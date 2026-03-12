Elektrický experiment VW stihl po přidání spalovacího motoru další odklad. Než ho dokončí, elektrickou verzi nemusí chtít už nikdo
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Čtyři dny před silvestrovskou půlnocí roku 2019 poslal Volkswagen do éteru tiskovou zprávu, která už tehdy (a dnes jen jasněji) odhaluje naivitu uvažování německé automobilky. Ta tehdy vážně předpokládala, že se během velmi krátké chvíle stane globálním lídrem v prodeji elektrických aut. A chystané rodině ID věřila natolik, že dokonce o dva roky dopředu posunula své interní cíle. Nově tedy měla prodat 1,5 milionu výlučně elektrických aut za rok už v roce 2025.
„Náš nový cíl dokládá, že lidé chtějí klimaticky přátelskou mobilitu a my ji učiníme dostupnou pro miliony lidí,“ uváděl v roce 2019 šéf divize E-Mobility Thomas Ulbrich. Dnes je zjevné, že víc mimo realitu už být nemohl. Loni značka prodala jen 382 tisíc takových vozů a své cíle by dalece minula, i kdybychom sečetli prodeje všech koncernových značek dohromady. Plán tedy nesplnila ani na 40 procent, když jsme u těch budovatelských frází.
VW má navíc s elektrickým pohonem potíže i u značek, které mu zcela zasvětil. Ty známější dnes necháme být a zaměříme se na Scout Motors, kterou Němci znovu přivedli k životu v roce 2022. Tehdy už snad museli vědět, jaká je realita, přesto absurdně předpokládali, že chystané SUV Traveler a pick-up Terra dostanou pouze elektrický pohon, i když na něj americká klientela, které budou Scouty určeny především, nikdy nebyla moc zvědavá.
Když tedy byly oba vozy v říjnu 2024 představeny, Scout už musel uvést, že těm, které nepřesvědčí ryzími elektromobily, nabídne i variantu Harvester, u které se počítá se spalovacím motorem jakožto generátorem energie. Toto provedení ale podle vedení mělo být na trhu jen do počtu, prioritou byly verze jen s bateriemi. I proto VW vrazil nemalé peníze do ztrátového Rivianu, jen aby měl přístup k jeho softwaru.
Jakmile ovšem Scout spustil předobjednávky, bylo asi všem zúčastněným jasné, že „mimóza” Němců jen pokračuje - už tehdy jasná většina zákazníků volila právě verzi Harvester. VW tak měl o problém víc a tento vývoj vysvětluje i nedávno zmiňovanou informaci, že VW za novou továrnu Scoutu utratil už tři miliardy dolarů místo původních dvou. Do zvýšených nákladů se evidentně promítl konflikt naivity s realitou. VW tak nejspíše musel draze odstupovat od mnohých smluv s dodavateli a zároveň upravovat celý podnik.
Jako jeden z posledních střípků do tohoto puzzle zapadají informace, které přinesli kolegové z Drivu. Těm totiž Scott Keogh, šéf Scoutu, prozradil, že podíl zájemců o spalovací verzi stále roste a první exempláře SUV a pick-upu si lidé převezmou „až někdy v roce 2028“. V původních plánech VW se přitom s rozjetím sériové výroby počítalo již v letošním roce, nakonec však byl daný termín odložen na ten příští. Ovšem ani to už nově neplatí.
Keogh k tomu říká, že původní data lidé jen špatně pochopili. Míněno tím bylo, že v roce 2026 se objeví první prototypy, po kterých pak dorazí i jejich druhé, třetí a čtvrté verze, přičemž v té chvíli se již bude psát rok 2027. Značka prý tedy jede podle plánu, třebaže musí řešit potíže „každou minutu každého dne“. Moc věrohodně to nezní, ale je to je nakonec jedno.
Nás na celé věci zaujalo spíš to, že tak, jak se uvedení auta na trh odkládá, jen roste zájem o spalovací verzi. Loni v říjnu totiž Scout měl na kontě 130 tisíc předobjednávek, z nichž 80 procent bylo spojeno se spalovacím pohonem. Nyní však již jde o 160 tisíc a 87procentní podíl. Člověk nemusí být geniální matematik, aby si spočítal, že z posledních 30 tisíc objednávek nejenže muselo na spalovací verzi připadnout téměř všechno, ale ještě musela část dřívějších zájemců o tu elektrickou změnit svou objednávku.
Tak si říkáme, aby o elektrickou verzi za dva roky, kdy mají Němci auto dokončit, vůbec ještě někdo stál. To by byl slušný obrat. Jsme tak znovu naivity, zabedněnosti nebo hlouposti, říkejte tou jakkoli. Pokud by ale VW návrat značky Scout spojil třeba s motorem V8, mohl být s počtem objednávek úplně jinde.
Traveler a Terra ani v nejmenším nepůsobí tak nevýrazně jako vozy VW, nemalý zájem o ně se tak dá pochopit. Jenže drtivých 87 procent lidí chce verze se spalovacím motorem, které zprvu vůbec neměly existovat. A později měly být v nabídce jen do počtu. Foto: Scout Motors
Elektrický experiment VW stihl po přidání spalovacího motoru další odklad. Než ho dokončí, elektrickou verzi nemusí chtít už nikdo
