Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování

Nezájem o tohle auto dál láme rekordy a Fiatu nezbývá než ho nevyrábět. Smysluplnější alternativa je na cestě, výroba ale naplno nepojede nejméně další dva měsíce. A ani poté na ni nebude třeba víc lidí než těch, kteří dnes (ne)vyrábí elektrické provedení.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování

včera | Petr Miler

Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování

/

Foto: Fiat

Nezájem o tohle auto dál láme rekordy a Fiatu nezbývá než ho nevyrábět. Smysluplnější alternativa je na cestě, výroba ale naplno nepojede nejméně další dva měsíce. A ani poté na ni nebude třeba víc lidí než těch, kteří dnes (ne)vyrábí elektrické provedení.

Nejsme z těch, kteří by měli „prasečí radost” z naplňování vlastních negativních proroctví. Vlastně bychom byli raději, kdyby se nenaplnila a byli jsme to my, kdo si dnes musí sypat popel na hlavu. Možná bychom byli za blbce, ale pro společnost by to jistě byla menší rána, než když v podobné pozici skončili ti, kteří roky hlásali oddanost elektrickým autům. Bylo ale krajně nepravděpodobné, že by to tak mohlo dopadnout, neboť celá tato ideologie stála na vratkých nohách víry v sekvenci zázraků, které se obvykle nestávají ani v „jednom paré”. A je jisté zadostiučinění vidět, že jsme to byli mi, kdo svého času nepřišel o rozum, to přiznáváme.

Před 5 roky a 5 měsíci totiž Fiat představil novou generaci modelu 500. Hned jsme říkali, že se s ní pouští na tenký led a riskuje to, že pošle prodeje tohoto auta ke dnu. Zkrátka se nezdálo možné, že by Italové mohli uspět se sice vizuálně atraktivním, ale jinak omezeně použitelným malým autem prodávaným za cenu nekonečně použitelné a docela velké Octavie. Být Fiat francouzská, nizozemská nebo norská značka, mohlo by to díky domácímu přerozdělování směrem k těmto vozům a vůbec trochu jinému nastavení společnosti projít. Italové jsou ale Italové a ani domácí dotace nakonec z Fiatu 500e prodejní hit neudělaly.

Už po pár letech tak nová pětistovka začala zacházet na úbytě a automobilka byla nucena soustavně omezovat a zastavovat její výrobu. A neskončila s tím dodnes, neboť auto už vážně nekupuje skoro nikdo - pouhých 1 533 vozů prodaných v červenci podle údajů Data Force je neuvěřitelné „nic” na vůz, který Italové byli zvyklí prodávat po statisících ročně. S tímto odbytem by se za celý rok nedostali ani na 20 tisíc prodaných aut. Fiasco totale.

Naštěstí nezůstali naivní věčně, a tak už mají hotovou spalovací verzi, kterou lze i objednat, výroba se ale pořádně nerozjede dřív než v listopadu. A do té doby v továrně v Mirafiori, kde se tento model vyrábí, v podstatě nebude co dělat.

Italská média informují, že téměř 2 300 zaměstnanců továrny nebude v práci pořádně třeba až do konce ledna 2026. I když se tedy v mezičase rozjede výroba nepochybně víc žádoucího provedení, i omezené personální kapacity budou stačit k tomu, aby jeho produkci obsloužily. Automobilka tak dohodla s odbory na výše zmíněném s tím, že zaměstnanci budou dostávat nižší mzdu, nebudou ale propuštěni.

Pokus o elektrickou revoluci ale Fiat dobíhá napříč Itálií. Omezení výroby byla prodloužena také v závodech v Melfi, Pomigliano a Termoli. V Melfi má být propuštěno 500 zaměstnanců a až v roce 2026 se dočká návratu k intenzivnější produkci díky novým modelům Lancie, Jeepu a DS. V Pomigliano d'Arco si musí vyklidit skříně 300 lidí, tento závod má zachránit pro změnu nová Panda. V Termoli je ale situace horší, produkce je tam o 80 procent dole, lidé skutečně pracují na pětinové úvazky a na plán spasit toto místo lokální výrobou baterií pro celý Stellantis bychom opravdu nesázeli.

Jediná skutečná spása Fiatu tak dnes má chladič, palivovou nádrž a řadičku. Tolik k evropskému pokusu poručit větru a dešti ve třetí dekádě 21. století. Koho překvapuje, že končí stejně jako všechny předchozí?


Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 1 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 01Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 2 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 02Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 3 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 15Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 4 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 06Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 5 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 08Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 6 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 09Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 7 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 10Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 8 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 11Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 9 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 13Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 10 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 14Elektrický Fiat 500 nikdo nechce tak moc, že výroba zůstane minimu dalších 5 měsíců, na spalovací verzi se čeká jako na smilování - 11 - Fiat 500 ICE spalovaci Hybrid Ibrida 2025 hotovy prvni 05
Spalovací Fiat 500 je zpátky jako aktuálně jediný možný spasitel samotné smysluplné existence italské automobilky v její rovné vlasti. Snad uspěje. Pokud ne, bůh s Fabbrica Italiana Automobili Torino. Foto: Fiat

Zdroje: Corriere della Sera, Fiat, Data Force

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše