Elektrický Dodge Charger Daytona R/T nikdo nechce tak moc, že v prodeji končí jen pár měsíců poté, co začal být k mání včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Tohle auto mělo být hitem, nakonec se něj ale vyklubal propadák nevídaných rozměrů. Je krajně neobvyklé, aby nějaká novinka skončila v nabídce pár měsíců poté, co se v ní objevila, provedení R/T se ale přesně tohle přihodilo. Nic o nezájmu o elektrický Charger neříká víc.

Letos v létě uplynou už tři roky od chvíle, kdy Dodge vyrukoval s konceptem Charger Daytona SRT. Tomu už americká automobilka nenadělila objemný osmiválcový motor, místo toho oznámila, že hodlá v co nejkratším časovém intervalu přejít jen na elektrický pohon. Něco takového zvedlo ohromnou vlnu kritiky, neboť daná rošáda byla totéž, jako kdyby restaurace vyhlášená hovězími steaky náhle ze dne na den přepřáhla na tofu burgery. I proto Dodge nakonec publiku částečně ustoupil, a oznámil, že platforma STLA Large umožňuje i zástavbu spalovacího motoru, se kterým Charger dorazí letos.

Elektrický koncept to ovšem v mezičase dotáhl až do produkční verze, která loni zamířila do showroomů. Tam ovšem cesta většiny vyrobených exemplářů skončila, neboť zákazníci o ně nemají zájem, a to skutečně skoro žádný. Ač se tedy dealeři původně těšili na to, že oficiální cenu navýší o velmi tučnou přirážku, nakonec museli přistoupit spíš k nevídaným slevám. Kolegové z Carscoops nyní zmiňují, že Charger Daytona R/T je na Floridě nabízen za 34 184 USD (cca 760 tisíc Kč) a v Texasu za 39 055 USD (asi 868 tisíc Kč). Oficiálně přitom startuje na 61 590 USD (1,37 milionu Kč).

Objektivně vzato je Charger Daytona R/T relativně dostupný, minimálně pohledem Evropana. Však jde o 5 248 milimetrů dlouhý vůz, který by s bateriemi o kapacitě 100 kWh měl zvládnout ujet 510 km. Realita bude jako vždy horší, ale i s polovinou byl šlo při takové ceně vyžít. Dvojice elektromotorů navíc produkuje 503 koní, s nimiž zvládnete stovku za 4,9 sekundy. U nás přitom za stejné peníze dostanete nijak zvlášť oslnivou Škodu Enyaq Coupe 85x ve vyšší výbavě Sportline.

Přesto všechno ale elektrický Charger netáhne, za první letošní kvartál bylo totiž prodáno jen 1 947 exemplářů. Prodej navíc dominantně tvoří verze Scat Pack, která dostala 679 koní, R/T naopak netáhne ani přes nižší cenu a zmiňované slevy. A prodeje jsou nakonec tak nízké, že v nabídce zcela končí. Děje se tak pouhých pár měsíců po začátku prodejů, to je vážně nevídané rozhodnutí.

Automobilka už ho potvrdila s tím, že R/T nebude dále v nabídce pro modelový rok 2026. Zda se do prodeje někdy vrátí, je ve hvězdách. Mluvčí automobilky pochopitelně hledá i jiné důvody než ryzí nezájem, Dodgi prý dělají problémy i vyšší cla - elektrický Charger se montuje v kanadském Ontariu. Spíše než o realitu ale půjde o částečnou výmluvu, neboť Scat Pack, který v nabídce zůstává, se vyrábí tamtéž. A R/T byl propadákem už v době, kdy žádná cla ve hře nebyla. Značka navíc ve druhé půli roku nabídku rozšíří o čtyřdveřovou variantu, stejně jako dorazí spalovací model - znovu z Kanady.

Klíčové na celém oficiálním sdělení nakonec je, že platforma STLA Large je „flexibilní“ a „multi-energetická“. Díky tomu má Dodge možnost prakticky ihned zastavit montáž těch verzí, o které zájem není, a upřednostnit takové, které mizí ze skladů rychleji než housky z regálů. Což možná znamená, že zakrátko se minulostí stane i Scat Pack a automobilka tak bude vyrábět pouze vozy osazené benzinovým šestiválcem. A nebylo by překvapením, kdyby se vrátil i V8.

Ačkoli je totiž Charger Daytona Scat Pack popisován jako nejvýkonnější a nejrychlejší muscle car světa, v novém srovnání dynamiky magazínu Edmunds dostal nakopáno od Tesly Model 3 Performance. Tedy v podstatě normálního rodinného auta ve výkonném provedení. I takové by si Dodge měl dát k snídani, aby obhájil svou existenci. Vlastně tedy neexistuje důvod, proč si elektrický Charger koupit, dokonce ani ve chvíli, kdy je nabízen prakticky za babku. Tak zjevně smýšlí i naprostá většina klientely.

Charger Daytona R/T se neprodává, dokonce ani s takřka 50procentní slevou. Automobilka tak skončila s jeho výrobou i prodejem vyjma právě doprodejových kusů. A pochybujeme, že, se k podobné verzi někdy vrátí. Foto: Dodge

Zdroj: Carscoops, Mopar Insiders, Edmunds Cars, Dodge

