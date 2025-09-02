Elektrický Charger je takový propadák, že výrobce musel snížit cenu o víc jak 100 tisíc. Nepomůže tím stejně ničemu
Petr ProkopecDnes působí až surreálně, že se prodejci v souvislosti s tímto autem ještě před začátkem prodejů těšili na žně a ceny šponovali vzhůru. Nakonec ale od prvního dne skutečných prodejů museli přistoupit k nemalým slevám. S těmi nyní přišla i sama automobilka, ale co to změní?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Elektrický Charger je takový propadák, že výrobce musel snížit cenu o víc jak 100 tisíc. Nepomůže tím stejně ničemu
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Dnes působí až surreálně, že se prodejci v souvislosti s tímto autem ještě před začátkem prodejů těšili na žně a ceny šponovali vzhůru. Nakonec ale od prvního dne skutečných prodejů museli přistoupit k nemalým slevám. S těmi nyní přišla i sama automobilka, ale co to změní?
Elektrický Dodge Charger se nejspíš stane největším symbolem neúspěchu elektrických aut ve Spojených státech. Ještě před rokem se přitom dealeři americké značky těšili, že si na nové generaci muscle caru pořádně namastí kapsy. Jenže místo přirážek, které jim měly vydělat na nové bazény, nakonec od prvního dne prodeje museli přijít se slevami. Ty nebyly zrovna nízké, šlo až o necelé čtyři tisíce dolarů neboli o 84 tisíc korun. K tomu navíc bylo možné při volbě leasingu přihodit federální kredit ve výši až 7 500 USD, tedy 157 tisíc korun.
Charger přitom ve verzi R/T oficiálně startoval na 57 995 dolarech (1,2 milionu Kč), jeho 503 elektrických koní tak Američané mohli pořídit za necelý milionu korun. Jenže na toto volání prakticky nikdo neslyšel, Dodge tak základní variantu letos dočasně poslal mimo hru. K mání je tak pouze výše postavená úroveň Scat Pack, která dává k dobu 679 koní. Za ty přitom automobilka ještě donedávna chtěla 64 995 USD (1,36 milionu Kč), nově však cenu snížila o 5 tisíc dolarů, tedy o 105 tisíc korun.
To není úplně málo, Charger Scat Pack je nyní k mání pomalu za stejné peníze, co dřív stál základ. Pomůže to ovšem něčemu? Stěží. Už letos v lednu se totiž ukázalo, že dealeři u některých skladových kousků nabízí slevu přes 20 tisíc dolarů, tedy klidně i víc než půl milionu korun. V té době navíc Amerika stále ještě žila v přesvědčení, že onen federální kredit bude platit až do roku 2032, jak to schválila administrativa bývalého prezidenta Bidena. Návrat Donalda Trumpa ale vyústil ve velké změny.
Dodge navíc v mezičase představil Charger ve spalovací verzi, která počítá s třílitrovým šestiválcem. Ten sice produkuje „pouze“ 426 nebo 550 koní, na druhé straně je však spojen s nižší startovní cenou 54 995 USD (1,15 milionu Kč). Hlavně s ním ale nejsou spojené žádné obavy stran dojezdu či zdlouhavá doba potřebná k doplnění energie. Navíc si bude daleko lépe držet cenu a nabídne také autentický zvukový doprovod, nikoli frašku přehrávanou z reproduktorů.
Nebylo by tedy vůbec překvapivé, kdyby Dodge zakrátko z elektrického provedení udělal model pouze na vyžádání, který by se v oficiální nabídce krčil někde v rohu. Sen o úspěšném elektrickém muscle caru se tak rozplynul během několika málo měsíců. O překvapení ale nejde, takový osud jsme prorokovali již v době, kdy automobilka vyrukovala s konceptem. Přesto všechno se ale rozhodla, že pohár hořkosti si musí vypít až do dna.
Lze už jen dodat, že snížení ceny není doprovázeno žádnými hrátkami s výbavou. Charger Scat Pack tedy za méně nabízí to samé co před několika málo dny. Sleva je tedy jednoznačnou reakcí na nezájem o něj. Pokud ovšem Dodge bude chtít, aby se ledy hnuly, bude muset zamířit ještě o poznání níž. V té chvíli ovšem bude s každým prodaným vozem spojena taková ztráta, že tiché ukončení výroby elektrické verze najednou bude dávat smysl. Aby to tak nedopadlo...
Na obrázky elektrických Chargerů marně čekajících na kupce u dealerů už jsme si zvykli. Zájem o něj zjevně není, nově je tak oficiálně k mání od 59 995 dolarů neboli od 1,25 milionu korun. Jenže dealeři už od začátku roku nabízí ještě větší individuální slevy, krok značky tedy na nezájmu sotva něco změní. Foto: Dodge
Zdroj: Cars Direct
Bleskovky
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
před 10 hodinami
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
- Skutečný Turek na dálnici napodobil českého Turka. Ministr se natočil při víc jak 220 km/h na dálnici, i on pro to má legrační vysvětlení
30.8.2025
Nejnovější články
- Další tradiční evropský dodavatel automobilek skončil a odevzdává se Číňanům. „Už se tady nedá nic vydělat,” říká šéf
před hodinou
- Nový sporťák s motorem V8 pochází od značky, kterou znáte, jen jste zapomněli, že existuje
před 2 hodinami
- Mercedes rozprodává všechno, co může jen trochu postrádat, o situaci firmy nic nesvědčí líp
před 4 hodinami
- Elektrický Charger je takový propadák, že výrobce musel snížit cenu o víc jak 100 tisíc. Nepomůže tím stejně ničemu
před 5 hodinami
- První nové čínské auto z pera dlouholetého šéfdesignéra Škody už se začíná prodávat, přišel s ním sakra rychle
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 09.02. 15:39 - řidičBOB
- S větrem ve vlasech.... 09.02. 14:48 - pavproch
- Mercedes - auto pro masy 09.02. 14:23 - abgx1
- Onboard videa 09.02. 12:30 - řidičBOB
- Americké vozy a vše kolem nich 09.02. 08:40 - Stepan
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.01. 17:12 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 09.01. 17:07 - Eda
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.31. 18:28 - Předseda