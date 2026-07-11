Elektrické Porsche Macan je už teď propadák. Kolaps prodejů o 40 procent z beztak nízkých čísel říká vše, dojnou krávu zabili za dva roky
Petr MilerČekali jsme, že půjde o fiasko, ani při veškeré skepsi nás ale nenapadlo, že bude až takové. Tohle byl bestseller značky, dnes je elektrická verze ráda, že dosahuje poloviny prodejů modelu 911. A příští rok může být snadno ještě hůř.
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Elektrické Porsche Macan je už teď propadák. Kolaps prodejů o 40 procent z beztak nízkých čísel říká vše, dojnou krávu zabili za dva roky
11.7.2026 | Petr Miler
Čekali jsme, že půjde o fiasko, ani při veškeré skepsi nás ale nenapadlo, že bude až takové. Tohle byl bestseller značky, dnes je elektrická verze ráda, že dosahuje poloviny prodejů modelu 911. A příští rok může být snadno ještě hůř.
Nevíme, koho kdy u Porsche napadlo udělat z excelentního - a to říkáme jako lidé, kteří nemají SUV v lásce - spalovacího Macanu výlučně elektrický model. Ale jestli si za to každý den aspoň dvakrát nenafackuje před zrcadlem, měl by s tím honem rychle začít.
Toto rozhodnutí jsme věcně kritizovali od prvního dne, kdy bylo učiněno, reakcí od Porsche nám ale vždy bylo akorát pohrdání, zesměšňování nebo zastrašování. Přitom se stačilo nad věcí zamyslet a původní rozhodnutí přehodnotit, pak by automobilka měla i dnes mnohem blíž k té neuvěřitelně ziskové firmě, již po léta byla, a nemusela koukat jen po tom, koho ještě vyhodí, aby se její hospodaření definitivně nepropadlo do červených čísel.
Od zvoleného směru jsme automobilku odrazovali už z principu - kdo Macan zná, ví, že je to už pro svůj výkon, velikost a hmotnost docela bumbrlíček, což je vlastnost s elektrickým pohonem značně neslučitelná, pokud s autem chcete někam dojet a netrávit mládí u nabíječek. A Macan dost lidí jako cesťák používá, ne že ne. Přidejte si do rovnice ztrátu hodnoty elektrických aut a máte skoro celý smutný obrázek. Jeho zbytek pak už jen dokreslila osobní zkušenost s vozem, která byla navýsost tragická.
Elektrický Macan je Porsche asi tolik jako je Luce Ferrari - nijak. Je to vzhledově podivné (byť Luce je pochopitelně ještě jinde), uvnitř lacině a nedomyšleně působící auto s nijakým charakterem. Že neokouzlí nás, nepřekvapí, ale pokud jej jasně odmítají zákazníci první generace z důvodů, které vlastně nemají s jeho pohonem ani mnoho co do činění, je jasné, že něco je velmi špatně. Takové auto se na vyšších příčkách prodejních tabulek neudrží dlouho, a tak ztrácí půdu pod nohama ještě rychleji, než bychom čekali.
Porsche si tak je znovu ověřuje jím už dříve pochopená „pravidla elektrické hry”, která posílají odbyt Macanu Electric do kytek bleskovým tempem. Firma právě vydala data o svých prodejích za první letošní půlrok a žádné pěkné čtení to není, však už jen 122 306 celkově prodaných vozů znamená 16% meziroční pokles. A zkáza Macanu s ním má hodně do činění.
Porsche v některých zemích mimo EU pořád prodává spalovací první generaci, která se pořád (je to 12 let starý model!) prodává lépe (19 695 aut) než Macan EV po celém světě (15 620 aut). Je to ale hlavně oněch 15 620 elektromobilů, které šokují. Loni za stejné období totiž automobilka dodala 25 884 aut stejného typu, odbyt je tak dole skoro přesně o 40 procent. Pokud Macan v překladu něco znamená, pak je to ode dneška „total brutal animal”. Ztratit tak velkou část prodejů meziročně už druhý rok po vstupu na trh... To bere dech.
K věci ještě jedno číslo. I v roce 2024, kdy se Macan doprodával pořád jen spalovací jako 10 let starý model, oslovil za stejné období 39 167 kupců. A protože přesně tento spalovací typ ve výrobě končí tento měsíc, bude elektrická verze tou jedinou, co Porsche zbude v rukou. Srovnání dnešního odbytu Macanu Electric a pozdního odbytu spalovací verze první generace pak hovoří o ztrátě neskutečných 60 procent zákazníků. A to se bavíme o novém voze, který se dosud nestihl pořádně zdiskreditovat vším, co je na něm špatně.
Úspěchu Macanu Electric jsme nikdy nevěřili, byl to nonsens od prvního dne. Že to ale bude až takový propadák, nás nikdy ani ve snu nenapadlo, ani ve snu... Z bestselleru, který firmu živil jako máloco jiného, se stal propadák, který nedosahuje ni poloviny prodejů sportovní 911. Je třeba něco dodávat?
„I was built to be the best, number one and nothing less.” No, tak to je špatný hudební podkres, tohle auto je spíš za nulu, nezájem o něj ve srovnání se spalovacím předchůdcem je až děsivý. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
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