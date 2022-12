Plány VW s elektromobily dostaly další ránu, řešení klíčových problémů nepřijde nejméně ještě 6 let před 9 hodinami | Petr Prokopec

Je otázkou, zda to jinak nejde, nebo VW stále více cítí, že vsadit vše na jedinou kartu je a bude ošidné. Šéf koncernu na každý pád odklepl plán, dle kterého se skutečně inovativní platforma pro elektrická auta opozdí minimálně o dva roky.

„Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný,“ padlo kdysi ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Jednu z legendárních hlášek lze dnes bezezbytku vztáhnout ke skupině Volkswagen. Německý koncern se totiž před několika málo lety rozhodl, že jeho budoucnost leží v elektromobilitě. Na oltář tohoto pohonu pak jeho někdejší šéf Herbert Diess položil skoro vše, co mohl, tedy i do té doby proklamovanou kvalitu a spolehlivost firemních bestsellerů. Zatímco tedy třeba Golf sedmé generace je i konkurencí uznávám dodnes, na jeho nástupce prší zasloužená kritika, a to i z vlastních řad.

Diess byl nicméně po zásluze odejit, ovšem kroky, které učinil, hned tak nepůjde napravit. Pokud by navíc Volkswagen skutečně trval na tom, že nic jiného do budoucna již nebude vyrábět, pak kdysi největšího výrobce světa čeká opravdu strmý sestup. Nejde jen o to, že veškeré koncernové značky za prvních devět letošních měsíců prodaly pouze 366 tisíc aut osazených čistě bateriovým pohonem. Problémem jsou zejména technologie, které je nyní řadí někam do průměru.

Řeč je hlavně o čtyři roky staré platformě MEB, která měla VW, Škodu, Cupru a spol. dostat daleko před konkurenci. Jenže nic z toho se nestalo, místo toho koncern začíná stále více zaostávat. I proto se Němci upnuli k nové architektuře SSP, která skutečně měla přinést kýžený pokrok. Vozy na ní postavené se pak měly začít objevovat již v roce 2026. Dané plány ovšem vzaly za své, platforma umožňující instalaci 800voltového elektrického okruhu se totiž nejdříve objeví v roce 2028. A to je pro elektrické plány koncernu velká rána, neboť si ještě 6 let musí vystačit s tím, co neohromuje ani dnes.

VW tak přijde pouze s evoluční verzí MEB, do které hodlá investovat dalších 1,5 miliardy Eur (cca 36,52 mld. Kč). Při pohledu na dosud známá fakta se ovšem nezdá, že by se do Wolfsburgu vrátil zdravý rozum. Architektura má totiž sice umožnit zakomponování nových lepších baterií, ovšem i nadále počítá se 400voltovým elektrickým okruhem. To ovšem znamená, že VW bude moci dobíjet svá auta při výkonu zhruba 175 až 200 kW.

Právě to se jeví jako jedna ze zásadních slabin, neboť mnozí výrobci díky 800voltovému okruhu již umožňují dobíjení při výkonu 350 kW. Pravda, takových stanic je sice aktuálně jako šafránu, ovšem dá se předpokládat, že jejich počet bude postupně růst. Elektromobily VW, Škody a dalších koncernových značek je ovšem nebudou moci využívat naplno. Místo toho si pouze drobně polepší oproti stávajícímu maximu v podobě 135 kW.

Je tedy vskutku otázkou, kterak chce VW konkurovat zbytku světa. „Nejsme si na 100 procent jistí, co kdy přijde. Co ale víme, je, že vše se o trochu opozdí, řekněme o dva roky,“ uvedl na autosalonu v Los Angeles šéf Volkswagenu Thomas Schäfer. Nyní tomuto vývoji požehnal i Diessův nástupce Oliver Blume. To by ale ve finále mohla být i dobrá zpráva. Čím méně totiž koncern bude tlačit na elektrickou pilu, tím snáze a levněji zjistí, že potřebuje pestrou, nikoli jednolitou nabídku řešení mobility. Všechno zlé tak může být nakonec k něčemu dobré.

Stávající ID.3 začal koncernovou platformu MEB využívat jako první. Aktuálně jde pak o největší letošní propadák značky. A jelikož u této architektury bude muset celý koncern VW setrvat i nadále, nedá se čekat, že by z něj pouze drobné inovace udělaly bestseller. Foto: Volkswagen

