v nejmenším o nevýznamný obchod.
To je na jednu stranu pozoruhodný, na tu druhou nepřekvapivý krok - elektrické Fordy na zákazníky nefungují, několik stávajících i budoucích modelů s elektrickým pohonem bylo odpískáno a firma takové baterky nemá do čeho montovat, jsou jí k ničemu. Z podání se ale dozvídáme další detaily, které ukazují, jaké přetvářky se Ford na tomto poli do poslední chvíle dopouštěl.
Právě zrušený nákup totiž Ford u LG provedl v říjnu 2024. Podle něj mělo LG zavázalo dodat Fordu v letech 2026 až 2030 plných 34 GWh baterií, což by samo o sobě stačilo k výrobě asi půl milionu elektrických aut ročně - čísla, kterému se Ford nikdy ani zdaleka nepřiblížil, navíc šlo jen o jeden ze zdrojů baterek z mnoha. Soustřeďme se ale na onen datum - říjen 2024. To je plných 8 měsíců poté, co sám šéf Fordu začal říkat, že elektrická strategie selhala, že někdejší sázky na jednu kartu lituje a že to celé byla „pitomá vize”.
Byla to zas jednou lež. Anebo vám dává smysl, že si v únoru nasypete popel na hlavu s těmito slovy a v říjnu si objednáte baterky za 135 miliard pro auta, která jsou součástí oné „pitomé vize”? Šéf Fordu Farley se zjevně nakazil „tavaretitidou” a začal říkat věci, o nichž věděl, že jsou líbivé pro zákazníky i akcionáře. Ale současně činil kroky, které šly přesně opačným směrem.
Je skutečně neuvěřitelné, jakých her jsme na tomto poli svědky. Kdyby manažeři automobilek svého času podlehli nějaké iluzi, vsadili na špatnou strategii a tu pak změnili, je to normální obchodní omyl - hloupý, ale omyl, stane se. Tohle ale není ten případ. Vsadili na věc, o které nejspíš sami věděli, že je nesmyslná, o které jistě věděli, že je nepopulární a zákazníky odmítaná, navenek to proto připouštěli a hovořili o změně, za což získávali (i náš) potlesk. Na pozadí ale stejně počítali s původním, většinou trhu odmítaným plánem, jehož proveditelnost měla být zajištěna shora. A až nyní, kdy se ukazuje, že to tak prostě technicky a ekonomicky nemůže být, skutečně něco mění za cenu stovek promrhaných miliard.
Co na tohle lze říci? Hanba? Nepochopíme, jak je možné, že Farley zůstává u vesla Fordu, opravdu ne. Nakonec i Tavares musel jít a nedovedeme si představit, že by Jima F. minul stejný osud.
Kdo se Fordu žádal o podobná auta? Skoro nikdo. Kdo je kupoval a kupuje? Skoro nikdo. Jak dlouho to Ford ví? Léta a přiznal to, přesto i poté nakoupil baterky za stamiliardy na mnoho let dopředu. Teď musí podobné kroky rušit a spolu s tím se dostává ven celá ohavná přetvářka s tím spojená. Foto: Ford
Zdroje: Carscoops, Ford
Bleskovky
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
před 7 hodinami
- Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
včera
- Automobilka vzala rekord slavného okruhu značce, která jí ho vzala předtím, ta ho vzala předtím té první a předtím si to daly ještě jednou
16.12.2025
Nejnovější články
- Narychlo ušitý nový Mercedes CLA se spalovacím motorem je z nouze ctnost roku, na semaforech se bude bát Dacií
před 2 hodinami
- Šéf Jaguaru zkusil obhájit, co s firmou provádí, zjevně pořád nechápe
před 3 hodinami
- Ironie: Automobilka vrátila do nabídky prý přežité motory V8. A teď je chce tolik lidí, že je nestíhá vyrábět
před 5 hodinami
- Když to Mercedesu nejde s auty, zkusí to jako developer. Chytá vlastní luxusní město, Mercedes Places, bez legrace
před 6 hodinami
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.19. 15:53 - Truck Daškam
- PF 2022 až 2026 12.19. 15:21 - pavproch
- BMW Divize 12.19. 14:32 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 12.19. 11:02 - GeneHawkins
- Škoda Auto obecně 12.18. 20:26 - tommas
- IT poradna 12.18. 15:55 - pavproch
- Za kolik jezdíte s benzínem? 12.18. 15:11 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 12.18. 14:47 - řidičBOB