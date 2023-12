Elektrické Porsche Macan bude nesmysl. S až 610 koňmi, víc jak 2,3 tuny a ekvivalentem 25litrové nádrže nedojede nikam před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Věříme, že zákazníkům používajícím tohle auto k dojíždění za prací do centra a k rozvozu dětí do škol nebo na kroužky to bude jedno. Pokud se ale s novým Macanem budete chtít rychleji dopravit někam dál, počítejte s reálným dojezdem 100 až 150 km. K čemu to je?

Menší SUV s názvem Macan představilo Porsche již v roce 2014. Od té doby došlo na tři výraznější modernizace, stejně jako na bezpočet menších. Kromě toho automobilka z Zuffenhausenu začala pracovat na nástupci, u kterého nicméně hodlá radikálně přehodit výhybku. V plánu je totiž elektrická varianta, vedle které má stávající spalovací provedení ještě nějaký ten rok koexistovat. Jakmile ovšem definitivně zamíří k ledu, bude Macan disponovat už jen bateriovým pohonem. Ve světle aktuálně odhalených některých parametrů si ovšem nejsme jisti zda je to dobrý nápad.

Macan a Cayenne jsou totiž nejprodávanějšími modely Porsche, přičemž větší SUV za prvních devět letošních měsíců dosáhlo na 64 457 registrací, zatímco to menší jich má na kontě 68 354. Vedle toho s elektromobilem Taycan je v rámci stejného období spojeno 27 885 prodaných aut. Ve chvíli, kdy tedy na světě nebude spalovací Macan, riskuje značka nemalý sešup. S bateriovým pohonem totiž bude stoprocentně spojena vyšší cena. Za tu pak lze počítat s mnohem menší využitelností.

Porsche sice zatím nedalo do placu veškerá data, to podstatné však oznámilo. Víme tedy, že Macan ve všech verzích dostane baterie o kapacitě 100 kWh. Něco takového však odpovídá zhruba 25litrové nádrži na naftu, se kterou by se možná dalo dojet daleko s ekvivalentem Golfu, ne však s Macanem. Možná vám to přijde přehnané, ale to s tímhle autem nemáte zkušenosti.

My máme dost odježděno s verzí GTS, obecně schopným autem, se kterým se ale kvůli jeho aerodynamického odporu a nemalé hmotnosti (1 895 kg) nedá jezdit úsporně, ani kdybyste se roztrhali. Jet s tímto 360koňovým modelem za 15 litrů na 100 nechce žádnou dravou jízdu, cokoli ambicióznějšího znamená 20litrový apetit. Ani s příplatkovou 75litrovou nádrží nejde o auto, se kterým byste se mohli na jedno tankování rozvášnit, dojezd 300 až 350 km pro bezpečné dotankování je maximem. Elektrický Macan má ale mít ekvivalent její třetiny.

A to není vše. Hmotnost vozu sice Porsche nezveřejnilo, ale pokud Taycan váží 2,3 tuny, může být Macan lehčí? Jak by mohl? K tomu víme, že auto dostane do vínku až 610 koní a 1 000 Nm točivého momentu. To jsou čísla jak z říše snů, načež je snadné uvěřit, že sprint z klidu na stovku se odehraje okolo 3 sekund, což je daleko lepší čas než u stávajícího nejrychlejšího provedení (GTS potřebuje 4,6 s), jak daleko ale s využitím dynamického potenciálu dojedete? To budou desítky kilometrů, svižnější bezstarostnou jízdou možná o 150. K čemu tohle je?

Bude to platit tím spíš, když Jörg Kerner, viceprezident Porsche pro tuto modelovou řadu, říká, že cílem značky bylo vyrobit nejsportovnější model ve svém segmentu. Takový vás bude nutit jezdit aktivněji, nemá na to ale šťávu, tady skoro doslova. Je pak sice hezké, že nový Macan dostal do vínku rozložení hmotnosti v poměru 48:52, řiditelnou zadní nápravu či v některých verzích také stavitelný vzduchový podvozek. Jenže k čemu to všechno je, když bude třeba v každé zatáčce bojovat s nemalou masou a akceschopnost auta bude nevyhnutelně mizerná.

Samozřejmě jsme si vědomi toho, jak je spousta Macanů využívána (často je to auto pro manželku na ježdění do města a rozvoz dětí), tam žádný problém nebude. A zákazníkům Porsche bude více nebo méně putna i vyšší cena a omezená životnost. Ale pořád existují lidé, kteří používají Macan jako cestovní auto. A těm prostě nemá šanci vyhovět.

Pokud vám ke štěstí stačí první zmíněné využití, novinku si budete moci objednat příští rok, s převzetím vozu ale počítejte spíše až v tom následujícím. Uvnitř pak budete moci počítat nejen s 12,6palcovým digitálním přístrojovým štítem, ale také 10,9palcovou obrazovkou multimédií. A pokud vám to nestačí, za příplatek může stejně velký displej dostat před sebe také spolujezdec. Automobilka je pak obzvláště hrdá na nový head-up displej, jenž bude promítat informace zhruba 10 metrů před vás, kde je tak možné počítat s 87palcovým virtuálním plátnem. Chybět pochopitelně nebudou ani multimédia, jenž standardně nabídnou Android Auto a Apple CarPlay.

Nový Macan přepřahá na elektřinu, k dispozici však bude mít pouze ekvivalent 25litrové nádrže. Co myslíte, jak daleko asi s takovým paketem zvládne dojet SUV, jenž bude párovat 610 koní s minimálně dvěma tunami hmotnosti? Foto: Porsche

Zdroje: Porsche, Wilco Blok@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.