Elektrický favorit Fordu je takový propadák, že na skladě leží 60 procent letos prodaných aut, ani zrušení poloviny výroby nic neřeší

Čím více se o prodejích tohoto auta dozvídáme, tím hůře to pro něj vyznívá. I když škrtnutí poloviny výroby plánované na příští rok působí dramaticky, je zamýšlených 80 tisíc vyrobených aut opravdu daleko před tím, co dnes Ford dokáže na trhu reálně uplatnit.

Ford včera po sérii elektrických nezdarů tak trochu kapituloval. I když ještě loni plánoval prodat v roce 2023 celých 600 tisíc elektromobilů a v roce 2026 jich měly být dokonce 2 miliony, po třech letošních kvartálech se účet jeho globálních prodejů elektrických aut zastavil na čísle 116 tisíc. To znamená, že automobilka neplní své původní plány ani z jedné třetiny a také proto je už zrušila, aniž by stanovila nové. Přesto dosud nafukovala výrobní kapacity, ani to už ale neplatí, proto ona slova o kapitulaci.

Modrý ovál totiž včera potvrdil, že kvůli dosavadním nezdarům jeho elektrického favorita, modelu F-150 Lightning, snižuje jeho výrobu pro rok 2024 na polovinu. To je ohromný škrt, kdy místo asi 160 tisíc těchto aut jich má vzniknout jen něco kolem 80 tisíc. Problémem ale je to, co už jsme naznačovali včera - i takový záměr je strany Fordu projevem hodně velkého optimismu.

Jak už padlo, Ford letos prodal do listopadu jen 20 365 Lightningů, což znamená, že by příští rok musel prodat skoro čtyřikrát víc těchto aut, aby aspoň 80 oněch tisíc vozů „udal”. Už to je velmi ambiciózní předpoklad, problém je navíc v tom, že prodat bude muset také letos vyrobená a nedodaná auta. A také těch je hromada.

Automobilka ve svých materiálech pro tisk ani pro investory standardně neuvádí průběžná výrobní čísla pro jednotlivé modely, a tak se můžeme jen ptát, kolik Lightningů do listopadu vzniklo. Jedno je ale jisté - americká média poukazují na to, že podle dat Car Edge v tuto chvíli stojí u dealerů Fordu v USA 12 385 úplně nových, nejetých exemplářů Lightningu modelového roku 2023. Jinými slovy, jen dealeři Fordu mají na skladech ekvivalent 60 procent všech letos prodaných aut tohoto typu. Uvážíme-li, že spousta jich musí být i na skladech automobilky, Ford by při současném tempu prodeje mohl pokrýt naprostou většinu, ne-li celý roční odbyt jen ze skladových aut.

A reálně situace nemusí být o tolik jiná, Ford letos prodal jen o 16 % víc elektromobilů než v loňském roce, takže se nedá říci, že by se potýkal s neutuchajícím zájmem. Ten se naopak přinejmenším vzhledem k nabídce opravdu nezvyšuje - podle dat Edmunds loni čekaly nové elektromobily na zákazníky u dealerů v průměru 39 dní, letos je to už 57 dnů. Spalovací i hybridní modely jsou na tom zásadně lépe.

V tuto chvíli se tedy situace jeví tak, že i oněch 80 tisíc Lightningů, které mají vzniknout v příštím roce, mohou mít do jednoho problém najít si kupce. A vzhledem k tomu, že Ford odmítá snížit cenu tohoto vozu (proto také omezuje výrobu), může být skutečně těžké s prodeji „pohnout”. Přitom jsme už v roce 2021 při představení vozu varovali, že tohle není ten typ auta, pro které by se elektrický pohon z pohledu jeho potenciálních kupců hodil. Ford trval na opaku, realitu nyní vidí sám.

Prodejní marnost elektrického Fordu F-150 je ještě větší, než se na první pohled zdá. A ani snížení výroby na polovinu nemusí nic řešit, automobilka má na skladě většinu aut potřebných na celoroční prodeje. Foto: Ford

