Elektrické Porsche s až 1 108 koňmi je na okruhu o 12 s pomalejší než 510koňové, o milion levnější spalovací auto před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Není na něm nic špatného, zrovna automobilka dekády si zakládající na nízké hmotnosti ale musí nejlépe vidět, jak ohromně marní potenciálem. Však ani s tak silným autem v okruhové úpravě nedokáže vyrovnat 4 roky starý výkon o polovinu slabší a citelně levnější 911.

Na počátku letošního ledna se Porsche pochlubilo časem 7 minut a 7,55 sekundy, kterého na Nordschleife dosáhlo s upraveným Taycanem. Nešlo tehdy ani o absolutní, ani o elektrický rekord, přesto se jej automobilka pokoušela stavět do dobrého světla zejména ve srovnání s Rimacem Nevera. Právě ten tehdy byl a nadále je držitelem rekordu elektrických aut s časem 7 minut a 5,298 sekundy. A i když jeho výkon poslal do kolen málokoho, je třeba uznat, že Porsche dosáhlo téměř stejného výsledku s jistě dramaticky levnějším autem. Za chorvatský hypersport totiž majitelé platí minimálně 2,2 milionu dolarů, tedy skoro 51 milionů korun.

Porsche je skutečně zásadně levnější, na jeho cenu si nicméně posvítíme až za malý moment. Nejprve zmíníme, že se nový Taycan nazvaný skutečně Turbo GT blýskl ještě jedním okruhovým časem. Testovací jezdec značky Lars Kern totiž obkroužil také americkou Laguna Seca Raceway, kterou zvládl za 1 minutu a 27,87 sekundy. Nevera se na tomto okruhu nikdy oficiálně neobjevila, a proto titul nejrychlejšího produkčního elektromobilu na této trati drží Porsche. A co dál? Moc už toho není.

Taycan Turbo GT je nepochybně rychlým autem, je ale třeba dát si věci do kontextu. Je to totiž také velmi těžké auto, které ve standardním provedení váží 2 220 kg, v tom odlehčeném pak 2 145 kg. A to je v podstatě okruhová verze bez zadních sedadel, něco jako Porsche 911 GT3. A právě srovnání s ním nastavuje Taycanu kruté zrcadlo.

Novinka dosahuje své dynamiky díky příchodu nového zadního elektromotoru. Jeho soustava tak standardně produkuje 789 koní, která při maximální akceleraci stoupá na 1 034 koní. Respektive na dvě sekundy dokonce na 1 108 koní. To je nejvyšší číslo, jaké kdy s produkčním Porsche bylo spojeno. A náskok oproti spalovací 911 Turbo S, která má na kontě „jen“ 650 koní, je opravdu nemalý. Ještě větší je pak ve srovnání s verzí GT3, jenž se musí obejít bez přeplňování či pohonu všech kol a disponuje „pouhými“ 510 koňmi. Přesto je na Nordschleife dramaticky rychlejší.

Už v roce 2020 - dnešní čas by tedy byl díky vývoji na poli pneumatik skoro jistě ještě lepší - dosáhlo času 6:55,34 - znovu s Larsem Kernem, znovu pod taktovou Porsche. Taycan Turbo GT je tak se stejnými dvěma sedadly, podobnými vychytávkami a víc jak dvojnásobným výkonem o 12 sekund pomalejší. Je přitom dramaticky dražší - Taycan Turbo GT stojí v Česku od 6 164 103 Kč, 911 GT3 od 5 278 020 Kč. To je skoro milion. A to je tu ještě GT3 RS s časem z Nordschleife v podobě 6:44,848. Ani v čistě výkonnostní disciplíně se elektrická alternativa nechytá, rozdíl 23 sekund je diferencí odpovídající několika třídám.

Limity elektromobilů jsou zkrátka neměnné, a to přesto, že Taycan Turbo GT prošel mnohem rozsáhlejšími úpravami, než je jen navýšení výkonu. Začneme u exteriéru, který profituje hlavně z příchodu velkého zadního křídla doplněného Gurneyho klapkou. Čelní splitter i zadní difuzor pak disponují tzv. aerokapsami, což v kombinaci s podvozkovými elementy zvyšuje přítlak na 220 kg. Ten je nicméně spojen s variantou osazenou paketem Weissach.

Bavíme se tedy o oné odlehčené verzi (čas standardního provedení z Nordschleife není znám), která se po instalaci zmíněného křídla musí obejít nejen bez zadních sedadel, jejichž místo zabralo karbonové plato, ale i se základním audiosystémem bez zadních reproduktorů, s manuálním ovládáním víčka dobíjecího portu z místa spolujezdce nebo s menším množstvím tlumicího materiálu. Není to tedy rodinné auto vs. supersportovní kupé, bavíme se o dvou okruhových specialitách.

Veškeré tyto modifikace dělají Taycan Turbo GT o 70 kg lehčí než základní variantu bez křídla, ovšem se zadními sedadly. Ta je pak pro změnu o 75 kilo lehčí než Taycan Turbo S, a to jak kvůli rozsáhlejšímu užití uhlíkových vláken, tak s ohledem na standardní karbon-keramické brzdy a kovaná 21palcová kola. V přímce tak novinka ze Zuffenhaunsenu jen stěží najde soupeře, neboť bez paketu Weissach zvládá stovku za 2,4 sekundy, s paketem pak za 2,2 sekundy. Ale jen do času - maximálka činí 290 resp. 305 km/h a výsledky z okruhů jsme si řekli.

Dodejme, že Tesla Model S Plaid na Ringu zaostává o 18 sekund, což je další rozdíl třídy, je to ale pořád aspoň ono komfortní rodinné auto. Porsche je tak mezi elektromobily králem - vedle Tesly absolutně, vedle Rimacu vzhledem k ceně. Ale jen do chvíle, než Taycan Turbo GT srovnáme s jeho spalovacími sourozenci, vedle kterých hraje spíš třetí housle. Však podobných výsledků na okruzích dosahuje i značně komfortně orientovaná 911 Turbo S i se zadními sedadly, špičkovým audiosystémem a elektrickým ovládáním všeho.

Taycan Turbo GT je k mání ve dvou verzích. Obě mohou nabídnout až 1 108 koní, ta ověnčená paketem Weissach nicméně disponuje velkým zadním křídlem. Zároveň přišla o zadní sedadla, je tak o 70 kilo lehčí, pořád je ale těžká a pomalá ve srovnání se spalovacími vozy stejné značky s obdobným zaměřením. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.