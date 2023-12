Elektrického nástupce VW Passat skoro nikdo nechce ani za míň jak poloviční cenu. V Číně si ho koupilo pouhých 300 lidí před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Totální fiasko s bilancí „0 až 1 prodané auto na dealera”, tak lze zhodnotit vstup nového Volkswagenu ID.7 na klíčový čínský trh. Rozčarování VW musí být obrovské, však auto v Číně nabízí jen za 744 tisíc Kč a přímého konkurenta si stejnou optikou pořídilo skoro 27krát víc lidí.

Jak si u nás povede nový VW ID.7 coby elektrický nástupce auta, které německá značka dekády prodává pod jménem Passat, můžeme stále jen spekulovat. I když se u nás tento vůz už nějakou chvíli prodává, u počtu registrovaných exemplářů v naší zemi vidíme stále nulu. Soudě dle jeho povahy, cen i prvních recenzí jsou jeho šance na úspěch velmi malé - jde o vůz za skoro 1,6 milionu Kč, který se svou využitelností ani zdaleka neblíží o statisíce levnějšímu novému Passatu na benzin a naftu, který se zatím bude prodávat spolu s ním. A dobrým vodítkem ke stejnému závěru se zdá být i reakce publika na příchod stejného auta do Číny.

Také o jeho tamních cenách jsme vás už dříve informovali. Jsou oproti Česku méně jak poloviční, auto v základu startuje na 237 700 CNY, tedy asi 744 tisících Kč. Stojí prostě cirka o 826 tisíc tisíc míň, přesto jsme vzhledem k tomu, co nabízí - a co v Číně nabízí jiní - konstatovali, že může jít o propadák. Zatím se tato slova bohužel jen naplňují.

Volkswagen svůj ID.7 (v Číně s přídomkem Vizzion) začal prodávat 15. prosince a šéfové automobilky si dodnes musí drbat hlavu nad tím, s jakým nezájmem se setkal. Elektrický liftback si podle tradičních dat čínské agentury pro výzkum chování spotřebitelů CarFans připsal pouhých 300 objednávek během prvních 72 hodin prodejů, což je na poměry čínského trhu něco jako nic.

Zpráva CarFans konstatuje, že dealeři obdrželi 0 až 1 objednávku na ID.7 a konverzní poměr byl pouhých 5 %. A vůz oslovuje velmi úzkou skupinu klientů - 80 až 90 % zákazníků tvoří muži a jejich průměrný věk je poměrně vysokých 40 let. Většina z nich si navíc vůz kupuje jako druhé a další auto v rodině.

Je to jedním slovem fiasko a je jen hořce úsměvné, že podle CarFans odradila většinu zákazníků hlavně vysoká cena ID.7 - i když je tak nízká, že automobilka na voze snad ani nemůže vydělávat. Výsledný stav je pro VW o to horší, že uvedení auta na trh proběhlo souběžně s konkurenčním elektrickým BYD Song L, tedy čínským autem, které také není vyloženě levné (od 189 900 CNY, tedy asi 595 tisíc Kč). Přesto získalo za prvních 72 hodin na 8 000 zákazníků se 7krát větším konverzním poměrem, typickým klientem ve věku 25 až 35 let a 4 až 5 prodeji na dealerství.

Říkali jsme už někdy, že se evropské automobilky stávají nekonkurenceschopnými? Zjevně to tak je, a to dokonce navzdory méně jak poloviční ceně oproti té, kterou v zásadě za totéž musíte zaplatit v Evropě.

Čím může takový ID.7 konkurovat spalovacím autům nebo čínským konkurentům? Po jeho uvedení na trh právě za velkou zdí si asi odpovíte sami. Foto: Volkswagen

Zdroje: Car News China poprvé a podruhé, CarFans

Petr Miler

